Ещё недавно я поглядывал на каналы в МАКСе со скепсисом: казалось, вот-вот они заглохнут. Оказалось, зря сомневался. Площадка раскачалась так, что подписки тут уже не уступают телеграмным, а по части тем даже вырываются вперёд. Пользуюсь мессенджером каждый день и по дороге разобрался в бытовых мелочах вроде того, работает ли МАКС без сим-карты на Айфоне. А заодно собрал каналы, которые действительно читаю, а не держу мёртвым грузом в подписках. Рассказываю, на что подписаться, чтобы лента радовала, а не раздражала.
Все про Apple и лайфхаки для Айфона в одном месте
Начну с канала AppleInsider.ru, без него никак. Всё, что творится вокруг Apple, прилетает сюда за считанные минуты: анонсы, свежие слухи, разборы обновлений и понятные инструкции. Никаких пересказов официальных заметок на десять абзацев, только суть и вывод, стоит ли вам обновлять Айфон и переплачивать за новую модель. Отдельно советую включить уведомления: когда выходит очередная бета или в App Store снова что-то ломается, вы узнаете об этом первыми. По-моему, самый простой способ быть в курсе, не открывая двадцать вкладок.
Все, что нужно знать про Android
Да, мы про Apple, но делать вид, что Android не существует, глупо. У половины из нас дома лежит Samsung или Xiaomi, а часть удобных фишек сначала обкатывают именно там и только потом они доезжают до iPhone. Канал AndroidInsider.ru ведём в том же духе, что и основной: без слепой любви к зелёному роботу и без взаимных подколов. Новости, тесты, приложения, разборы свежих One UI и HyperOS. Заодно удобно понимать, чего вы лишены на Айфоне. Или, наоборот, чего счастливо избежали.
Открытки на любой праздник в одном канале
МАКС потихоньку превращается в новый Вотсап, а значит, именно сюда теперь прилетают поздравления от родни по любому поводу. И тут здорово выручает этот канал с открытками: на день рождения, 8 Марта, Новый год и десяток праздников, о которых заранее и не вспомнишь. Не нужно рыться в поиске и пересылать мятые картинки из двухтысячных: подписи тёплые, оформление не стыдное, всё бесплатно. Открыл, выбрал, отправил тёте в соседний город. Поздравить кого угодно теперь дело пары минут. Правда, в МАКС пишут не только близкие, так что не лишним будет знать, кому в мессенджере лучше не отвечать.
Техноновости коротко и с иронией
«Технокот» — это личный блог про технологии, а не редакционный конвейер. Короткие посты с иронией: нейросети, крипта, блокировки, сбои у российских сервисов и просто любопытные факты вроде того, что Bluetooth назвали в честь датского короля-викинга. Формат для тех, кому лень продираться через длинные материалы: пробегаешь пост за минуту, а в голове он оседает лучше иной статьи. Автор пишет о том, что цепляет лично его, и именно поэтому читать не скучно.
Находки с маркетплейсов без хлама
Канал про скидки на AliExpress, куда попадает только проверенное. Смартфоны и гаджеты, аксессуары для Айфона и MacBook, полезная мелочёвка для дома, которую берёшь на пробу, а через неделю не понимаешь, как без неё жил. Никаких накруток и мутных схем в «Сундуке Али-Бабы» нет: если товар не стоит своих денег, поста о нём не будет. Заходите, если любите урвать выгодно, но не попасть на хлам, а также часами копаться в каталоге и сравнивать продавцов.
Сотый, до полного: автомобили без занудства
Признаюсь, в машинах я не гуру, и именно поэтому подписался на «Сотый, до полного». Тут про автомобили рассказывают так, что втягиваешься, даже если последний раз держал руль в автошколе, а тачку видел только на картинке. Новинки, абсурдные инженерные решения, курьёзные поломки и просто свежие автоновости собраны в одном месте и поданы живо, без сухих пресс-релизов. А если сами постоянно за рулём, загляните в наш разбор про скрытые настройки Android Auto, которые стоит поменять перед поездкой. Заходишь глянуть один пост про странный концепт, а остаёшься читать ленту дальше. Отличная профилактика от разговоров, в которых ничего не понимаешь.
Наука и космос простым человеческим языком
Канал Hi-News.ru создан для тех, кому мало новостей про смартфоны. Космос, археология, медицина и загадки человеческого тела: почему по утрам ноет спина, как на самом деле работает память и когда лучше всего завтракать. Объясняют без академического пафоса и заголовков в стиле жёлтой прессы, зато со ссылками на исследования и человеческим языком. Формат достойный: пост, понятное объяснение, ссылка на подробный разбор. Отлично заходит в метро, а вечером можно блеснуть новым фактом в разговоре.
Главные новости футбола без лишних вкладок
Это издание о футболе я читаю давно, ещё до того, как оно появилось в МАКСе, так что рекомендую от чистого сердца. Теперь главные футбольные новости узнаю прямо в мессенджере, не открывая лишний раз сайт: результаты туров, слухи о трансферах, разборы и мнения по горячим следам. Подача бодрая, без бесконечных портянок текста, зато с фактурой и позицией. Если следите за большим футболом, но устали держать открытыми пять источников сразу, этот канал соберёт всё важное за вас.
Крутые гаджеты, которые реально можно купить
Раньше «Кобура от Теслы» держалась ближе к науке, но канал сменил курс и стал, на мой взгляд, только интереснее. Теперь это витрина необычных вещей со всего интернета, и главное, что почти всё это можно не просто разглядывать, а реально заказать себе. Левитирующие светильники, роботы для рабочего стола, продуманные дизайнерские гаджеты и странные, но симпатичные штуки, мимо которых сложно пролистать. Идеальное место, чтобы найти подарок себе или тому, у кого вроде бы уже всё есть. Предупреждаю: список желаний после подписки пополняется подозрительно быстро.
Советские плакаты: искусство, а не нейросети
А это чистое эстетическое удовольствие. Канал собирает советские плакаты, и, честно, это величие: мощная графика, точные слоганы, стиль, который до сих пор растаскивают на референсы дизайнеры со всего мира. И ведь всё это рисовали руками, без нейросетей. Листаешь ленту и ловишь себя на мысли, что половину работ хочется распечатать и повесить дома, а не пролистнуть. Приятно и то, что плакаты настоящие, а не сгенерированные под старину. Для отдыха глаз от новостной ленты просто идеально.