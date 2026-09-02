Ещё недавно я поглядывал на каналы в МАКСе со скепсисом: казалось, вот-вот они заглохнут. Оказалось, зря сомневался. Площадка раскачалась так, что подписки тут уже не уступают телеграмным, а по части тем даже вырываются вперёд. Пользуюсь мессенджером каждый день и по дороге разобрался в бытовых мелочах вроде того, работает ли МАКС без сим-карты на Айфоне. А заодно собрал каналы, которые действительно читаю, а не держу мёртвым грузом в подписках. Рассказываю, на что подписаться, чтобы лента радовала, а не раздражала.

Все про Apple и лайфхаки для Айфона в одном месте

Начну с канала AppleInsider.ru, без него никак. Всё, что творится вокруг Apple, прилетает сюда за считанные минуты: анонсы, свежие слухи, разборы обновлений и понятные инструкции. Никаких пересказов официальных заметок на десять абзацев, только суть и вывод, стоит ли вам обновлять Айфон и переплачивать за новую модель. Отдельно советую включить уведомления: когда выходит очередная бета или в App Store снова что-то ломается, вы узнаете об этом первыми. По-моему, самый простой способ быть в курсе, не открывая двадцать вкладок.

AppleInsider.ru

Все, что нужно знать про Android

Да, мы про Apple, но делать вид, что Android не существует, глупо. У половины из нас дома лежит Samsung или Xiaomi, а часть удобных фишек сначала обкатывают именно там и только потом они доезжают до iPhone. Канал AndroidInsider.ru ведём в том же духе, что и основной: без слепой любви к зелёному роботу и без взаимных подколов. Новости, тесты, приложения, разборы свежих One UI и HyperOS. Заодно удобно понимать, чего вы лишены на Айфоне. Или, наоборот, чего счастливо избежали.

AndroidInsider.ru

Открытки на любой праздник в одном канале

МАКС потихоньку превращается в новый Вотсап, а значит, именно сюда теперь прилетают поздравления от родни по любому поводу. И тут здорово выручает этот канал с открытками: на день рождения, 8 Марта, Новый год и десяток праздников, о которых заранее и не вспомнишь. Не нужно рыться в поиске и пересылать мятые картинки из двухтысячных: подписи тёплые, оформление не стыдное, всё бесплатно. Открыл, выбрал, отправил тёте в соседний город. Поздравить кого угодно теперь дело пары минут. Правда, в МАКС пишут не только близкие, так что не лишним будет знать, кому в мессенджере лучше не отвечать.

Открытки для вас

Техноновости коротко и с иронией

«Технокот» — это личный блог про технологии, а не редакционный конвейер. Короткие посты с иронией: нейросети, крипта, блокировки, сбои у российских сервисов и просто любопытные факты вроде того, что Bluetooth назвали в честь датского короля-викинга. Формат для тех, кому лень продираться через длинные материалы: пробегаешь пост за минуту, а в голове он оседает лучше иной статьи. Автор пишет о том, что цепляет лично его, и именно поэтому читать не скучно.

Технокот

Находки с маркетплейсов без хлама

Канал про скидки на AliExpress, куда попадает только проверенное. Смартфоны и гаджеты, аксессуары для Айфона и MacBook, полезная мелочёвка для дома, которую берёшь на пробу, а через неделю не понимаешь, как без неё жил. Никаких накруток и мутных схем в «Сундуке Али-Бабы» нет: если товар не стоит своих денег, поста о нём не будет. Заходите, если любите урвать выгодно, но не попасть на хлам, а также часами копаться в каталоге и сравнивать продавцов.

Сундук Али-Бабы

Сотый, до полного: автомобили без занудства

Признаюсь, в машинах я не гуру, и именно поэтому подписался на «Сотый, до полного». Тут про автомобили рассказывают так, что втягиваешься, даже если последний раз держал руль в автошколе, а тачку видел только на картинке. Новинки, абсурдные инженерные решения, курьёзные поломки и просто свежие автоновости собраны в одном месте и поданы живо, без сухих пресс-релизов. А если сами постоянно за рулём, загляните в наш разбор про скрытые настройки Android Auto, которые стоит поменять перед поездкой. Заходишь глянуть один пост про странный концепт, а остаёшься читать ленту дальше. Отличная профилактика от разговоров, в которых ничего не понимаешь.

Сотый, до полного

Наука и космос простым человеческим языком

Канал Hi-News.ru создан для тех, кому мало новостей про смартфоны. Космос, археология, медицина и загадки человеческого тела: почему по утрам ноет спина, как на самом деле работает память и когда лучше всего завтракать. Объясняют без академического пафоса и заголовков в стиле жёлтой прессы, зато со ссылками на исследования и человеческим языком. Формат достойный: пост, понятное объяснение, ссылка на подробный разбор. Отлично заходит в метро, а вечером можно блеснуть новым фактом в разговоре.

Hi-News.ru

Главные новости футбола без лишних вкладок

Это издание о футболе я читаю давно, ещё до того, как оно появилось в МАКСе, так что рекомендую от чистого сердца. Теперь главные футбольные новости узнаю прямо в мессенджере, не открывая лишний раз сайт: результаты туров, слухи о трансферах, разборы и мнения по горячим следам. Подача бодрая, без бесконечных портянок текста, зато с фактурой и позицией. Если следите за большим футболом, но устали держать открытыми пять источников сразу, этот канал соберёт всё важное за вас.

Евро-футбол.ру

Крутые гаджеты, которые реально можно купить

Раньше «Кобура от Теслы» держалась ближе к науке, но канал сменил курс и стал, на мой взгляд, только интереснее. Теперь это витрина необычных вещей со всего интернета, и главное, что почти всё это можно не просто разглядывать, а реально заказать себе. Левитирующие светильники, роботы для рабочего стола, продуманные дизайнерские гаджеты и странные, но симпатичные штуки, мимо которых сложно пролистать. Идеальное место, чтобы найти подарок себе или тому, у кого вроде бы уже всё есть. Предупреждаю: список желаний после подписки пополняется подозрительно быстро.

Кобура от Теслы

Советские плакаты: искусство, а не нейросети

А это чистое эстетическое удовольствие. Канал собирает советские плакаты, и, честно, это величие: мощная графика, точные слоганы, стиль, который до сих пор растаскивают на референсы дизайнеры со всего мира. И ведь всё это рисовали руками, без нейросетей. Листаешь ленту и ловишь себя на мысли, что половину работ хочется распечатать и повесить дома, а не пролистнуть. Приятно и то, что плакаты настоящие, а не сгенерированные под старину. Для отдыха глаз от новостной ленты просто идеально.

Советские плакаты