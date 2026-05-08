С правильной настройкой мессенджера MAX уже разобрались, а теперь пора переходить к интересному. Одна из самых полезных функций мессенджера — каналы в MAX. Именно здесь сосредоточен основной публичный контент: новости, технологии, развлечения, официальные аккаунты государственных сервисов. Разбираю, что это такое, как искать нужные каналы и как ими пользоваться.
Что такое каналы в MAX и чем они отличаются от чатов
Что значит канал в MAX — это площадка для односторонней публикации контента. Автор публикует посты, подписчики читают. Написать что-то в ответ нельзя — только поставить реакцию или оставить комментарий, если автор включил эту функцию. Это принципиальное отличие от группы.
Канал — это лента публикаций от автора. Группа — общий чат.
Разберем разницу наглядно:
- канал или группа в MAX: в канале только автор публикует контент, подписчики читают; в группе все участники могут писать сообщения;
- реакции в канале MAX: доступны всем подписчикам, это быстрый способ отреагировать на пост без комментария;
Сколько каналов в MAX прямо сейчас? Уже более 166 000. По меркам молодого мессенджера это серьезная цифра. Список каналов в MAX охватывает более 40 тематических категорий: новости, спорт, технологии, бизнес, развлечения, образование и так далее. Если возникнут вопросы по работе с каналами или другими функциями, то служба поддержки MAX отвечает в официальном чате прямо внутри мессенджера. Следите за новостями об обновлениях MAX в канале AndroidInsider.ru в MAX — там публикуем актуальное оперативно.
Как найти каналы в MAX на Android
Поиск каналов в MAX работает несколькими способами в зависимости от того, знаете ли вы, что ищете, или хотите найти что-то новое.
Способ 1: через встроенный поиск
- Откройте MAX и нажмите на иконку поиска.
- В открывшемся меню выберите вкладку «Каналы».
- Введите название, никнейм или ключевое слово по теме.
- Выберите нужный канал из результатов и нажмите на него.
Способ 2: через внешние каталоги
Сторонние сервисы mxstat.ru собрали каталоги с аналитикой по всем публичным каналам. Там можно искать по тематике, количеству подписчиков и активности. Удобно для поиска популярных каналов в MAX в конкретной нише.
Важный нюанс: приватные каналы в поиске не отображаются. Найти канал в MAX приватного типа можно только перейдя по ссылке-приглашению — другого способа нет.
Как подписаться на канал в MAX
Подписаться на канал в MAX можно двумя способами.
Через поиск:
- Найдите нужный публичный канал в MAX через поиск или каталог.
- Нажмите на него — откроется страница канала.
- Нажмите кнопку «Подписаться».
- Канал появится в списке ваших подписок в разделе «Каналы».
По прямой ссылке:
- Получите ссылку на канал — она выглядит как max.ru/… или t.me/… для каналов, которые дублируются из Telegram.
- Нажмите на ссылку — откроется превью канала.
- Нажмите «Подписаться» или «Присоединиться».
Чтобы отписаться — откройте канал, нажмите на его название вверху и выберите «Отписаться». Если подписок становится много, удобно организовать их по папкам — про то, как настроить папки в мессенджере MAX, есть отдельная инструкция со всеми нюансами.
Лучшие каналы в MAX по категориям
Чтобы не искать с нуля — вот несколько категорий с конкретными примерами интересных каналов в MAX.
Новостные каналы в MAX:
- КоммерсантЪ — старейшее СМИ о бизнесе;
- ВЕДОМОСТИ — деловой российский канал;
- РБК. Новости — федеральная новостная лента.
Технологии и Android:
- AndroidInsider.ru — наш официальный канал в MAX, там публикуем новости, обзоры и инструкции первыми;
- AppleInsider.ru — канал наших коллег, которые пишут про технику Apple.
Развлечения и лайфстайл:
- кулинарные каналы с рецептами — их в MAX несколько сотен;
- каналы с открытками и стикерами — отдельная экосистема для поздравлений.
Это далеко не полный список каналов в MAX — но отправная точка для тех, кто только начинает разбираться в экосистеме мессенджера. Лучшие каналы в MAX по вашим интересам алгоритм подберет сам после нескольких подписок.
Как создать свой канал в MAX
С февраля 2026 года создать приватный канал в MAX может любой пользователь без ограничений. Публичный — только при наличии метки A+ (аудитория от 10 000 подписчиков и регистрация в реестре РКН). Подробная инструкция по обоим вариантам — в материале про то, как создать канал в MAX. Здесь — коротко по приватному каналу:
- Откройте MAX и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу раздела «Чаты».
- Выберите «Создать приватный канал».
- Загрузите фото, придумайте название и добавьте описание.
- При желании сразу добавьте подписчиков из контактов.
- Нажмите «Создать канал».
После создания канала можно пригласить новых подписчиков через ссылку-приглашение — она генерируется в настройках канала. Обсудить опыт ведения и поиска каналов в MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.