Проверяем и оплачиваем штрафы ГИБДД с любого Android-смартфона

Многие автолюбители обратили внимание, что количество комплексов автоматической фиксации нарушений правил на улицах практически всех городов кратно возросло. Иногда камеры устанавливают даже в самых неожиданных местах, и случайно превысить скорость или пересечь стоп-линию можно очень легко. Однако любой неоплаченный штраф может стать проблемой. К тому же в течение первых 20 дней можно оплатить его со скидкой 50% и прилично сэкономить. Здесь-то вам и поможет ваш смартфон на Андроиде, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Для этого вам потребуется специальное приложение, через которое можно не только посмотреть, есть ли какие-то штрафы на вашем автомобиле, но и в пару касаний оплатить их, а некоторые из них даже позволят увидеть фотографии вашей машины в момент нарушения правил. Выбирайте тот сервис, который больше подходит именно вам, и точно не пропустите ни одного штрафа ГИБДД.

Проверка штрафов ГИБДД

Самым популярным приложением для проверки штрафов ГИБДД на Андроиде является «Штрафы с фото: онлайн проверка». Главным его преимуществом перед другими программами является очень простая настройка. Вот как она выполняется:

Загрузите из Google Play приложение «Штрафы с фото: онлайн проверка»;

Запустите его и введите номер автомобиля;

Дождитесь, пока приложение полностью загрузится и отобразит информацию о ваших штрафах.

Скачать «Штрафы с фото: онлайн проверка» из Google Play

Скачать «Штрафы с фото: онлайн проверка» из RuStore

Для вашего удобства разработчики разделили главную страницу приложения на два раздела: «Оплаченные» и «Неоплаченные». В случае если вам нужны именно неоплаченные штрафы, то просто выберите одноименную вкладку, и вся информация в ней отобразится. При необходимости вы можете добавить в приложение «Штрафы с фото: онлайн проверка» данные своего водительского удостоверения, и тогда в нем будут отображаться штрафы, привязанные не только к машине, но и непосредственно к водителю. Очень удобной фишкой этой программы является возможность включить автоматическую проверку штрафов.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Приложение само будет обновлять и загружать данные и пришлет вам уведомление о штрафе в случае его появления. Для этого на главной странице нажмите кнопку «Включить уведомления» и подтвердите действие в отдельном окне. Еще мне очень понравилась вкладка «ОСАГО». Там отображаются данные вашего полиса из базы РСА. Там можно найти серию, номер и срок действия. Это позволит легко предъявить его сотруднику ГАИ в случае необходимости. Кстати, оплатить штрафы ГИБДД можно в этой же программе в пару касаний, а данные банковской карты сохраняются для дальнейшего использования.

Штрафы через Госуслуги

Моим личным топом среди приложений для проверки и оплаты штрафов ГИБДД является программа «Госуслуги Авто». Как-то так получилось, что в момент релиза я установил ее на свой смартфон, и с тех пор я меняю аппараты, а «Госуслуги Авто» остаются всегда со мной. Все дело в том, что через это приложение вы не только можете узнать штрафы и оплатить их, но и предъявить документы на автомобиль и даже водительское удостоверение. Один раз я уже попал в ситуацию, когда забыл документы дома, и благодаря «Госуслугам Авто» смог показать нужные данные сотруднику ГАИ. Поэтому рекомендую всегда держать эту программу на вашем Android-смартфоне:

Загрузите из Google Play, RuStore или любого другого источника приложение «Госуслуги Авто» ;

; Авторизуйтесь под вашей учетной записью Госуслуг ;

; Данные по автомобилю и водительскому удостоверению загрузятся автоматически, но в случае необходимости добавьте их в программу вручную.

Скачать Госуслуги Авто из Google Play

Скачать Госуслуги Авто из RuStore

Всю информацию по штрафам ГИБДД можно найти в одноименной вкладке приложения «Госуслуги Авто». Удобно и то, что там отображаются не только свежие штрафы, но и уже оплаченные. В некоторых из них даже отображаются фотографии, сделанные комплексами фиксации непосредственно в момент нарушения. Если же вы вдруг столкнулись с ситуацией, когда забыли документы на автомобиль дома и вас остановили, то, открыв «Госуслуги Авто», просто нажмите кнопку «Предъявить документы». Нужная информация появится на экране. Для отображения водительского удостоверения просто нажмите на «Права на управление».

Штрафы ГИБДД по номеру автомобиля

Есть у меня в арсенале еще одно приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля. Настроить его так же просто, как и предыдущие программы. Вот как это сделать:

Скачайте на смартфон приложение «Росштрафы»;

Запустите его и введите номер автомобиля;

На экране с вводом данных водительского удостоверения нажмите кнопку «Пропустить»;

Дождитесь, когда данные по вашему автомобилю загрузятся в программу.

Скачать Росштрафы из Google Play

Скачать Росштрафы из RuStore

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Данные по штрафам ГИБДД можно посмотреть на главной странице приложения «Росштрафы» или на одноименной вкладке. При желании есть возможность даже продлить полис ОСАГО. Классной функцией этой программы является возможность не только посмотреть штрафы за нарушение ПДД, но и по налогам и сборам. Просто введите в программу ваш ИНН, СНИЛС или другую информацию, и все данные загрузятся. Кстати, «Росштрафы» тоже могут автоматически обновлять информацию по вашим штрафам и отправлять уведомления о них.