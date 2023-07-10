Чем процессоры Unisoc отличаются от Snapdragon и MediaTek, и что лучше для смартфона

Когда мы пытаемся найти ответ на вопрос, какой процессор лучше для смартфона, то чаще всего обращаем внимания на предложения Qualcomm (Snapdragon) и MediaTek. Это два лидирующих производителя мобильных чипсетов, которые уже долго конкурируют между собой. Однако пару лет назад все чаще на полках магазинов электроники стали появляться смартфоны, работающие на процессорах Unisoc. Разберемся, что это за чипы, чем они отличаются от Snapdragon и MediaTek, и какая система на кристалле все-таки лучше.

Что за процессоры Unisoc

Unisoc — это компания из континентального Китая, которая до недавнего времени называлась Spreadtrum Communications. Она появилась на свет в 2001 году и сразу занялась производством микросхем для мобильных телефонов начального уровня.

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Значимой вехой в истории компании стал переход Spreadtrum под контроль RDA Microelectronics в 2014 году, что вылилось в объединение двух фирм, одна из которых на тот момент занималась исключительно разработкой чипов, не имея собственного производства (RBA). Через несколько лет после слияния бренд был переименован в Unisoc, и сейчас именно под этим именем мы встречаем процессоры в телефонах на Андроид.

Еще более важным событием в жизни китайской компании стали инвестиции американцев из Intel. Они помогли Unisoc достичь небывалых высот, заполучив в 2021 году 11% рынка мобильных чипсетов. К слову, этот показатель у дерзких китайцев выше, чем у Samsung с ее процессорами Exynos (4% в конце 2021 года).

Какие характеристики у Unisoc

Инвестиции Intel позволили китайцам в 2019 году представить новую линейку процессоров Unisoc Tiger, которые и по сей день являются самыми популярными продуктами компании. Это чипы начального уровня с поддержкой 4G. Сегодня они встречаются во многих недорогих смартфонах известных брендов, включая TECNO, realme и даже Samsung.

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Преимуществом китайских процессоров в противостоянии Unisoc vs MediaTek является более высокая производительность при схожей цене. Так, будучи прямым конкурентом Helio G35 и Helio G36, чипсет Unisoc Tiger T612 работает на современных ядрах Cortex-A75, поддерживает быструю память стандарта UFS 2.2 и набирает свыше 200 тысяч баллов в AnTuTu, что в 2 раза превосходит результат соперников в этом бенчмарке.

Вторая линейка чипов китайской компании — Unisoc Tanggula. Это еще более производительные решения с поддержкой 5G, которые в теории должны были составить конкуренцию системам на кристалле Dimensity 700-й и 800-й серии от компании MediaTek. Однако широкого распространения они не получили. Можно выделить разве что процессор Unisoc T820 — недорогой игровой чип, набирающий около 500 тысяч баллов в AnTuTu (почти как Snapdragon 778G) и работающий с накопителями стандарта UFS 3.1.

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При разработке чипов Unisoc использует техпроцесс 12 нм для линейки Tiger и 6 нм для представителей серии Tanggula. Данный факт не дает им соперничать с решениями Qualcomm, выпускающей более современные SoC. Так что проводить сравнение Unisoc vs Snapdragon нет никакого смысла. Это две разные планеты, и пока китайцы не имеют технических возможностей для навязывания конкуренции во флагманском сегменте. Их ниша — недорогие и откровенно дешевые смартфоны, где процессоры Unisoc чувствуют себя более чем вольготно.

Лучшие процессоры Unisoc

Очевидно, что главное преимущество процессоров Unisoc — соотношение цены и производительности. При этом назвать хоть какой-то китайский чип инновационным не повернется язык. Но мы можем выделить лучшие процессоры Unisoc, к устройствам на базе которых вам стоит присмотреться:

Unisoc T820. Новый 8-ядерный чип среднего уровня. Встречается крайне редко, но предлагает небывалый уровень производительности для своей цены на уровне 500 тысяч баллов в AnTuTu.

