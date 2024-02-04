Самые недооцененные приложения для Андроид из Google Play, которые ты должен скачать на свой смартфон

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что Гугл Плей хоть и превосходит App Store по объёму контента, он все равно на него очень похож. К сожалению, главное сходство вряд ли можно считать хорошим: дело в том, что на главную страницу каталога редко попадают бесплатные приложения для телефона, хотя их очень любят пользователи. Вместо них зачастую красуются программы с подписками от известных компаний и разработчиков, которые и так у всех на слуху. Что делать? Искать самостоятельно. Или же заглянуть в нашу подборку недооцененных приложений и найти что-нибудь полезное для себя, сэкономив время.

Самые недооцененные приложения для Андроид из Google Play, которые ты должен скачать на свой смартфон. Эти крутые приложения никогда не попадут в топ Гугл Плей. Фото.

Эти крутые приложения никогда не попадут в топ Гугл Плей

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Развивающее приложение для ребенка

На задворках Google Play спряталось крутое развивающее приложение для детей под названием MarcoPolo! Его суть очень проста — изучать погоду, управляя ей. На самом деле, это увлекательнейший процесс, который интересен и взрослым, ведь недаром они отметились в отзывах. В игре вы можете регулировать осадки, скорость ветра, температуру и не только, чтобы увидеть, как меняется обстановка.

Развивающее приложение для ребенка. Классное развивающее приложение в Гугл Плей можно скачать бесплатно, а вы и не знали. Фото.

Классное развивающее приложение в Гугл Плей можно скачать бесплатно, а вы и не знали

При этом у вас будет доступно несколько персонажей, каждого из которых нужно одевать по погоде. Залипательно? Не то слово! Немного напоминает тамагочи. Кстати, несмотря на то, что приложение для детей создано в игровой форме, на самом деле оно описывает довольно серьезные процессы и природные явления. Так что, скачивайте и открывайте новое!

Развивающее приложение для детей

Бесплатный фоторедактор на Андроид

Сделали крутое фото, но кажется, будто выглядите на нем не очень? Не спешите удалять: скачайте фоторедактор Peachy на смартфон и доработайте снимок! Он работает с разными элементами внешности: можете практически в одно касание сделать тоньше брови, убрать неровности на лице или проблемные участки тела. При выборе фотографии из галереи приложение само определяет нужный набор инструментов, а также умеет работать с несколькими объектами сразу.

Бесплатный фоторедактор на Андроид. Фоторедактор поможет улучшить внешность в пару кликов. Фото.

Фоторедактор поможет улучшить внешность в пару кликов

Например, распознает несколько лиц на фото, позволяя их улучшить. Есть и другие инструменты вроде ретуши, фильтров или стикеров — удобно, что все это собрано в одном месте, а приложение для редактирования фото полностью бесплатное. Не стоит его обходить стороной — оно умеет даже убирать недостатки кожи, распознавая их.

Бесплатный фоторедактор

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Приложение Сообщения для Андроид

Не нравится обычное приложение Сообщения в смартфоне? Замените его аналогом, коих в Гугл Плей нереально много. Рекомендую Simple SMS — удобный мессенджер для Android. Его фишка заключается в простейшем интерфейсе, который не мозолит глаз, а также в наличии ряда гибких настроек.

Приложение Сообщения для Андроид. Это приложение без проблем заменит обычные Сообщения на Андроид. Фото.

Это приложение без проблем заменит обычные Сообщения на Андроид

Так, у него есть корзина, куда могут помещаться сообщения, чаты и файлы вместо удаления. Вдобавок в само приложение для СМС встроена защита паролем, поэтому к сторонним утилитам прибегать не придется. Самое приятное — в него добавлены настройки интерфейса, поэтому вам вовсе не обязательно использовать системное оформление!

Аналог Сообщений на Андроид

Офлайн-плеер для музыки на телефон

Среди владельцев Андроид-смартфонов много тех, кто предпочитает слушать музыку офлайн, не тратясь на подписку от стриминговых сервисов. Если вы придерживаетесь той же точки зрения, тогда обязательно опробуйте приложение Pulsar. Что больше всего в нем привлекает — так это простейший интерфейс, которым удобно управлять.

Офлайн-плеер для музыки на телефон. Плеер отлично работает с треками, загруженными в память телефона. Фото.

Плеер отлично работает с треками, загруженными в память телефона

Плеер для Андроид не только воспроизводит музыку, но и позволяет полноценно ею управлять, например, редактировать теги, создавать плейлисты, сортировать по исполнителям и так далее. Есть даже визуализация, которая появляется, если у трека нет обложки. Бесплатный плеер работает очень быстро, не расходует оперативку и подойдет даже для слабых смартфонов.

Бесплатный плеер

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Бесплатные гонки на Андроид

По традиции, не могу не порекомендовать вам игру, чтобы скрасить досуг. На этой неделе настоятельно рекомендую обратить внимание на игру R.A.C.E — гонки на выживание. Суть состоит в том, чтобы гонять по арене на монстр-траке и уничтожать своих соперников. Для последнего у вас на багажнике предусмотрено самонаводящееся оружие — вам лишь нужно выбрать цель и выстрелить.

Бесплатные гонки на Андроид. Крутые гонки на выживание — отличный способ скоротать несколько минут свободного времени! Фото.

Крутые гонки на выживание — отличный способ скоротать несколько минут свободного времени!

Кроме того, нужно защищаться, используя броню или уворачиваясь от ответного выстрела. Естественно, что в процессе игры можно улучшать машину, чтобы быть быстрее, а проходить смертельные гонки намного приятнее в разных локациях, например, в пустыне — среди египетских пирамид. Игра практически не мелькает на главной странице Гугл Плей, хоть и имеет высокий рейтинг. В игре очень крутой саундтрек: рекомендую насладиться им в этих шикарных наушниках Anker!

Удобные наушники Anker

Гонки на выживание

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