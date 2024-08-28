Удобные приложения из Гугл Плей, которые сделают твой Андроид-смартфон круче Айфона

В 2024 году многие хотят заполучить Айфон, имея на руках Андроид-смартфон. При этом они редко вспоминают о том, что у них на данный момент более продвинутое устройство, практически не ограниченное в функциональности. Apple хоть и убирает различные запреты в iOS, но до Android ей по-прежнему далеко. Чтобы прокачать свой смартфон, вовсе не нужно его перепрошивать или лезть глубоко в настройки — в этом вам помогут приложения из Гугл Плей. Разработчики используют все возможности, предоставленные операционной системой, поэтому в пользе софта нет вообще никаких проблем. По крайней мере, у этих приложений из нашей подборки — точно.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМЕ И ПОЛУЧИ ДОСТУП К СОТНЯМ КРУТЫХ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ

Какую погоду скачать на Андроид

Несмотря на удобство стандартной Погоды на Айфоне, она работает не всегда точно. У альтернатив из App Store либо те же проблемы, либо платная подписка или неудобный интерфейс. Андроид выглядит намного выигрышнее, так как в Гугл Плей есть масса аналогов, которые чертовски хороши. Вот, например YoWindow — крутой прогноз погоды с классным интерфейсом. На главной странице удобно раскидана вся полезная информация, благодаря чему она легко усваивается.

В качестве фона можно сделать живой пейзаж, выбрав его из встроенной галереи или из своих фотографий. Благодаря этой фиче у вас будет своевременно меняться фон, подстраиваясь под текущую погоду. В общем, эта Погода для Андроид продумана до мелочей и наверняка заменит вам стандартную!

Удобная погода для телефона

Профессиональная Камера для Андроид

Заменить Камеру для Андроид вы вольны на любое удобное приложение. Одно из лучших — Профессиональная камера HD. В первую очередь, оно подкупает своим интерфейсом, так как все кнопки меню сразу расположены вверху и доступны всегда — вам не нужно свайпать экран или переходить в настройки, чтобы включить нужный режим.

Кроме того, из интересных функций здесь есть интеллектуальное обнаружение лица, настраиваемый HDR, фильтры, непрерывная съёмка и HD-режим для улучшения качества фото с фронтальной камеры. Сторонняя камера для Андроид регулярно обновляется и улучшается, поэтому никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Камера для Андроид

Какой смартфон купить для школьника в 2024. 5 хороших телефонов по выгодной цене

Приложение для скорочтения на смартфон

Если хотите прокачать скорочтение, которое многие ошибочно называют бесполезным, рекомендую приложение Таблица Шульте. Она рассчитана на прокачку внимательности: вам предстоит находить числа и чем быстрее, тем лучше же для вас. При этом они постоянно меняются, поэтому задача сильно усложняется.

При этом приложение запоминает ваши результаты и анализирует их, а также предлагает переключаться между режимами, чтобы усложнить прохождение. В принципе, это будет очень полезно! Как итог, вы учитесь быстрее читать и ориентироваться в тексте, а также прокачаете периферийное зрение. Отличное приложение для тренировки мозга, которому нет равных в Гугл Плей.

Таблица Шульте

Спидометр для Андроид без Интернета

Еще одно крутое приложение для Андроид — это офлайн-спидометр для автомобиля, который в принципе можно применить к любому транспортному средству. Он безумно удобен тем, что отображает всю важную информацию на большом экране и в реальном времени — скорость, расстояние, ограничения и даже карту. Идеально подойдет не только для автомобиля, но и велосипеда. К тому же, здесь предусмотрен режим проекции на лобовое стекло: вам лишь нужно включить его и расположить смартфон на приборной панели, чтобы видеть все данные.

Цвет дисплея также можно менять, выбрав помимо зеленого желтый, красный, фиолетовый или любой другой. Можно отключать предупреждения о превышении и просто отслеживать свой маршрут на встроенной карте.

Спидометр для Андроид

Пульт с аэромышью, маска для сна, датчик для Алисы и другие полезные мелочи с АлиЭкспресс до 1000 рублей

Во что поиграть на Андроид

Не могу не порекомендовать вам прикольную игру на Андроид — Meow Tower: Nonogram. Она создана для тех, кто любит игры на логику и различные головоломки. В ней вам предстоит решать нонограммы — японские кроссворды и получать награды. На заработанные бонусы нужно прокачивать башни для котов, покупать для них украшения и мебель, чтобы они жили в комфорте. Важно и то, что Meow Tower — это офлайн-игра для смартфона, которой не нужен Интернет.

На первый взгляд, она очень проста, но по факту задания регулярно усложняются. Тем не менее, оторваться от решения нонограмм все сложнее и сложнее, так что, позаботьтесь о том, чтобы ваш смартфон всегда был заряжен. К тому же, здесь очень много котиков!

Скачать головоломку