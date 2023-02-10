Россграм официально вышел для Андроид. Не перепутайте с Rosgram — это рофл в стиле Одноклассников

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Иван Герасимов 0

Почти год прошел с того момента, как Instagram* заблокировали в России. За это время у него появилось множество отечественных аналогов: были даже очень интересные, но только все они будто бы канули в лету. Самым многообещающим стал Россграм — российскую соцсеть обещали запустить еще в конце марта прошлого года, но что-то пошло не так. В итоге, про разрекламированную соцсеть все забыли и просто продолжили заходить на свою страницу через VPN. Но внезапно Россграм вернулся: приложение можно скачать только в RuStore. Рассказываем, что получилось и так ли все плохо.

Россграм официально вышел для Андроид. Не перепутайте с Rosgram — это рофл в стиле Одноклассников. Россграм наконец-то вышел для Андроид! Рассказываем, где скачать и как пользоваться. Фото.

Россграм наконец-то вышел для Андроид! Рассказываем, где скачать и как пользоваться

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Где скачать Россграм

Стоит оговориться, что на самом деле Россграм вышел для предварительного тестирования еще в середине декабря. В Телеграм-канале соцсети в январе даже подвели промежуточные итоги: за месяц было опубликовано свыше 3,5 тысяч фотографий и поставлено почти 25 тысяч лайков. Затем приложение было отправлено на модерацию в Google Play и App Store и теперь его могут опробовать еще больше пользователей. Сейчас аналог Инстаграм в России доступен только в РуСторе.

Скачать Россграм

Да, это по-прежнему бета-тестирование: в Телеграм-канале Россграма указано, что оно рассчитано на 10 000 пользователей. Я попробовал зарегистрироваться для тестирования для iOS, нажав кнопку на сайте, но ссылку на скачивание так и не получил. Обратите внимание, что в Google Play Россграма нет — есть некий Rosgram, который представляет из себя копию отечественной соцсети! Будьте внимательны и не скачивайте подделку на смартфон!

Где скачать Россграм. Не скачивайте эту версию. Это ненастоящий Россграм! Фото.

Не скачивайте эту версию. Это ненастоящий Россграм!

Сразу скажу, что поддельный Россграм — это дичь даже по сравнению с Одноклассниками. Кажется, что туда загружают снимки, сделанные в 2008 году. Вы сразу поймете, что скачали не то приложение, когда увидите все эти фотки с фильтрами и странные открытки, которые иногда пересылают в Вайбере или Ватсапе. В общем, бегите отсюда, пока не поздно!

Где скачать Россграм. Такие посты встречаются везде, но в Rossgram их очень много. Фото.

Такие посты встречаются везде, но в Rossgram их очень много

На всякий случай, вот тот самый Rosgram: будьте бдительны и ни в коем случае не устанавливайте его. Оригинального Россграма на момент написания статьи нет в Google Play.

Подделка Россграма

После установки приложения мы попадаем на страницу входа. Никаких проблем нет — можно зарегистрироваться в Россграме по номеру телефона. В целом, русский Инстаграм* похож на ВКонтакте и другие соцсети с одной небольшой разницей — они так выглядели лет 5-6 назад. Правда, с тех пор и интерфейс стал проще, и элементы — компактнее. Кстати, сильно бросаются в глаза слишком крупные кнопки и эскизы фотографий.

Где скачать Россграм. У Россграма простенький и понятный дизайн. Зарегистрироваться несложно. Фото.

У Россграма простенький и понятный дизайн. Зарегистрироваться несложно

Вкладки в Россграм снизу ровно те же, что и в других приложениях, не говоря уже о похожей теме оформления. Лично мне интерфейс напомнил 6tag — альтернативный клиент Инсты* для Windows Phone. Параметров страницы и профиля пока очень мало — наверное, по той причине, что настраивать особо нечего. Наталкивает на мысль, а чем же вообще занимались разработчики почти год, кроме пиара этого проекта? Один из моих друзей даже отметил, что Россграм выглядит хуже, чем Google+.

Где скачать Россграм. Фото можно перенести сюда из другой соцсети — удобно. Фото.

Фото можно перенести сюда из другой соцсети — удобно

Так что, уже понятно, как выглядит Россграм — почти точная копия Инсты. В целом, нет ничего выдающегося, но при этом оформление причесанное, аккуратное и неброское, но откровенно древнее — я будто вернулся в 2016 год. Вероятно, так и задумано, а может приложение станет немного поинтереснее ближе к релизу. Давайте посмотрим, что вообще выкладывают в эту соцсеть.

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Как выглядит Россграм

Учитывая то, что подписаться в Россграме пока не на кого, придется заглянуть на вкладку с рекомендациями — это вторая кнопка слева внизу. Поначалу подборка фотографий выглядит довольно неплохо, но стоит ее немного прокрутить вниз и она внезапно заканчивается. Даже с учетом того, что в Россграме не так много пользователей, столь короткая лента рекомендаций немного пугает.

Как выглядит Россграм. Пользоваться Россграмом удобно. Но некоторые элементы на экране слишком крупные. Фото.

Пользоваться Россграмом удобно. Но некоторые элементы на экране слишком крупные

Выкладывают сюда все подряд: и личные фотографии, и какие-то древние мемы, и открытки из Одноклассников. В общем, пока все достаточно грустно в плане контента. С другой стороны, пока здесь мало рекламы, спама и прочего негатива. Но есть ощущение, что пока пользователи будто грузят сюда все подряд, как это было на заре соцсетей.

Как выглядит Россграм. Контент попадается самый разный. Порой — очень странный. Фото.

Контент попадается самый разный. Порой — очень странный

Смотреть фото в Россграм вполне комфортно: они располагаются по всей ширине экрана с небольшими рамками по краям. Загрузить свои фото можно с помощью большой кнопки внизу экрана или же воспользоваться синхронизацией из другой соцсети. В общем, для начала не так уж все и плохо как ожидали многие.

Как выглядит Россграм. Рекомендации быстро заканчиваются — приходится вручную обновлять страницу. Фото.

Рекомендации быстро заканчиваются — приходится вручную обновлять страницу

Интерфейс работает довольно быстро, не подвисает. Но вот контента очень мало — смотреть пока откровенно нечего: журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко тоже попробовал Россграм. Вот его небольшой отзыв о бета-версии приложения.

В целом, приложение работает хорошо. Контент загружается на хорошей скорости. Не понравилась работа вкладки «Рекомендации». Подразумевается, что контент в ней не должен заканчиваться, но я долистал до конца и ничего нового там больше не появляется. Необходимо обновлять страницу, что не так удобно. Ну, и хотелось бы, чтобы разработчики уменьшили элементы меню на страницах с фотографиями. Как по мне, они крупноваты.

В общем, к Россграму пока очень много вопросов. Стоит признать, что получилась близкая по духу копия Инстаграма*, в которой пока очень мало пользователей и контента. С другой стороны, интересно, каким будет Россграм к окончанию бета-тестирования: на сайте соцсети указано, что ею пользуются под 900 тысяч человек.

Скачать Россграм

Скорее всего, к релизу пожелания пользователей будут учтены и из этого, казалось бы, гиблого проекта получится что-то толковое. В любом случае, рекомендую опробовать ее самостоятельно — вдруг замена Инстаграма* в России придется по вкусу.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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