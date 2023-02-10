Россграм официально вышел для Андроид. Не перепутайте с Rosgram — это рофл в стиле Одноклассников

Почти год прошел с того момента, как Instagram* заблокировали в России. За это время у него появилось множество отечественных аналогов: были даже очень интересные, но только все они будто бы канули в лету. Самым многообещающим стал Россграм — российскую соцсеть обещали запустить еще в конце марта прошлого года, но что-то пошло не так. В итоге, про разрекламированную соцсеть все забыли и просто продолжили заходить на свою страницу через VPN. Но внезапно Россграм вернулся: приложение можно скачать только в RuStore. Рассказываем, что получилось и так ли все плохо.

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Где скачать Россграм

Стоит оговориться, что на самом деле Россграм вышел для предварительного тестирования еще в середине декабря. В Телеграм-канале соцсети в январе даже подвели промежуточные итоги: за месяц было опубликовано свыше 3,5 тысяч фотографий и поставлено почти 25 тысяч лайков. Затем приложение было отправлено на модерацию в Google Play и App Store и теперь его могут опробовать еще больше пользователей. Сейчас аналог Инстаграм в России доступен только в РуСторе.

Скачать Россграм

Да, это по-прежнему бета-тестирование: в Телеграм-канале Россграма указано, что оно рассчитано на 10 000 пользователей. Я попробовал зарегистрироваться для тестирования для iOS, нажав кнопку на сайте, но ссылку на скачивание так и не получил. Обратите внимание, что в Google Play Россграма нет — есть некий Rosgram, который представляет из себя копию отечественной соцсети! Будьте внимательны и не скачивайте подделку на смартфон!

Сразу скажу, что поддельный Россграм — это дичь даже по сравнению с Одноклассниками. Кажется, что туда загружают снимки, сделанные в 2008 году. Вы сразу поймете, что скачали не то приложение, когда увидите все эти фотки с фильтрами и странные открытки, которые иногда пересылают в Вайбере или Ватсапе. В общем, бегите отсюда, пока не поздно!

На всякий случай, вот тот самый Rosgram: будьте бдительны и ни в коем случае не устанавливайте его. Оригинального Россграма на момент написания статьи нет в Google Play.

Подделка Россграма

После установки приложения мы попадаем на страницу входа. Никаких проблем нет — можно зарегистрироваться в Россграме по номеру телефона. В целом, русский Инстаграм* похож на ВКонтакте и другие соцсети с одной небольшой разницей — они так выглядели лет 5-6 назад. Правда, с тех пор и интерфейс стал проще, и элементы — компактнее. Кстати, сильно бросаются в глаза слишком крупные кнопки и эскизы фотографий.

Вкладки в Россграм снизу ровно те же, что и в других приложениях, не говоря уже о похожей теме оформления. Лично мне интерфейс напомнил 6tag — альтернативный клиент Инсты* для Windows Phone. Параметров страницы и профиля пока очень мало — наверное, по той причине, что настраивать особо нечего. Наталкивает на мысль, а чем же вообще занимались разработчики почти год, кроме пиара этого проекта? Один из моих друзей даже отметил, что Россграм выглядит хуже, чем Google+.

Так что, уже понятно, как выглядит Россграм — почти точная копия Инсты. В целом, нет ничего выдающегося, но при этом оформление причесанное, аккуратное и неброское, но откровенно древнее — я будто вернулся в 2016 год. Вероятно, так и задумано, а может приложение станет немного поинтереснее ближе к релизу. Давайте посмотрим, что вообще выкладывают в эту соцсеть.

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Как выглядит Россграм

Учитывая то, что подписаться в Россграме пока не на кого, придется заглянуть на вкладку с рекомендациями — это вторая кнопка слева внизу. Поначалу подборка фотографий выглядит довольно неплохо, но стоит ее немного прокрутить вниз и она внезапно заканчивается. Даже с учетом того, что в Россграме не так много пользователей, столь короткая лента рекомендаций немного пугает.

Выкладывают сюда все подряд: и личные фотографии, и какие-то древние мемы, и открытки из Одноклассников. В общем, пока все достаточно грустно в плане контента. С другой стороны, пока здесь мало рекламы, спама и прочего негатива. Но есть ощущение, что пока пользователи будто грузят сюда все подряд, как это было на заре соцсетей.

Смотреть фото в Россграм вполне комфортно: они располагаются по всей ширине экрана с небольшими рамками по краям. Загрузить свои фото можно с помощью большой кнопки внизу экрана или же воспользоваться синхронизацией из другой соцсети. В общем, для начала не так уж все и плохо как ожидали многие.

Интерфейс работает довольно быстро, не подвисает. Но вот контента очень мало — смотреть пока откровенно нечего: журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко тоже попробовал Россграм. Вот его небольшой отзыв о бета-версии приложения.

В целом, приложение работает хорошо. Контент загружается на хорошей скорости. Не понравилась работа вкладки «Рекомендации». Подразумевается, что контент в ней не должен заканчиваться, но я долистал до конца и ничего нового там больше не появляется. Необходимо обновлять страницу, что не так удобно. Ну, и хотелось бы, чтобы разработчики уменьшили элементы меню на страницах с фотографиями. Как по мне, они крупноваты.

В общем, к Россграму пока очень много вопросов. Стоит признать, что получилась близкая по духу копия Инстаграма*, в которой пока очень мало пользователей и контента. С другой стороны, интересно, каким будет Россграм к окончанию бета-тестирования: на сайте соцсети указано, что ею пользуются под 900 тысяч человек.

Скачать Россграм

Скорее всего, к релизу пожелания пользователей будут учтены и из этого, казалось бы, гиблого проекта получится что-то толковое. В любом случае, рекомендую опробовать ее самостоятельно — вдруг замена Инстаграма* в России придется по вкусу.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.