Как изменить голос на телефоне во время звонка и не только

Вне зависимости от того, пользуетесь вы дешевым смартфоном или флагманом, мобильное устройство все равно выполняет роль средства связи. С его помощью все люди совершают звонки, а также принимают входящие вызовы. Если вы хотите привнести в разговор долю шутки, то можете изменить голос на телефоне. В этом вам помогут специальные приложения, которые способны заставить вашего собеседника поверить в то, что с ним разговаривает, например, не мужчина, а женщина. Ну, или робот. Почему бы и нет? Рассказываю, как изменить голос по телефону.

Приложения, изменяющие голос

Изменять голос на телефоне можно несколькими способами. Начать предлагаю с самого банального варианта, когда преобразованием речи занимается софт, меняющий тембр уже готовой аудиозаписи. Вот 3 лучших приложения для изменения голоса:

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Все эти приложения работают схожим образом и отличаются лишь набором эффектов. Также в некоторых программах отдельные пресеты становятся доступны только после оформления платной подписки. Как бы то ни было, чтобы изменять голоса на Андроиде, нужно сделать следующее:

Запустить приложение. Выбрать опцию записи голоса и произнести несколько фраз. Приметить к аудиофайлу один из доступных эффектов. Сохранить понравившуюся запись себе на телефон.

Что делать с получившимся файлом, решайте сами. Я могу предложить вам использовать запись с измененным голосом в качестве голосового сообщения. Либо отправьте ее файлом, либо запустите воспроизведение аудио в плеере и нажмите кнопку микрофона в мессенджере для начала записи войса.

Если такой розыгрыш кажется вам слишком скучным, то прочитайте, как скачать ненастоящий вирус на телефон. Вот это точно будет смешно! А еще не забывайте, что можно изменить голос при звонке на Андроид, не делая предварительной записи. Об этом я расскажу далее.

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Как изменить голос во время разговора по телефону

Приложений для изменения голоса во время звонка существует меньше, чем программ, меняющих тембр уже готовой аудиозаписи. Это вполне объяснимо, ведь преобразование речи занимает определенный промежуток времени, да и сама процедура выглядит не очень простой. Но 3 программы для вас я все-таки отыскал:

Разбираясь в вопросе, какое приложение изменяет голоса, меня сразу насторожила низкая оценка указанных выше программ в Google Play. Каждая из них имеет менее двух баллов из пяти, что не сулило ничего хорошего. Увы, опасения оправдались. В Funcalls и MagicCall у меня просто не получилось зарегистрироваться (приложение не отправляет код), а внутри Voice Changer for Phone Call я не нашел ничего кроме рекламы. Возможно, у вас все получится. Если нет — есть и альтернативный вариант, который, правда, подойдет только владельцам смартфонов Xiaomi, да и то не всем.

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На устройствах Xiaomi, Redmi и POCO есть встроенная утилита Game Space (раньше называлась Game Turbo). Она предназначена для оптимизации игрового процесса, но помимо прочего имеет нужную нам фишку — изменение голоса.

Вызвать Game Turbo можно в любой игре, проведя вправо от полоски, которая располагается в левом верхнем углу экрана. Единственная проблема, нуждающаяся в решении — добавление приложения «Телефон» в игровой раздел. С обычной звонилкой это сделать не получится, а вот с True Phone — пожалуйста. Также могут подойти и другие приложения для звонков.

К сожалению, на моем смартфоне с MIUI 12.5 эта функция внутри Game Turbo отсутствует, поэтому не могу рассказать на личном примере, как хорошо или плохо она работает. Судя по отзывам других пользователей, утилита действительно помогает изменять голос. Попробуйте и вы.

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Как изменить голос в Ватсапе

Используя Game Turbo с ее встроенной функцией, вы аналогичным образом можете изменять голос в Ватсапе. Но что, если в ваших руках смартфон другой компании, или эта шуточная опция недоступна на текущей версии прошивки? В подобной ситуации можно установить модификацию WhatsApp. Она называется YoWhatsApp и по понятным причинам отсутствует в Google Play. Устанавливайте ее только на свой страх и риск, ну а я покажу, как изменить голос в Ватсапе:

Запустите YoWhatsApp. Авторизуйтесь и откройте диалог с нужным человеком. Вызовете контекстное меню нажатием на «Три точки». Перейдите в раздел «Изменение голоса». Выберете понравившийся эффект.

Изменение голоса в WhatsApp работает как при отправке войсов, так и во время совершения звонков. Если вы готовы отключить Play Защиту, которая периодически конфликтует с приложением, то обязательно установите YoWhatsApp. Или напишите в комментариях, как еще можно изменить голос в Ватсапе на Андроид.