Новый 8-ядерный чип среднего уровня. Встречается крайне редко, но предлагает небывалый уровень производительности для своей цены на уровне 500 тысяч баллов в AnTuTu. Unisoc T616. Популярное решение для недорогих смартфонов, набирающее более 230 тысяч баллов в AnTuTu и поддерживающее все актуальные стандарты памяти вплоть до UFS 2.2.

Популярное решение для недорогих смартфонов, набирающее более 230 тысяч баллов в AnTuTu и поддерживающее все актуальные стандарты памяти вплоть до UFS 2.2. Unisoc T612. Самый распространенный чип компании, который оккупировал большую часть сегмента дешевых смартфонов. Все благодаря высокому уровню производительности и 200 тысяч баллов в AnTuTu.

Самый распространенный чип компании, который оккупировал большую часть сегмента дешевых смартфонов. Все благодаря высокому уровню производительности и 200 тысяч баллов в AnTuTu. Unisoc T610. Чип для устройств начального уровня. Набирает чуть менее 200 тысяч баллов AnTuTu и не поддерживает память стандарта UFS, из-за чего смартфоны на нем работают с медленным накопителем eMMC 5.1. Достоинство процессора — неплохой видеоускоритель, позволяющий комфортно играть в PUBG и Call of Duty на средних настройках.

Определенно самым удачным сегодня является процессор Unisoc T612. Он встречается чаще других, что вполне оправдано его характеристиками. В то же время вам не стоит смотреть в сторону устройств на чипах Unisoc T310. Они слишком слабые и, как правило, используются в смартфонах от полуподвальных брендов.

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Лучшие смартфоны на Unisoc

Китайские чипы хороши в смартфонах до 10000 рублей. Там они чувствуют себя королями, предлагая пользователю стабильную работу без лишних лагов, что является главным требованием к устройствам этого сегмента. Если ваш бюджет имеет именно такие ограничения, то в 2023 году советую присмотреться к следующим смартфонам на Unisoc:

realme Narzo 50i Prime. Пожалуй, лучший ультрабюджетный смартфон в 2023 году. Стоит он менее 6 тысяч рублей, но при этом работает на производительном чипе Unisoc T612 и поддерживает карты памяти объемом до 1 Тб.

realme C33. Еще один смартфон от realme с аналогичным процессором, предлагающий аж 128 Гб памяти в базовой версии. Его экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а разрешение камеры составляет 50 Мп. Цена вопроса — менее 10 тысяч рублей.

Infinix HOT 12 Play. Смартфон, который условно можно назвать игровым. За его работу отвечает чип Unisoc T610, а внутри прячется здоровенный аккумулятор на 6000 мАч. Есть поддержка NFC и экран с частотой обновления 90 Гц. Что еще нужно от смартфона за 8 тысяч рублей?

TECNO Spark 10C. Смартфон на процессоре Unisoc T606 , подозрительно напоминающий iPhone 14 Pro Max. В вашем распоряжении экран с частотой обновления 90 Гц и фронтальная камера с трехуровневой подсветкой по цене от 7 тысяч рублей.

, подозрительно напоминающий iPhone 14 Pro Max. В вашем распоряжении экран с частотой обновления 90 Гц и фронтальная камера с трехуровневой подсветкой по цене от 7 тысяч рублей. Infinix HOT 30i. Стильный, но при этом недорогой аппарат на процессоре Unisoc T606. Главные продающие характеристики Infinix HOT 30i — 128 Гб встроенной памяти, экран 90 Гц, сканер в кнопке питания и 18-ваттная зарядка в комплекте. Цена — менее 8 тысяч рублей.

В 2023 году смартфон на процессоре Unisoc — отличный выбор для тех, кто ищет дешевое устройство, выполняющее базовые функции без тормозов. При этом найти что-то, превосходящее ожидания самого непритязательного пользователя, пока не получится. Как будет дальше — покажет время, а пока вы можете поделиться своими соображениями относительно чипов Unisoc.