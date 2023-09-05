ТОП-5 приложений из Гугл Плей для прокачки ума и сообразительности

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Иван Герасимов

В Гугл Плей можно найти не только развлекательные приложения, но и интеллектуальные. Самые разные справочники, карты навигации, офлайн-переводчики с ежедневной подборкой новых слов — все это можно найти в каталоге для Андроид. Вот только сделать это крайне затруднительно из-за обилия программ. Отобрали для вас 5 отличных программ, которые прокачают ваши мозги совершенно бесплатно и при минимальных затратах времени! Скорее смотрите, что полезного скачать на Андроид-смартфон и подтянуть свои знания.

ТОП-5 приложений из Гугл Плей для прокачки ума и сообразительности. Лучшие приложения для прокачки ума уже здесь! Фото.

Лучшие приложения для прокачки ума уже здесь!

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Math Workout — задачки на каждый день

Никогда не поздно подучить математику, особенно полезно сделать это прямо сейчас, когда нет времени даже толком книгу почитать. Попробуйте Math Workout — это простейший способ держать свои мозги в тонусе. Приложение содержит массу несложных задач не только на сложение, вычитание, умножение и деление, но и прикольные задания на сообразительность.

Math Workout — задачки на каждый день. Математические задачки полезны даже взрослым. Фото.

Математические задачки полезны даже взрослым

Можно прокачать арифметическую память, выполняя задания на запоминание чисел и производить действия с ними. Результаты фиксируются в приложении, после чего можно их улучшить. В Pro-версии есть более сложные задачи с квадратным корнем и не только — казалось бы, школьная программа, но всё это уже давно вылетело из головы.

Математические задачи

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Английский словарь офлайн — переводчик для Андроид

Если вы остались без связи, то многие приложения могут работать и без него. Например, этот удобный офлайн-переводчик с английского: вся база уже подгружена в память, поэтому при необходимости вы сможете моментально узнавать значение незнакомых слов. В отличие от популярных аналогов, это приложение выдает не только перевод слова без интернета, но и транскрипцию, примеры употребления, синонимы и даже произношение!

Английский словарь офлайн — переводчик для Андроид. Словарь работает офлайн и отображает кучу полезной информации помимо самого перевода. Фото.

Словарь работает офлайн и отображает кучу полезной информации помимо самого перевода

Понравившиеся слова можно добавлять в Избранное, чтобы возвращаться к ним при необходимости, смотреть перевод случайных слов и просматривать историю запросов. Есть классная функция Слово дня, которое регулярно меняется, благодаря чему вы пополняете свой словарный запас, не привязываясь к одной теме. При необходимости можно узнавать этимологию слова, чтобы понимать, как оно вообще появилось.

Переводчик без интернета

Слесарное дело — справочник по ремонту

В 2023 году многие предпочитают доверить ремонт водопроводного крана специалистам, но как насчет того, чтобы сделать это самостоятельно? Разобраться с инструментами и деталями вам поможет справочник по слесарному делу — ценнейшая база знаний, которая пригодится не только мужчинам, но и женщинам. В приложении собраны не только советы по работе с инструментами, но и правила техники безопасности, что очень важно для каждого!

Слесарное дело — справочник по ремонту. В этом справочнике найдете не только нужный ответ на вопрос по ремонту, но и получите море ценной информации. Фото.

В этом справочнике найдете не только нужный ответ на вопрос по ремонту, но и получите море ценной информации

Каждая статья сопровождается рисунком, чтобы вы знали, как правильно пользоваться инструментом и под каким углом. Сохранить тему можно в формате PDF, чтобы при необходимости вернуться к ней и найти ответ. В приложение встроен алфавитный указатель для быстрого поиска, а проверить свои знания можно в разделе «Самоконтроль», выполненном в виде теста. Крутое приложение, которое явно должно быть на вашем смартфоне.

Справочник для хозяина

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Лесной навигатор офлайн — как не заблудиться в лесу

Заблудиться в лесу нереально просто и даже GPS в телефоне не всегда помогает этого избежать. Лучший способ не потеряться в лесу — иметь под рукой лесные офлайн-карты! Это удобное приложение работает без интернета и точно отображает местоположение где бы вы ни находились. Внутри есть масса полезных настроек: можно поменять тип карты, добавлять путевые точки, записывать маршрут, выделять область на карте и измерять расстояние.

Лесной навигатор офлайн — как не заблудиться в лесу. Карты работают без интернета и позволяют отслеживать маршрут, фиксируя путевые точки. Фото.

Карты работают без интернета и позволяют отслеживать маршрут, фиксируя путевые точки

Есть в приложении и компас, которым можно пользоваться отдельно от карт, а еще вы можете сохранить всю базу данных, перенести ее, чтобы не потерять и даже поделиться путевыми точками. Работает лесной навигатор на основе свежих Гугл Карт, которые отображают новые данные. Перед использованием не забудьте подгрузить нужную область заранее, чтобы ориентироваться на местности было удобнее.

Карты без интернета

Balloon Pop — игра Три в ряд

Balloon Pop — игра Три в ряд. Просто прикольная игра, которая позволяет расслабиться после рабочего дня. Фото.

Просто прикольная игра, которая позволяет расслабиться после рабочего дня

По сложившейся традиции, не могу вам не порекомендовать игру. На этот раз я нашел отличный вариант жанра Три в ряд — Balloon Pop. Незамысловатая игра, в которой всего-то и нужно, что лопать одинаковые шарики, собирая их в одну полоску. В процессе прохождения будут появляться различные бонусы и улучшения, но стоит иметь в виду, что все это продолжится не так долго — чем дальше вы окажетесь, тем сложнее это будет сделать. Так что, не забудьте запастись повербанком, чтобы телефон не разрядился.

Недорогой повербанк

Несмотря на простоту сюжета, Balloon Pop имеет приятный дизайн и мультяшную анимацию, которая понравится даже взрослым пользователям. В отличие от Плюс Сити, которая расходует немало ресурсов смартфона, эта игра без проблем работает даже на Snapdragon 680: анимация не подвисает, а приложение не закрывается при сворачивании. Можно играть бесплатно — рекламы внутри не так много.

Три в ряд на смартфон

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