Пользователи Android 11 массово жалуются на проблемы с Android Auto

Тот, кто пользовался чем-то подобным, скорее всего, согласится, что очень удобно синхронизировать смартфон с автомобилем. Даже просто подключение по Bluetooth с возможностью набора номера с головного устройства — это уже хорошо, а если говорить о системах, вроде CarPlay или Android Auto, то это вообще супер. Нас больше всего интересует именно Android Auto, но у нее пока слишком много проблем. Особенно часто на проблемы начали жаловаться после выхода Android 11. Это особенно обидно, ведь именно в этой операционной системе должна была появиться функция беспроводного подключения смартфона. При этом проблемы, на которые жалуются пользователи, очень серьезные, и они просто не могут игнорировать происходящее.

Жалобы на Android Auto

Основные жлобы, кроме тех, которые были и раньше, стали появляться именно на прошлой неделе, после того, как в широкие массы вышла Android 11. До выхода нельзя было сказать, что проблемы предсказуемы, но после того, как релиз состоялся, что называется ”прорвало”. К регулярным проблемам добавилось то, чего изначально не особо ждали.

Google может не связывать Android Auto напрямую с обновлениями системы, но серьезные обновления могут быть источником ошибок при работе в автомобиле. Как недавно заметили наши коллеги из Android Police, похоже, что это касается именно Android 11.

В чем преимущества нового Android для дешевых смартфонов?

По-видимому проблемы, возникающие при подключении Android Auto к телефону под управлением Android 11, не носят какого-то регулярного характера, и их появления может быть очень внезапным. Более того, его вероятность варьируется от человека к человеку. У одних все работает нормально и нет никаких проблем, а у других постоянно что-то не так. На самом деле, даже если у 3-5 процентов пользователей что-то случается, это миллионы людей, и проблему смело можно считать критической.

Некоторые пользователи говорят, что музыка воспроизводится не плавно, другие говорят, что приложение «Календарь» отсутствует — хотя в Android Auto v5.6 эта ошибка, по-видимому, исправлена, — а третьи упоминают отключенные уведомления и телефонные звонки, которые не проходят через динамики автомобиля. Более того, пара человек даже заявили о том, что их смартфон вошел в такое состояние, что его пришлось сбрасывать до заводских настроек. Вот это уже вообще ни в какие ворота.

С какими смартфонами Android Auto работает хуже всего

Так как Android 11 пока полноценно можно установить только на смартфоны Google Pixel, проблему нельзя назвать массовой для нашей страны. У нас не так много этих смартфонов, хотя их фанаты есть, что доказало количество комментариев и отзывов в нашем Telegram-чате, которые следовали за нашими тематическими статьями. Так как у нас пользователей этого смартфона существенно меньше, чем в США, ответы приходится искать именно там.

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Если пройтись по зарубежным сайтам или просто форумам, то журналисты, блогеры и простые люди не так часто жалуются на возникновение проблемы, но это все равно лишь определенный срез общества. Как я говорил выше, нескольких процентов пользователей с такой проблемой достаточно для того, чтобы признать проблему массовой.

Google пока никак не отреагировала на происходящее и не говорила, что в ближайшее время будут внесены какие-то исправления. Но при этом можно быть на сто процентов уверенным, что компания следит за происходящим, собирает информацию и наверняка изучает, из-за чего это могло произойти. В конце концов, стоит Android 11 выйти на большее количество устройств, как проблема станет уже не просто массовой, а буквально катастрофической.

Как это положено в данной ситуации, некоторые пользователи уже даже нашли своеобразное решение проблемы и пути выхода из положения. Дело в том, что им помогло отключение сканирования устройств Bluetooth. Это действие помогло не всем, но в каких-то случаях проблема была решена.

Преимущества Android Auto и Apple CarPlay

Вообще, использование таких систем в автомобиле, как Android Auto и CarPlay позволяют сделать автомобиль гаджетом на колесах. Пусть вы и не будете пользоваться всеми функциями, но смартфон является нашим постоянным спутником. В нем есть все от нашего домашнего адреса до музыкальных предпочтений. В итоге, все это можно транслировать на головное устройства автомобиля. Получается, что автомобиль становится, как бы продолжением смартфона.

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Вы открываете карты и у вас есть все закладки. Вы запускаете музыку и можете выбирать песню на экране головного устройства автомобиля, а не на смартфоне, как при простом Bluetooth подключении. Это просто удобно и нативно. Хорошо, что и Google, и Apple развивают это направление. Вот только жалко, что время от времени увеличивается количество багов, которых вообще хотелось бы избегать. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но пока придется подождать, как на это отреагирует Google и попытается исправить в следующем обновлении. Надеюсь, ждать придется не долго.