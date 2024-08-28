Удобные приложения из Гугл Плей, которые сделают твой Андроид-смартфон круче Айфона

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Иван Герасимов

В 2024 году многие хотят заполучить Айфон, имея на руках Андроид-смартфон. При этом они редко вспоминают о том, что у них на данный момент более продвинутое устройство, практически не ограниченное в функциональности. Apple хоть и убирает различные запреты в iOS, но до Android ей по-прежнему далеко. Чтобы прокачать свой смартфон, вовсе не нужно его перепрошивать или лезть глубоко в настройки — в этом вам помогут приложения из Гугл Плей. Разработчики используют все возможности, предоставленные операционной системой, поэтому в пользе софта нет вообще никаких проблем. По крайней мере, у этих приложений из нашей подборки — точно.

Удобные приложения из Гугл Плей, которые сделают твой Андроид-смартфон круче Айфона. Эти приложения однозначно должны быть на вашем смартфоне! Фото: elespanol.com. Фото.

Эти приложения однозначно должны быть на вашем смартфоне! Фото: elespanol.com

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Какую погоду скачать на Андроид

Несмотря на удобство стандартной Погоды на Айфоне, она работает не всегда точно. У альтернатив из App Store либо те же проблемы, либо платная подписка или неудобный интерфейс. Андроид выглядит намного выигрышнее, так как в Гугл Плей есть масса аналогов, которые чертовски хороши. Вот, например YoWindow — крутой прогноз погоды с классным интерфейсом. На главной странице удобно раскидана вся полезная информация, благодаря чему она легко усваивается.

Какую погоду скачать на Андроид. Это погодное приложение — топ. Оно должно быть установлено на твоем смартфоне по умолчанию. Фото.

Это погодное приложение — топ. Оно должно быть установлено на твоем смартфоне по умолчанию

В качестве фона можно сделать живой пейзаж, выбрав его из встроенной галереи или из своих фотографий. Благодаря этой фиче у вас будет своевременно меняться фон, подстраиваясь под текущую погоду. В общем, эта Погода для Андроид продумана до мелочей и наверняка заменит вам стандартную!

Удобная погода для телефона

Профессиональная Камера для Андроид

Заменить Камеру для Андроид вы вольны на любое удобное приложение. Одно из лучших — Профессиональная камера HD. В первую очередь, оно подкупает своим интерфейсом, так как все кнопки меню сразу расположены вверху и доступны всегда — вам не нужно свайпать экран или переходить в настройки, чтобы включить нужный режим.

Профессиональная Камера для Андроид. Отличная альтернатива камере на Андроид. Фото.

Отличная альтернатива камере на Андроид

Кроме того, из интересных функций здесь есть интеллектуальное обнаружение лица, настраиваемый HDR, фильтры, непрерывная съёмка и HD-режим для улучшения качества фото с фронтальной камеры. Сторонняя камера для Андроид регулярно обновляется и улучшается, поэтому никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Камера для Андроид

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Приложение для скорочтения на смартфон

Если хотите прокачать скорочтение, которое многие ошибочно называют бесполезным, рекомендую приложение Таблица Шульте. Она рассчитана на прокачку внимательности: вам предстоит находить числа и чем быстрее, тем лучше же для вас. При этом они постоянно меняются, поэтому задача сильно усложняется.

Приложение для скорочтения на смартфон. Приложение ускоряет ваше чтение и прокачивает сообразительность. Фото.

Приложение ускоряет ваше чтение и прокачивает сообразительность

При этом приложение запоминает ваши результаты и анализирует их, а также предлагает переключаться между режимами, чтобы усложнить прохождение. В принципе, это будет очень полезно! Как итог, вы учитесь быстрее читать и ориентироваться в тексте, а также прокачаете периферийное зрение. Отличное приложение для тренировки мозга, которому нет равных в Гугл Плей.

Таблица Шульте

Спидометр для Андроид без Интернета

Еще одно крутое приложение для Андроид — это офлайн-спидометр для автомобиля, который в принципе можно применить к любому транспортному средству. Он безумно удобен тем, что отображает всю важную информацию на большом экране и в реальном времени — скорость, расстояние, ограничения и даже карту. Идеально подойдет не только для автомобиля, но и велосипеда. К тому же, здесь предусмотрен режим проекции на лобовое стекло: вам лишь нужно включить его и расположить смартфон на приборной панели, чтобы видеть все данные.

Спидометр для Андроид без Интернета. Приложение отображает не только скорость, но и другие данные, без которых не обойтись в долгой дороге. Фото.

Приложение отображает не только скорость, но и другие данные, без которых не обойтись в долгой дороге

Цвет дисплея также можно менять, выбрав помимо зеленого желтый, красный, фиолетовый или любой другой. Можно отключать предупреждения о превышении и просто отслеживать свой маршрут на встроенной карте.

Спидометр для Андроид

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Во что поиграть на Андроид

Не могу не порекомендовать вам прикольную игру на Андроид — Meow Tower: Nonogram. Она создана для тех, кто любит игры на логику и различные головоломки. В ней вам предстоит решать нонограммы — японские кроссворды и получать награды. На заработанные бонусы нужно прокачивать башни для котов, покупать для них украшения и мебель, чтобы они жили в комфорте. Важно и то, что Meow Tower — это офлайн-игра для смартфона, которой не нужен Интернет.

Во что поиграть на Андроид. Прикольная головоломка, которая поможет занять свободное время. Фото.

Прикольная головоломка, которая поможет занять свободное время

На первый взгляд, она очень проста, но по факту задания регулярно усложняются. Тем не менее, оторваться от решения нонограмм все сложнее и сложнее, так что, позаботьтесь о том, чтобы ваш смартфон всегда был заряжен. К тому же, здесь очень много котиков!

Скачать головоломку

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