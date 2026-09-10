Раньше я не обращал внимания на маленькую точку в углу экрана: она мелькала и пропадала, а я продолжал заниматься своими делами. Оказалось, зря. Зелёная точка — это сигнал, что прямо сейчас какое-то приложение (возможно, даже опасный вирус) пользуется камерой или микрофоном. Ниже расскажу, что она значит и что я делаю, когда её замечаю.

Что означает зелёная точка в углу экрана

Это индикатор конфиденциальности, который Google добавил в систему ещё несколько лет назад, когда его приметил наш автор Герман Вологжанин. Работает индикатор просто: когда приложение обращается к камере или микрофону, в верхней части экрана появляется зелёный значок. На Android 12 и новее индикатор появляется в строке состояния всякий раз, когда приложение активно обращается к одному из этих датчиков. Точка намеренно сделана маленькой, чтобы не мешать, поэтому её легко пропустить: это небольшой значок в углу, а не крупное уведомление, требующее внимания.

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Индикатор не всегда остаётся очевидной иконкой камеры или микрофона. Android может сначала показать значок, а затем свести его к маленькой точке, пока доступ ещё активен. Внешний вид индикаторов не одинаков на всех телефонах, поэтому конкретный символ зависит от устройства и версии Android.

Узнаём, какое приложение включило камеру или микрофон

Самое полезное — точку можно нажать и понять, кто именно за ней стоит. Когда приложение использует камеру или микрофон, индикатор появляется в правом верхнем углу экрана; если провести пальцем вниз и коснуться его, система покажет, какое приложение или служба сейчас обращается к датчику. Нажав ещё раз, я перехожу к нужным настройкам разрешений — так я удалил 5 приложений, которым раньше доверял.

Это удобно тем, что не нужно гадать по недавно открытым приложениям и рыться в настройках в поисках виновника. А ещё есть свежая деталь: в Android 16 QPR3 Google добавил синий индикатор для доступа к местоположению, так что синяя точка может означать, что приложение использует вашу геопозицию.

Смотрим историю доступа через «Панель конфиденциальности»

Точка помогает, только если вы смотрите на экран в нужный момент. Если приложение обратилось к микрофону или камере, когда вы не глядели на телефон, эту ситуацию закрывает «Панель конфиденциальности»: она даёт хронологию активности разрешений, и можно вернуться назад и увидеть, какие приложения использовали камеру, микрофон или местоположение. Найти её несложно:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Откройте «Панель конфиденциальности» («Панель управления разрешениями»). Выберите разрешение, которое хотите проверить.

Названия пунктов немного отличаются в зависимости от оболочки и версии Android, но логика везде одинаковая. Всё это в итоге поможет найти нарушителя: так, с помощью панели конфиденциальности наш журналист Герман Вологжанин удалил приложение, которое за ним следило.

Пересматриваем выданные разрешения

Когда я прошёлся по разрешениям, то понял простую вещь: очень легко один раз нажать «Разрешить» и больше об этом не вспоминать. Ставишь приложение, видишь запрос, разрешаешь доступ, потому что нужна функция, а потом просто забываешь, что дал его.

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Хорошая новость в том, что контроля больше, чем кажется. Можно открыть настройки разрешений конкретного приложения, увидеть, что именно разрешено, и менять отдельные разрешения без удаления приложения. Для камеры и микрофона доступны варианты: разрешать доступ только во время использования приложения, спрашивать каждый раз или запрещать полностью.

Есть и подстраховка для программ, которыми вы перестали пользоваться. Android может автоматически сбрасывать разрешения для неиспользуемых приложений — правда, автор материала всё равно предпочитает проверять важные разрешения вручную, а не полностью полагаться на эту функцию.

Кому пригодится индикатор конфиденциальности

По сути, у вас есть сразу несколько инструментов: сама точка ловит доступ в момент, «Панель конфиденциальности» показывает историю, а настройки разрешений и общий выключатель дают контроль. Это особенно пригодится, если вы замечаете странную активность датчиков, ставите много приложений из разных источников или просто хотите понимать, что происходит с телефоном.

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Отдельно ничего скачивать не нужно — всё встроено в Android 12 и новее. Так что в следующий раз, когда в углу мелькнёт зелёная точка, потратьте секунду и загляните, кто её зажёг — авось это был вирус.