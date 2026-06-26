Под видом «национального мессенджера» сейчас расплодилось столько подделок, что поддельных сборок MAX я насмотрелся больше, чем хотелось бы. Схема у мошенников одна: подсунуть фейковое приложение MAX с левого сайта, получить доступ к СМС и контактам, а дальше угнать аккаунт. Я не первый месяц разбираю такие клоны, поэтому давайте по полочкам, как вычислить поддельный MAX ещё до установки. Тем, кто держит на телефоне и MAX, и Telegram, тема тем более актуальна.
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Откуда берётся поддельный MAX и где скачать настоящий
Спрос рождает подделки. После того как часть российских приложений выпилили из App Store и предложили переходить на Андроид, народ массово ставит мессенджер, а заодно хватает APK с первого попавшегося сайта. Именно на это и расчёт.
Запомните простое правило: скачать MAX безопасно можно только из:
Ссылки из СМС, писем, чатов и баннеров с криком «установи срочно» отметаем сразу, почти всегда за ними прячется поддельный MAX.
Как проверить МАКС на оригинальность
Перед установкой загляните, кто разработчик. У настоящего приложения MAX в карточке стоит официальный издатель, миллионы загрузок и давняя история обновлений. У подделки же свежая дата публикации, пара тысяч установок и разработчик с безликим именем.
Это первый честный фильтр: фейковый MAX почти никогда не набирает реальную статистику, его выпускают пачками и так же быстро банят. Точное имя издателя сверьте на официальном сайте мессенджера, скамеры обожают названия в духе «почти как настоящее».
Клон MAX выдают название, иконка и описание
Дьявол в деталях. Клон MAX почти всегда палится мелочами: приписки вроде «MAX Pro» или «MAX Messenger Plus», подмешанная латиница в кириллицу, чуть искажённый логотип, описание с ошибками и кривым переводом. Настоящий MAX это полноценный мессенджер с рабочими функциями, вроде тех же галочек прочтения сообщений, а поддельное приложение МАКС внутри обычно пустышка, которой важно только выманить у вас данные.
Если иконка и текст вызывают хоть малейшее сомнение, не ставьте. Как минимум, можете просто скачать совсем не тот МАКС, который хотели. Например, какую-нибудь зарубежную доставку или стриминговый сервис. Таких в Гугл Плей полным-полно.
Какие разрешения запрашивает МАКС
Самое важное. Смотрите, что приложение просит при установке и входе. Доступ к СМС, спецвозможностям и правам администратора устройства это прямые красные флаги, по которым и происходит взлом MAX: перехватив коды из СМС, скамеры в МАКС угоняют аккаунт и заодно добираются до Госуслуг. Здесь можете прочесть, какие разрешения требует оригинальный МАКС.
Настоящий национальный мессенджер не просит ввести код на стороннем сайте, не требует данные карты и не уговаривает отключить Play Protect. Логика та же, что и с приложениями, которые угробят ваш Android TV: лишние разрешения почти всегда означают проблемы.
|Признак
|Настоящий MAX
|Фейк
|Источник
|RuStore, Google Play, AppGallery, официальный сайт
|ссылка из СМС, чата или рекламы
|Издатель
|официальный разработчик
|безликое или почти похожее имя
|Загрузки
|миллионы, давняя история
|пара тысяч, свежая дата
|Название и иконка
|просто MAX, чистый логотип
|«MAX Pro», латиница в кириллице, кривой значок
|Разрешения
|в рамках мессенджера
|СМС, спецвозможности, права админа
|Вход
|внутри приложения
|код на стороннем сайте, данные карты
Что делать, если уже установили фейковый MAX
Без паники, поддельный МАКС не уведет ваши данные быстро. В такой ситуации важно действовать следующим образом.
- Если фейковый MAX уже стоит, удалите приложение, проверьте телефон антивирусом и смените пароли на важных сервисах, в первую очередь на Госуслугах.
- Дальше поставьте настоящий MAX из официального источника и проверьте активные сессии, чужие отключите.
- Если аккаунт всё же увели, пишите в поддержку мессенджера и предупредите контакты, что от вашего имени могут писать мошенники.
Чем раньше спохватитесь, тем меньше успеют натворить. Пишите нам в Телеграм-чат, если столкнулись с проблемами и ищете взвешенное решение.