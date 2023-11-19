В Вотсап появятся чаты с искусственным интеллектом. Когда ждать и что это будет

Сейчас уже никого не удивишь тем, что в то или иное приложение вписываются те или иные функции искусственного интеллекта. Вот только использование его в мессенджерах пока не стало массовым. Нет никаких сомнений, что это лишь вопрос времени. И сейчас на отдельной конференции материнской компании представители WhatsApp заявили, что они активно работают в этом направлении. Пока у нас есть только общие представления о том, как будет выглядеть искусственный интеллект, который появится в WhatsApp, но направление развития технологий действительно интересное.

Новые функции WhatsApp

В ходе конференции Meta Connect 2023 (компания Meta запрещена в России) было объявлено о том, что в WhatsApp появится чат-бот с искусственным интеллектом. Именно так будет реализована данная функция. Сама возможность его использования появилась уже некоторое время назад, но в течение всего этого времени пользоваться ей могли только бета-тестеры. И то, доступ к ней был не у всех участников программы, а только у избранных.

Сами чаты с искусственным интеллектом пока не стали доступны для широкого использования, но сам факт развертывания функции говорит о том, что ждать осталось недолго. Тем более, если об этом объявили ”со сцены”. В том, что рано или чаты с ИИ станут доступны для всех, сомневаться не приходится. Впрочем, когда именно состоится более широкий запуск, неизвестно.

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Новая бета-версия WhatsApp

WhatsApp приступил к распространению последней бета-версии приложения для Android — версии 2.23.24.26. Как сообщает WABetaInfo, обновление уже доступно для загрузки в Google Play и содержит новый ярлык для ИИ-ассистента.

На приведенном выше скриншоте можно увидеть новую иконку, которая появляется поверх кнопки запуска чата на вкладке «Чаты». На этой кнопке изображен круглый значок, напоминающий старый логотип Cortana от Microsoft или наших друзей из AppleInsider.ru. Как сообщается, при нажатии на эту кнопку можно быстро открыть чаты с поддержкой искусственного интеллекта, который поможет ответить на вопросы или дать другую полезную информацию. С новой кнопкой ИИ вызов чат-бота должен стать проще и удобнее, чем раньше.

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Кто может пользоваться чатами с ИИ

Как уже упоминалось выше, издание сообщает, что эта функция доступна лишь небольшому числу пользователей Android, установивших последнюю бета-версию. Однако в ближайшие недели WhatsApp распространит эту функцию на большее число пользователей. Но не стоит думать, что речь идет о широкой аудитории. Мы все равно говорим только о части пользователей и о том, что функция будет тестироваться дальше, прежде чем попасть в наши смартфоны. Но работа идет и ждать осталось все меньше.

Пока нельзя сказать, будут ли у функции чатов с искусственным интеллектом региональные ограничения или она будет доступна вне зависимости от территориальной принадлежности пользователей. Речь в первую очередь о доступности этих чатов в России. Скорее всего, работать будет несмотря на то, что новостные каналы в России появится не должны из-за угроз блокировки мессенджера, который пока работает именно потому, что не является источником информации. Напомню, компания Meta и ее сервисы признаны экстремистскими в России и полежат блокировке. WhatsApp, несмотря на принадлежность к этой компании, пока держится именно из-за того, что является мессенджером и не более того.

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Платные функции WhatsApp

Ранее на этой неделе мы узнали, что с декабря в резервном копировании чатов на Android произойдут изменения. В настоящее время они бесплатны, но в следующем месяце резервные копии чатов начнут учитываться в хранилище учетной записи Google. На какой основе будут работать чаты с искусственным интеллектом и придется ли за них платить, пока не ясно. Но сама информация об их появлении уже вызывает немалый интерес.