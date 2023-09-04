Худшие смартфоны Xiaomi 2023 года, за которые китайцам должно быть стыдно

Ежегодно компания Xiaomi выпускает несколько десятков разных моделей. Не удивительно, что при таком количестве устройств находится место неудачным девайсам. Увы, плохие смартфоны Xiaomi не исчезают с радаров, а продаются наряду с хорошими моделями в одних и тех же магазинах. Из-за этого человек, привыкший слепо доверять проверенному бренду, может не только разочароваться в покупке, но и получить аппарат, который будет хуже предыдущего. Не хотите бросать деньги на ветер? Тогда запомните, какие смартфоны Redmi, Xiaomi и POCO нужно обходить стороной.

Дешевый смартфон POCO C50, который тормозит

Для Xiaomi 2023 год начался с выпуска модели POCO C50. Это дешевый смартфон, уже пропавший с прилавков. Но не потому, что его раскупили, а потому, что производство новинки остановили из-за плохих продаж. Главная причина — жадность китайцев, которые при разработке этой модели пошли на неоправданную экономию.

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Вдумайтесь: смартфон 2023 года работает на процессоре Helio A22 родом из 2018-го. И это при том, что в среднем жизненный цикл мобильных чипов составляет 2 года. Процессор оказался не только старым, но и просто неприспособленным к современным реалиям. Его мощности недостаточно даже для адекватного просмотра TikTok и YouTube, и работа смартфона POCO C50 на таком чипе постоянно сопровождается тормозами.

На фоне отвратительного железа даже 8-мегапиксельная камера, 2/32 Гб памяти, отсутствие NFC и наличие допотопного разъема MicroUSB уже не кажутся чем-то из ряда вон. Но вердикт однозначен: POCO C50 точно не заслуживает внимания. Вместо него лучше взять realme C30 — еще один дешевый смартфон 2023 года, но уже с нормальным процессором Unisoc T612, обеспечивающим плавную работу.

Купить realme C30

Еще одна альтернатива — смартфон POCO C51. Он вышел через пару месяцев после провала C50, став самым дешевым Xiaomi 2023 года. Эта модель получила более-менее сносный чип Helio G36 и 64 Гб встроенной памяти. Так что в сегменте смартфонов за 5-6 тысяч рублей она выглядит вполне адекватно, в отличие от POCO C50.

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Стоит ли покупать Redmi 12

Весь 2023 год для Xiaomi сопровождается выпуском старых смартфонов под видом новых. Так, этим летом начались продажи Redmi 12 — практически точной копии Redmi 10 двухлетней давности. Здесь абсолютно идентичные характеристики за исключением диагонали экрана и объема памяти.

Очевидную стагнацию можно было бы простить, но цена Redmi 12 не позволяет сделать поблажку. Смартфон продается за 14 990 ₽, однако примерно столько же стоит Redmi Note 12 — намного более предпочтительный вариант за 15-16 тысяч рублей.

Купить Redmi Note 12

Чтобы понять, почему лучше взять модель с приставкой «Note», напрямую сравним Redmi 12 и Redmi Note 12, выделив их ключевые отличия:

у Note 12 яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц вместо тусклой IPS-матрицы;

Redmi 12 работает на более слабом и менее энергоэффективном процессоре Helio G88;

старшая модель имеет быструю память стандарта UFS 2.2, благодаря чему моментально запускает приложения;

смартфон Redmi Note 12 дольше работает от одного заряда и в 2 раза быстрее заряжается за счет комплектного блока питания на 33 Вт.

Это тот случай, когда есть смысл доплатить 1-2 тысячи рублей, чтобы получить устройство принципиально иного уровня. А о Redmi 12 можно забыть минимум до тех пор, пока его цена не снизится до 10-11 тысяч рублей.

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Redmi Note 12 Pro — старый смартфон под видом нового

Еще один пример надувательства — смартфон Redmi Note 12 Pro (не путать с Redmi Note 12 Pro 5G и Note 12 Pro+ 5G). Девайс скопирован с модели, вышедшей в 2021 году (Redmi Note 10 Pro), но в данном случае ребята из Xiaomi пошли еще дальше, даже ухудшив некоторые характеристики.

Если в Redmi Note 10 Pro используется стеклянная спинка, то в 12-й версии перешли на дешевый пластик. У старой модели была хорошая макро-камера с оптическим зумом и автофокусом, а у новинки — 2-мегапиксельная затычка. А еще по непонятным причинам смартфон 2023 года из коробки работает на Android 11, хотя уже на носу релиз Android 14.

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Цена Redmi Note 12 Pro тоже заставляет схватиться за голову. Без учета скидок смартфон стоит 29 999 ₽. И за эти деньги можно найти огромное количество более привлекательных моделей. Например, смартфон POCO X5 Pro 5G с тем же экраном и набором камер, но на хорошем процессоре Snapdragon 778G.

Купить POCO X5 Pro 5G

Еще один достойный вариант — смартфон TECNO Camon 20 Pro 5G. За 24 990 ₽ вы получите сверхмощный процессор Dimensity 8050, камеру с оптической стабилизацией, подэкранный сканер отпечатков и 8/256 Гб быстрой памяти в базовой версии.

Неоправданно дорогой смартфон Xiaomi 13 Lite

Смартфон Xiaomi 13 Lite — иной пример. Это тот случай, когда новая модель совсем не похожа на своего предшественника. Она не скопирована ни с Xiaomi 12 Lite, ни с 11 Lite 5G NE, а является по-настоящему самобытным и красивым смартфоном. Однако это не спасает новинку.

Сделали двойную фронталку с вырезом в стиле Dynamic Island, но никак не обыграли его. Установили чуть более мощный процессор Snapdragon 7 Gen 1 вместо Snapdragon 778G, однако из-за троттлинга новый чип оказался даже менее удачным. Установили основную камеру Sony IMX766, как на прошлогоднем флагмане Xiaomi 12, но забыли про оптическую стабилизацию. Наконец, по непонятным причинам на корпус смартфона Xiaomi 13 Lite нанесена надпись Dolby Atmos, которая свидетельствует о поддержке устройством технологии объемного звучания, хотя новая модель лишена стереодинамиков. И так во всем. Хотели лучше, а получилось даже хуже.

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С учетом того, что новая модель официально стоит 42 990 ₽, намного более рациональным решением выглядит покупка Xiaomi 12 Lite. Но еще лучше — взять realme 11 Pro+.

Купить realme 11 Pro+

Это тоже устройство для тех, кто ищет красивый смартфон с изогнутым экраном. Спинка realme 11 Pro+ выполнена из экокожи, а его основная камера не только имеет оптическую стабилизацию, но и характеризуется разрешением 200 Мп. Также у смартфона realme есть стереодинамики, 100-ваттная зарядка и аж 512 Гб встроенной памяти. Ничего из этого Xiaomi 13 Lite предложить не в состоянии.