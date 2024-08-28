Какой смартфон купить для школьника в 2024. 5 хороших телефонов по выгодной цене

До начала учебного года остаются считанные дни, и у многих возникает вопрос: какой смартфон купить школьнику. На самом деле выбор недорогих смартфонов на рынке просто огромный, вот только найти среди всех этих вариантов оптимальный по соотношению цены и качества весьма непросто. Мы решили значительно упростить вашу задачу и отобрали пятерку недорогих, но при этом хороших смартфонов. У них большие и качественные экраны, достойные процессоры, неплохие камеры, а самое главное — низкая стоимость. Любой из них порадует не только вашего ребенка, но и вас самих.

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Redmi Note 13 — недорогой Redmi

Совсем недавно ко мне на обзор попал смартфон Redmi Note 13, причем в базовой комплектации. Мне довелось активно попользоваться им около недели, и могу с уверенностью сказать, что это одна из лучших моделей на рынке, которая подойдет школьнику практически любого возраста. Аппарат получил большой и яркий AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. За производительность в нем отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685. Даже в паре с 6 ГБ оперативной памяти работает аппарат просто отлично.

Все анимации и запуск приложений в нем максимально плавный, так что вы легко сможете поиграть даже на нем в игры. Потапать хомяка точно получится без каких-либо сложностей. Ну а если важна камера, то и она не разочарует. Основной модуль порадует разрешением 108 МП, а фронталка на 16 МП позволит сделать крутые селфи. Круто и то, что Redmi Note 13 оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Причем блок питания идет в комплекте с аппаратом вместе с черным матовым чехлом. Отличный вариант, который порадует вас низкой ценой и характеристиками.

Redmi Note 13

Tecno Spark 20 Pro — какой смартфон Tecno выбрать

Многим школьникам очень важно, чтобы у них был Айфон ну или смартфон, который хотя бы просто был похож на какой-нибудь из аппаратов Apple. Этот вопрос очень легко закрыть покупкой Tecno Spark 20 Pro. Просто посмотрите на этот аппарат. Если надеть на него чехол, то сзади отличить его от iPhone 15 Pro Max будет очень проблематично. Сразу понятно, откуда черпали вдохновение разработчики этого смартфона. С точки зрения железа здесь всё тоже очень неплохо.

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Смартфон получил IPS-экран без ШИМ диагональю 6,78 дюйма и высокой частотой обновления 120 Гц, а за производительность в нем отвечает давно зарекомендовавший себя процессор MedaTek Helio G99. В AnTuTu аппарат легко выбивает в районе 420 тысяч баллов и практически не троттлит, что можно считать его серьезным преимуществом. В PUBG и Call Of Duty на средних настройках поиграть точно получится. Да и снимает Tecno Spark 20 Pro весьма неплохо. Камера на 108 МП делает свое дело. В общем, очень неплохой смартфон на каждый день.

Tecno Spark 20 Pro

realme C65 — недорогой смартфон realme

Говоря про недорогие, но при этом хорошие смартфоны, нельзя было обойти стороной realme. Компания давно доказала, что делает неплохие устройства, и realme C65 является одним из таких аппаратов. Здесь используется большой IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Вот только разрешение здесь всего лишь HD, что можно считать минусом.

В аппарате установлен весьма неплохой процессор MediaTek Helio G85, так что и в социальных сетях посидеть получится, и в игры поиграть. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а если вы любите фотографировать и снимать видео, то 50 МП камера вам в этом точно поможет. Здорово и то, что realme C65 работает на Android 14, а значит, все возможности актуальной операционной системы Google будут доступны.

realme C65

Infinix Zero 20 — какой Infinix лучше

Одним из лучших смартфонов для школьников по праву можно назвать Infinix Zero 20. Это недорогой аппарат, который порадует вас своими характеристиками и возможностями. Он оснащен большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+. Работает смартфон, как и Techno Spark 20 Pro, на надежном MedaTek Helio G99.

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В паре с 8 ГБ оперативной памяти вы получите очень неплохую производительность и нормальную работу не только социальных сетей и видеосервисов, но и игр. Infinix Zero 20 оснащен очень неплохим набором камер 108+13+2 МП. Но отдельно стоит отметить фронталку. Она получила разрешение аж 60 МП и оптическую стабилизацию. Можно снимать максимально плавные «себяшки» и выкладывать их в социальные сети.

Infinix Zero 20

POCO M6 Pro — какой смартфон на Андроиде купить в 2024

Оптимальным же выбором по соотношению цены и качества я считаю смартфон POCO M6 Pro. Просто посмотрите, что он предлагает, и сразу всё поймете:

AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и дискретизации 2160 Гц;

и дискретизации 2160 Гц; Процессор MediaTek Helio G99-Ultra ;

; Основная камера 64+8+2 МП с OIS;

Фронтальная камера на 16 МП;

Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт (с 0 до 100% за 40 минут);

(с 0 до 100% за 40 минут); 8+256 ГБ или 12+512 ГБ.

Как видите, это реально самый продвинутый смартфон в нашей подборке. К тому же стоит он весьма недорого, а ваш школьник точно оценит такой аппарат. Погонять с помощью него в какие-нибудь игры станет сплошным удовольствием.

POCO M6 Pro