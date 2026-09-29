На днях мессенджер MAX тихо обновил политику конфиденциальности. Без объявлений, без пушей, без предупреждений в приложении — просто появилась новая редакция на сайте. Я изучил, что изменилось и могу сказать: ничего неожиданного, но знать об этом стоит, как и о том, насколько опасен мессенджер MAX в принципе.

Что именно изменилось

В предыдущей версии политики MAX собирал стандартный набор данных: имя, номер телефона, IP-адрес, тип устройства и операционная система, активность в интерфейсе. Всё то, что собирает любой мессенджер — даже Telegram, который кичится своими секретными чатами.

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В новой редакции от 25 сентября добавился пункт девятый: «иная информация об использовании Пользователем Сервиса, включая сведения о взаимодействии с Каналами и Контентом (в том числе о подписке и отписке от Каналов)».

Цель, которую MAX указал для этих данных: «персонализация информационного, развлекательного и рекламного контента». Простыми словами — MAX теперь официально фиксирует, на какие каналы вы подписаны, от каких отписываетесь и как взаимодействуете с контентом внутри них. И использует это для подбора рекламы.

Что это значит для обычного пользователя

По сути — то, что и раньше происходило неформально, теперь закреплено юридически. Алгоритмы рекомендаций в любом мессенджере смотрят на то, что вы читаете — иначе они не работают. MAX просто честно написал об этом в документе.

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Практически для вас это означает следующее:

подписки на каналы в MAX — это данные, которые компания хранит и анализирует;

если вы подписаны на политические, медицинские или любые другие тематические каналы — MAX это знает и использует для профиля;

рекламу, которую вы видите в приложении, будут подбирать в том числе исходя из ваших подписок.

Это не катастрофа — именно так работают почти все рекламные платформы. Но разница между Telegram и MAX принципиальная. Telegram — коммерческий продукт компании, зарегистрированной в ОАЭ. MAX — мессенджер с государственным участием, который по запросу передаёт данные правоохранительным органам. Об этих и других отличиях читайте в нашем отдельном материале.

Моё отношение — пользуюсь, но без иллюзий

Я пользуюсь MAX просто из-за того, что деваться некуда — уведомления от домового чата, рабочие группы, некоторые каналы, которые перебрались туда из Telegram. Но называть MAX приватным мессенджером было бы неточно.

Обновление политики ничего принципиально не изменило — оно просто формализовало то, что уже происходило. Но оно напоминает о простой вещи: если пользуетесь MAX, исходите из того, что всё, что вы там делаете (подписки, чтение, переписка), потенциально доступно. Не потому что кто-то специально за вами следит, а потому что такова архитектура сервиса и правовая база, в которой он работает.

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Что можно сделать практически: держите в MAX то, что не жалко — новости, рабочие чаты по нейтральным темам, официальные уведомления. Для личного используйте мессенджеры со сквозным шифрованием — функцией, про которую стоит прочитать в одном из текстов на нашем сайте.