В Google Play вышло приложение, которое проверяет контакты с заболевшими COVID 19

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AndroidInsider.ru 0

Одна из причин, из-за которых коронавирус так быстро распространился во многих странах мира — слабая информированность людей об очагах заражения вирусом. Не говоря о том, что даже в развитых странах невозможно до конца установить всех, с кем контактировал заболевший. Поэтому сейчас во многих странах выпускают специальные мобильные приложения, которые позволяют посмотреть контакты с заболевшими COVID 19 на карте — с их помощью можно избежать нежелательных контактов, и уведомляют, если вдруг пользователь попал в нежелательную зону. Такое приложение есть и в России, совсем недавно оно появилось в Google Play.

Предупрежден — значит вооружен

Задача нового приложения MySafe — помочь людям обезопасить себя в условиях распространения вируса. Оно показывает на карте основные зоны с заболевшими коронавирусом; изучив их, человек сможет как-то по-другому спланировать свой маршрут, чтобы минимизировать нежелательные контакты. Сейчас все больше людей начинают ходить в офис, а сотрудники многих отраслей продолжали работать и в условиях самоизоляции: это курьеры, работники медицинских учреждений и аптек.

Очаги заражения показываются прямо на карте

Как отследить контакты с больными коронавирусом

Но главная фишка приложения даже не в этом, а в особом алгоритме, который отслеживает маршруты пользователей и точки пересечения с зараженными людьми. Достаточно включить тумблер «Использовать Bluetooth при анализе территории рядом с вами». Так вы сможете узнавать о контактах за прошедшие 14 дней, и в случае пересечения с заболевшим человеком вы получаете возможность сразу же принять меры и обратиться к врачу. Приложение поддерживает отправку уведомлений о подтвержденных случаях заражений и другой важной информации вроде перекрытия улиц и так далее.

Включите использование Bluetooth и регулярно проходите опрос о своем состоянии — это поможет другим пользователям

Как приложение узнает, что тот или иной пользователь заболел или уже переболел коронавирусом? Во вкладке «Здоровье» всем пользователям предлагается оценить свой статус здоровья, можно выбрать один из четырех вариантов:

  • Я в полном порядке
  • Я заболел
  • Диагноз официально подтвержден
  • Я выздоровел

Поэтому чем больше аудитория пользователей MySafe, тем больше приложение соберет информации о заболевших и поможет тем, кто хочет избежать нежелательных мест с высоким распространением инфекции. Это в первую очередь социальный проект, который призван предоставить пользователю информацию об эпидемиологической ситуации в непосредственной близости от него. Так можно повысить свою безопасность в условиях пандемии и быстро принять меры в случае возможного заражения. Также в MySafe есть партнерка с аптеками — можно показать приложение на телефоне и получить скидку на лекарства. Такие аптеки тоже показываются на карте.

Для компаний сервис предлагает возможность корпоративного использования приложения на производствах и в офисах для контроля за состоянием здоровья сотрудников. Во-первых, в приложение уже встроен сканер QR-кодов, который позволяет быстро проверить пропуск на работу. Во-вторых, за счет постоянного анализа пространства вокруг MySafe сможет оперативно выявить, с кем контактировал заболевший, в случае вспышки заражения.

В приложении есть встроенный сканер QR-кодов

Как видите, в приложении довольно много полезных функций, и его можно использовать полностью бесплатно. Разработчики уже опубликовали его в Google Play, в App Store не получилось, поскольку Apple заняла политику, что подобное
приложение может быть произведено только по заказу государственного
органа. Когда они появятся — очень хороший вопрос, учитывая, что многие страны Европы не могут запустить свои решения по отслеживанию контактов с коронавирусными больными из-за блокировки Bluetooth в iPhone. Но если у вас Android, советуем загрузить к себе это приложение и рассказать родственникам, друзьям и знакомым (предупрежден — значит вооружен). Чем больше будет пользовательская база таких сервисов, тем больше окажется от них пользы.

Скачать MySafe для Android

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