Каналы в MAX многие читают ради новостей, советов и любимых авторов. Теперь между постами может появиться то, о чём вас никто не предупреждал. Если вы ещё не разобрались, как устроены каналы в MAX, начните с нашей инструкции. А я расскажу, что изменилось в каналах, почему вам показывают именно такие объявления и можно ли от них избавиться.

Что изменилось в каналах MAX

В каналах MAX запустили рекламу. Размещать её можно через VK Рекламу, а объявления показываются с учётом возраста, географии и интересов пользователей, рассказала Российская газета.

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Сам MAX называет это этапом тестирования. Значит, пока реклама появляется не у всех и не везде, но со временем её станет больше.

Где вы увидите рекламу

Рекламные объявления встраиваются в каналы и показываются после основного контента. Вот как это выглядит на практике:

реклама появляется в публичных и приватных каналах, где больше 100 подписчиков;

объявление может быть просто текстом или текстом с картинкой;

по нажатию оно ведёт на другой канал, пост или внешний сайт.

То есть в небольших каналах рекламы не будет, а вот в крупных новостных и тематических каналах она может попадаться регулярно. Внешние ссылки из рекламы открывайте так же осторожно, как любые незнакомые ссылки.

Почему вам показывают именно эту рекламу

Объявления в каналах не случайные. В справке MAX сказано, что реклама подбирается по вашим подпискам: мессенджер учитывает, на какие каналы вы подписаны.

Это напрямую связано с недавним обновлением правил MAX, где появился сбор данных о подписках и отписках от каналов. Подробно об этом мы рассказывали в статье о том, что поменялось в правилах MAX.

Зарабатывают ли авторы каналов на этой рекламе

Нет. По данным справки MAX, сейчас вознаграждения авторам за показ рекламы не предусмотрены. Автор канала денег за эти объявления не получает.

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Поэтому не стоит думать, что любимый канал решил на вас заработать: это реклама самого мессенджера. Другое дело — рекламные посты, которые автор публикует сам. Это отдельная история, и к новым объявлениям она не относится.

Скрытие рекламы в MAX

Официального способа полностью отключить рекламу в каналах MAX сейчас нет. В справке мессенджера упоминается отдельная инструкция о том, как скрыть рекламу в канале, но самой этой инструкции в справке пока нет. Будьте осторожны с советами из интернета о «премиум-подписке без рекламы» и скрытых настройках: в официальной справке MAX их нет.

Если же канал заваливает вас рекламными постами самого автора, на него можно пожаловаться через меню канала, выбрав причину «Спам». А за тем, когда MAX разрешит скрывать объявления, мы будем следить. Обсудить рекламу в MAX можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.