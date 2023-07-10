Как играть на телевизоре Андроид ТВ в топовые игры с ПК или приставки

Android TV предоставляет пользователю безграничные возможности по установке приложений: вы можете скачивать их с компьютера или флешки, из Google Play или из стороннего магазина приложений. То же касается и игр, которые оптимизируют не только для мобильного Андроида, но и для Андроид ТВ. Вот только на мощные тайтлы вряд ли хватит ресурсов телевизора — даже дорогие модели по производительности сравнятся разве что со среднебюджетными смартфонами. Но теперь проблема решена — сервис облачного гейминга VK Play доступен для Андроид ТВ! Рассказываем, что он умеет и как играть в ПК-игры на телевизоре.

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Облачный гейминг на Андроид ТВ

VK Play TV — сервис облачного гейминга для Андроид ТВ. Ранее приложение было доступно для Андроид-смартфонов, Windows и macOS, но теперь для того, чтобы запустить тяжелые игры не понадобится даже эти гаджеты. Достаточно установить его из RuStore или Google Play Store на телевизоре или ТВ-приставке!

Облачный гейминг не использует ресурсы устройства: весь игровой процесс моделируется на серверах, а потом «отзеркаливается» на вашем экране. То есть, телевизор на Андроиде является лишь устройством для отображения самого изображения.

VK Play для Андроид

Для использования VK Play нужно не только скачать приложение на телевизор или приставку, но и создать аккаунт или использовать уже имеющийся VK ID и быть готовым оплатить тариф.

Сразу предупрежу вас, что пробного периода в VK Play нет — все игры платные, даже если указано, что это демо-версия. А еще лучше заранее обзавестись джойстиком или клавиатурой, так как они не предназначены для управления пультом. Подойдут самые дешевые аксессуары — попробуйте эти.

Геймпад для телевизора

Клавиатура для Андроид ТВ

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При этом в VK Play есть виртуальный геймпад: в качестве контроллера выступает Андроид-смартфон, но это максимально не удобно, так как виброотдачи нет как и физического контакта с клавишами. Плюс сделать смартфон джойстиком для телевизора — не такая уж и простая задача: сейчас объясню все в деталях.

Теперь даже на самом дешевом смартфоне можно запускать игры для мощного ПК. Вот как это работает

Как играть в компьютерные игры на телевизоре

Для начала нужно скачать VK Play на телевизор и на сам смартфон: приложение для облачного гейминга довольно простое в использовании на обоих устройствах и разобраться в нем не составит труда. Имейте в виду, что оно есть только на Андроид: Apple ограничивает облачный гейминг, поэтому для VK Play для iPhone предоставляется в урезанном варианте.

Откройте приложение VK Play на телевизоре

Зарегистрируйтесь в аккаунте путем сканирования кода со смартфона, после чего войдите в свой VK ID.

После входа выберите на телевизоре нужную игру из списка или используйте поиск вверху страницы.

Обратите внимание, что в некоторых играх VK Play предложит "Играть в Steam" или других сервисах. Будьте готовы авторизоваться в своем аккаунте или создать новый. Нажмите «Играть»: после этого нужно оплатить VK Play черезт QR-код или ссылку. Пройдите по ней, выберите подходящий способ и оплатите с карты. Самый дешевый тариф — 1 час. Он стоит всего 80 рублей и будет действителен в течение того времени, пока вы находитесь в игре.

Вернитесь в карточку игры на телевизоре и запустите ее. Обратите внимание, что для стабильного подключения рекомендуется использоваться Wi-Fi 5 ГГц и скорость не менее 30 Мбит/с. В моем случае, на запуск ушло около минуты, а могло бы быть намного меньше, если бы телевизор стоял поблизости от роутера. Теперь переходим к самому сложному.

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Как подключить геймпад к Андроид ТВ

Если у вас есть клавиатура или джойстик, то вы можете смело играть. Всем остальным придется немного помучаться: приложение на телевизоре отображает QR-код для установки мобильного геймпада VK Play. Казалось бы, его всего лишь нужно отсканировать, после чего он отобразится на экране смартфона. Но все немного сложнее.

Зайдите в Настройки смартфона и выберите «Приложения».

Выберите VK Play Cloud и нажмите «Открывать по умолчанию».

Активируйте «Открывать поддерживаемые ссылки» и выберите ниже «cloud.vkplay.ru».

Как правильно сканировать QR-код через телефон

Теперь отсканируйте QR-код через любое удобное приложение и дождитесь, пока на экране смартфона не появится интерфейс джойстика. Если бы мы не произвели настроек приложения, ссылка постоянно открывалась бы в браузере и геймпад на смартфоне не запустился. Теперь можно играть!

В целом, облачный гейминг — довольно интересно. Я запустил демо-версию Atomic Heart на своем TCL, которую телевизор бы в жизни не потянул на своем железе. К сожалению, из-за нагрузки на сервера вкупе с невысокой скоростью Интернета (к точке доступа подключено около 8 устройств) разрешение сильно упало, но если сидеть в двух-трех метрах от экрана заметно — не будет.

Основное неудобство — в мобильном геймпаде, который не отличается отзывчивостью. В остальном, тяжелая игра на Андроид ТВ работает очень хорошо и лишь изредка подвисает — поверьте, если бы вы попытались запустить ее на телевизоре или ТВ-боксе, то было бы в разы хуже. Так что, VK Play на Андроид ТВ реально стоит попробовать — это намного дешевле, чем покупать игровую приставку.