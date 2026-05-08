С правильной настройкой мессенджера MAX уже разобрались, а теперь пора переходить к интересному. Одна из самых полезных функций мессенджера — каналы в MAX. Именно здесь сосредоточен основной публичный контент: новости, технологии, развлечения, официальные аккаунты государственных сервисов. Разбираю, что это такое, как искать нужные каналы и как ими пользоваться.

Что такое каналы в MAX и чем они отличаются от чатов

Что значит канал в MAX — это площадка для односторонней публикации контента. Автор публикует посты, подписчики читают. Написать что-то в ответ нельзя — только поставить реакцию или оставить комментарий, если автор включил эту функцию. Это принципиальное отличие от группы.

Канал — это лента публикаций от автора. Группа — общий чат.

Разберем разницу наглядно:

канал или группа в MAX : в канале только автор публикует контент, подписчики читают; в группе все участники могут писать сообщения;

: в канале только автор публикует контент, подписчики читают; в группе все участники могут писать сообщения; реакции в канале MAX: доступны всем подписчикам, это быстрый способ отреагировать на пост без комментария;

Сколько каналов в MAX прямо сейчас? Уже более 166 000. По меркам молодого мессенджера это серьезная цифра. Список каналов в MAX охватывает более 40 тематических категорий: новости, спорт, технологии, бизнес, развлечения, образование и так далее. Если возникнут вопросы по работе с каналами или другими функциями, то служба поддержки MAX отвечает в официальном чате прямо внутри мессенджера. Следите за новостями об обновлениях MAX в канале AndroidInsider.ru в MAX — там публикуем актуальное оперативно.

Как найти каналы в MAX на Android

Поиск каналов в MAX работает несколькими способами в зависимости от того, знаете ли вы, что ищете, или хотите найти что-то новое.

Способ 1: через встроенный поиск

Откройте MAX и нажмите на иконку поиска. В открывшемся меню выберите вкладку «Каналы». Введите название, никнейм или ключевое слово по теме. Выберите нужный канал из результатов и нажмите на него.

Способ 2: через внешние каталоги

Сторонние сервисы mxstat.ru собрали каталоги с аналитикой по всем публичным каналам. Там можно искать по тематике, количеству подписчиков и активности. Удобно для поиска популярных каналов в MAX в конкретной нише.

Важный нюанс: приватные каналы в поиске не отображаются. Найти канал в MAX приватного типа можно только перейдя по ссылке-приглашению — другого способа нет.

Как подписаться на канал в MAX

Подписаться на канал в MAX можно двумя способами.

Через поиск:

Найдите нужный публичный канал в MAX через поиск или каталог. Нажмите на него — откроется страница канала. Нажмите кнопку «Подписаться». Канал появится в списке ваших подписок в разделе «Каналы».

По прямой ссылке:

Получите ссылку на канал — она выглядит как max.ru/… или t.me/… для каналов, которые дублируются из Telegram. Нажмите на ссылку — откроется превью канала. Нажмите «Подписаться» или «Присоединиться».

Чтобы отписаться — откройте канал, нажмите на его название вверху и выберите «Отписаться». Если подписок становится много, удобно организовать их по папкам — про то, как настроить папки в мессенджере MAX, есть отдельная инструкция со всеми нюансами.

Лучшие каналы в MAX по категориям

Чтобы не искать с нуля — вот несколько категорий с конкретными примерами интересных каналов в MAX.

Новостные каналы в MAX:

КоммерсантЪ — старейшее СМИ о бизнесе;

ВЕДОМОСТИ — деловой российский канал;

РБК. Новости — федеральная новостная лента.

Технологии и Android:

AndroidInsider.ru — наш официальный канал в MAX , там публикуем новости, обзоры и инструкции первыми;

, там публикуем новости, обзоры и инструкции первыми; AppleInsider.ru — канал наших коллег, которые пишут про технику Apple.

Развлечения и лайфстайл:

кулинарные каналы с рецептами — их в MAX несколько сотен;

каналы с открытками и стикерами — отдельная экосистема для поздравлений.

Это далеко не полный список каналов в MAX — но отправная точка для тех, кто только начинает разбираться в экосистеме мессенджера. Лучшие каналы в MAX по вашим интересам алгоритм подберет сам после нескольких подписок.

Как создать свой канал в MAX

С февраля 2026 года создать приватный канал в MAX может любой пользователь без ограничений. Публичный — только при наличии метки A+ (аудитория от 10 000 подписчиков и регистрация в реестре РКН). Подробная инструкция по обоим вариантам — в материале про то, как создать канал в MAX. Здесь — коротко по приватному каналу:

Откройте MAX и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу раздела «Чаты». Выберите «Создать приватный канал». Загрузите фото, придумайте название и добавьте описание. При желании сразу добавьте подписчиков из контактов. Нажмите «Создать канал».

После создания канала можно пригласить новых подписчиков через ссылку-приглашение — она генерируется в настройках канала. Обсудить опыт ведения и поиска каналов в MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.