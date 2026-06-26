Под видом «национального мессенджера» сейчас расплодилось столько подделок, что поддельных сборок MAX я насмотрелся больше, чем хотелось бы. Схема у мошенников одна: подсунуть фейковое приложение MAX с левого сайта, получить доступ к СМС и контактам, а дальше угнать аккаунт. Я не первый месяц разбираю такие клоны, поэтому давайте по полочкам, как вычислить поддельный MAX ещё до установки. Тем, кто держит на телефоне и MAX, и Telegram, тема тем более актуальна.

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Откуда берётся поддельный MAX и где скачать настоящий

Спрос рождает подделки. После того как часть российских приложений выпилили из App Store и предложили переходить на Андроид, народ массово ставит мессенджер, а заодно хватает APK с первого попавшегося сайта. Именно на это и расчёт.

Запомните простое правило: скачать MAX безопасно можно только из:

Ссылки из СМС, писем, чатов и баннеров с криком «установи срочно» отметаем сразу, почти всегда за ними прячется поддельный MAX.

Как проверить МАКС на оригинальность

Перед установкой загляните, кто разработчик. У настоящего приложения MAX в карточке стоит официальный издатель, миллионы загрузок и давняя история обновлений. У подделки же свежая дата публикации, пара тысяч установок и разработчик с безликим именем.

Это первый честный фильтр: фейковый MAX почти никогда не набирает реальную статистику, его выпускают пачками и так же быстро банят. Точное имя издателя сверьте на официальном сайте мессенджера, скамеры обожают названия в духе «почти как настоящее».

Клон MAX выдают название, иконка и описание

Дьявол в деталях. Клон MAX почти всегда палится мелочами: приписки вроде «MAX Pro» или «MAX Messenger Plus», подмешанная латиница в кириллицу, чуть искажённый логотип, описание с ошибками и кривым переводом. Настоящий MAX это полноценный мессенджер с рабочими функциями, вроде тех же галочек прочтения сообщений, а поддельное приложение МАКС внутри обычно пустышка, которой важно только выманить у вас данные.

Если иконка и текст вызывают хоть малейшее сомнение, не ставьте. Как минимум, можете просто скачать совсем не тот МАКС, который хотели. Например, какую-нибудь зарубежную доставку или стриминговый сервис. Таких в Гугл Плей полным-полно.

Какие разрешения запрашивает МАКС

Самое важное. Смотрите, что приложение просит при установке и входе. Доступ к СМС, спецвозможностям и правам администратора устройства это прямые красные флаги, по которым и происходит взлом MAX: перехватив коды из СМС, скамеры в МАКС угоняют аккаунт и заодно добираются до Госуслуг. Здесь можете прочесть, какие разрешения требует оригинальный МАКС.

Настоящий национальный мессенджер не просит ввести код на стороннем сайте, не требует данные карты и не уговаривает отключить Play Protect. Логика та же, что и с приложениями, которые угробят ваш Android TV: лишние разрешения почти всегда означают проблемы.

Признак Настоящий MAX Фейк Источник RuStore, Google Play, AppGallery, официальный сайт ссылка из СМС, чата или рекламы Издатель официальный разработчик безликое или почти похожее имя Загрузки миллионы, давняя история пара тысяч, свежая дата Название и иконка просто MAX, чистый логотип «MAX Pro», латиница в кириллице, кривой значок Разрешения в рамках мессенджера СМС, спецвозможности, права админа Вход внутри приложения код на стороннем сайте, данные карты

Что делать, если уже установили фейковый MAX

Без паники, поддельный МАКС не уведет ваши данные быстро. В такой ситуации важно действовать следующим образом.

Если фейковый MAX уже стоит, удалите приложение, проверьте телефон антивирусом и смените пароли на важных сервисах, в первую очередь на Госуслугах.

уже стоит, удалите приложение, проверьте телефон антивирусом и смените пароли на важных сервисах, в первую очередь на Госуслугах. Дальше поставьте настоящий MAX из официального источника и проверьте активные сессии, чужие отключите.

Если аккаунт всё же увели, пишите в поддержку мессенджера и предупредите контакты, что от вашего имени могут писать мошенники.

Чем раньше спохватитесь, тем меньше успеют натворить. Пишите нам в Телеграм-чат, если столкнулись с проблемами и ищете взвешенное решение.