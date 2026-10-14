Chrome — одно из тех приложений, которые никто не проверяет: значок знакомый, название то же, а в Google Play его скачали миллиарды раз. Именно на этом доверии и сыграли авторы копии, которая появлялась в магазине выше настоящего браузера и выглядела почти как он. Если вы недавно ставили или переустанавливали Chrome, вполне возможно, что у вас в телефоне не тот браузер. Разберёмся, что это было за приложение, чем оно опасно и по какой одной строчке подделку можно вычислить за полминуты.

Подделка стояла выше настоящего браузера

Копию заметил пользователь Reddit: когда он искал Chrome в Google Play, первой в выдаче оказалась не программа от Google, а спонсорская карточка другого приложения. На ней было всё то же самое — значок, название, скриншоты и даже описание. То есть разработчик не просто выложил подделку, а заплатил за рекламу, чтобы она появлялась над оригиналом.

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Убедительнее всего выглядел счётчик: у копии было больше 100 тысяч скачиваний. Обычный человек видит знакомый значок, большую цифру и нажимает «Установить», не вчитываясь в мелкий шрифт. Фейки в Google Play попадались и раньше (вспомнить хотя бы «приложения для соцвыплат»), но под главный браузер Android маскируются редко. И откуда у подделки такая популярность?

Откуда у копии сто тысяч скачиваний

Ответ простой и неприятный. По данным журналистов, в августе это приложение появилось в Google Play как игра Ball Bounce, а в конце сентября разработчик просто переименовал её в Chrome и сменил оформление. Скачивания, накопленные игрой, остались, и вместе с рекламой это сделало подделку почти неотличимой от оригинала.

Получается, что проверка Google Play пропустила смену игры на «браузер» с чужим названием, а рекламная система ещё и продвигала её. Сейчас, судя по всему, приложение из магазина уже убрали. Но с телефонов тех, кто успел его поставить, оно никуда не делось.

Внутри оказался вовсе не браузер

Те, кто установил копию, рассказали, что браузером она даже не пыталась притвориться. Приложение весом 42 МБ открывало чат с ИИ-аватарами и заваливало экран рекламой. Судя по всему, ради показов рекламы всё и затевалось.

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Признаков того, что подделка крала пароли или ставила вирусы, никто не нашёл. Но это скорее везение: если в такой копии окажется вредоносный код, а вы при установке дадите ей доступ к SMS, контактам или экрану, узнавать о подмене будет уже поздно. А вычислить её можно ещё до установки.

Подделку выдаёт одна строчка

Сильнее всего копию выдавало имя разработчика. У настоящего Chrome это Google LLC, а у подделки было указано Hizbartech. Проверить, какой Chrome стоит у вас, можно так:

Нажмите и удерживайте значок Chrome на рабочем столе. Выберите «О приложении» или значок «i». Пролистайте вниз и нажмите «Сведения о приложении» — откроется его страница в Google Play. Посмотрите на имя разработчика под названием приложения.

Названия пунктов на разных смартфонах могут немного отличаться. Если в Google Play под названием стоит Google LLC, всё в порядке. Этот же приём работает с любым популярным приложением — так же, например, отличают настоящий MAX от поддельного.

Нашли копию — удалите её и проверьте телефон

Если в разработчиках указан Hizbartech, приложение нужно удалить сразу: нажмите на значок, удерживайте его и выберите «Удалить». Настоящий Chrome при этом никуда не пропадёт — на большинстве смартфонов он встроен в систему. После этого запустите проверку телефона встроенной защитой Google:

Откройте Google Play. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите «Play Защита». Нажмите «Проверить».

Ещё стоит вспомнить, какие разрешения вы давали копии при установке. Если среди них был доступ к микрофону или камере, полезно знать, что делать, когда на экране горит зелёная точка.

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А на будущее правило простое: перед тем как нажать «Установить», смотрите не на значок и число скачиваний, а на имя разработчика. Даже в Google Play и даже у самых известных приложений. Если нашли копию у себя, расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.