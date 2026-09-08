Соцсети снова разгоняют панику: якобы WhatsApp* вот-вот отвалится на миллионах смартфонов, срочно проверяйте телефон. На деле повод куда скромнее, чем звучит в заголовках. Давайте спокойно разберёмся, кого перемены реально касаются, а кому можно даже не открывать настройки. Кстати, пока одни мессенджеры воюют за российского пользователя, мы разбирали, чем WB Chat отличается от MAX и что из этого удобнее.

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WhatsApp перестанет работать — правда или нет

Повод настоящий, но будничный: команда мессенджера обновила справку и подняла минимальные требования к системе. С 8 сентября 2026 года WhatsApp на Android запускается только на Android 6.0 Marshmallow и новее. О переменах предупреждали заранее, ещё с апреля, через уведомления прямо в приложении, так что сюрпризом это стало разве что для тех, кто новости не читает вовсе.

Касается это и обычного WhatsApp Messenger, и версии WhatsApp Business. Но пугаться слова «отключение» не стоит: это плановая чистка старых версий ОС, которую разработчики проводят каждый год. Поддерживать древние системы дорого, пользуются ими единицы, вот их постепенно и отцепляют.

Какие смартфоны на Android реально отключат

А теперь конкретика, ради которой всё затевалось. Под отключение попадают аппараты на Android 5.0 Lollipop и Android 5.1, то есть смартфоны примерно до 2015 года выпуска. Всё, что работает на Android 6.0 и выше, продолжит запускать мессенджер как ни в чём не бывало.

Версия Android Статус Примерный год выпуска Android 5.0 / 5.1 Отключается с 8 сентября 2014–2015 Android 6.0 и новее Работает без ограничений 2015 и позже

Если хочется имён, то в зону риска попадают примерно такие модели, застрявшие на пятой версии без шанса обновиться:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Grand Prime

Samsung Galaxy J1 (2015)

Sony Xperia Z1

LG G2

HTC One (M7)

Motorola Moto E (2014)

Google Nexus 4

ASUS Zenfone 5 (2014)

Список примерный: у некоторых аппаратов финальная прошивка зависела от региона и оператора, но в целом это как раз те телефоны, где после 8 сентября Ватсап не запустится. Главная засада для их владельцев в том, что обновиться с пятой версии почти всегда нельзя, производитель забросил эти модели много лет назад. Но честно, живых пользователей на Android 5.x остались считанные проценты, и среди читателей нашего чата в МАКС их почти наверняка нет.

Работает ли WhatsApp в России

Отдельная и куда более живая тема, чем старые версии ОС. Официально мессенджер в России давно под поэтапными ограничениями и работает через раз. Если коротко, картина на начало сентября 2026 такая:

Звонки, аудио и видео недоступны с августа 2025 года ;

; Текст и медиа то отправляются, то висят часами, всё сильно зависит от региона и оператора;

У части пользователей приложение открывается только через мобильный интернет.

В «белый список» разрешённых сервисов WhatsApp так и не внесли, а чиновники не раз намекали на окончательную блокировку до конца года. Добавьте сюда сентябрьские выборы в Госдуму, на фоне которых давление на площадку только растёт. Вывод простой: пользоваться пока можно, но зарекаться рано, и держать запасной мессенджер под рукой точно не помешает. Узнать, у кого и в каком регионе Ватсап сейчас живой, проще всего в нашем чате в Telegram: там делятся реальным опытом со всей страны.

Как проверить версию Android и перенести чаты

Чтобы не гадать, загляните в настройки, это минута дела:

Откройте «Настройки»; Зайдите в раздел «О телефоне» или «Система»; Посмотрите строку «Версия Android».

Если там 6.0 или выше, можно расслабиться, изменения вас не касаются. Если версия ниже, загляните в «Обновление ПО» и проверьте апдейты, но на старых аппаратах свежей прошивки, скорее всего, уже не будет, и единственный рабочий выход: сменить телефон.

Перед переездом на новый смартфон не забудьте про резервную копию переписки. Как раз в июньских обновлениях Google System подтянули бэкапы WhatsApp, так что перенести чаты на другой аппарат стало заметно проще.

Стоит ли паниковать из-за отключения WhatsApp

Как видите, под раздачу попадает горстка совсем древних телефонов, а у нормального пользователя мессенджер продолжит работать без единого действия с его стороны. Это не «конец WhatsApp», а очередное плановое повышение требований, каких было уже немало.

А вот вопросов к самому приложению хватает и без версий ОС: недавно выяснилось, что WhatsApp научился открывать фото без пароля, так что чужим свой смартфон лучше лишний раз не давать. Если же ваш аппарат настолько стар, что реально отваливается, считайте это удачным поводом обновиться на что-то посвежее.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.