В WhatsApp можно будет отправлять сообщения самому себе. Зачем это нужно

Смартфоны заменили нам многое, и теперь мы полагаемся на них почти во всем. В том числе, именно в них мы делаем заметки, чтобы не забыть, что надо куда-то сходить или что-то сделать. У пользователей Android есть множество удобных опций, когда нужно создавать заметки и сохранять ссылки для последующего посещения. Можно выбрать отдельные приложения, которые созданы именно для этого, или просто кидать все в чат ”Избранное” в Telegram. Но мы же привыкли постоянно получать что-то новое? Вот и сейчас снова пришло такое время. Но теперь, как говорится, подкралось откуда не ждали.

Новые функции WhatsApp

Разработчики WhatsApp, похоже, заинтересовались тем, чтобы немного наверстать упущенное, и сейчас тестируют новые функции своего мессенджера. Они позволяют отправлять сообщения самому себе. А уж для чего это надо и как вы будете этим пользоваться, решать вам. Пока давайте разберемся с этим подробнее.

WhatsApp — это хорошо! Но только в Telegram есть канал, в котором можно найти лучшие подборки товаров с AliExpress. исключительно с высоким рейтингом.

Отправка сообщений самому себе

Отправлять сообщения самому себе — это может показаться немного глупым, если вы не привыкли этого делать и не очень понимаете для чего это. Но у этого процесса есть свои преимущества — вместо установки специального приложения для заметок или использования штатных средств можно просто отправлять ссылки и заметки себе сообщением. Этот способ удобен тем, что вам не надо ничего копировать, а можно просто нажать ”поделиться” и переслать нужный текст/ссылку. Еще удобнее таким образом сохранять сообщения от друзей или коллег, чтобы не забыть о них.

Поскольку поддержка нескольких устройств уже доступна, вы даже можете использовать чаты с самим собой для передачи небольших файлов между устройствами. Это удобнее, чем передавать их через файлообменник, в котором надо отдельно логиниться и загружать файлы. В общем, действий получается меньше, а это всегда удобно.

Можно ли в Вотсап отправлять сообщения самому себе

WABetaInfo отмечает, что с новой бета-версией 2.22.24.2 приложения для Android избранные бета-тестеры WhatsApp получают специальный доступ. Они смогут протестировать функцию, которая позволяет отправлять сообщения самому себе. Как это будет реализовано в будущем, пока сказать сложно, ведь на данном этапе это только тестирование, но уже можно понять, что отношение к этой функции у WhatsApp самое серьезное.

Что касается того, как работает функция, полной ясности тоже нет, а появится она в более поздних версиях. Пока же можно только предположить, что именно мы получим в финальной версии. Когда вы нажимаете кнопку плавающего действия в правом нижнем углу экрана, вам предлагается отправить сообщение новому контакту, новой группе или новому сообществу. Под этими параметрами вы видите список всех ваших контактов, которые также используют WhatsApp. Новая возможность отправить сообщение самому себе, вероятно, может появиться в списке ваших контактов в будущем обновлении.

Тем не менее, уже можно отправить сообщение самому себе в WhatsApp, используя ссылку Click to Message или используя группу WhatsApp, в которой вы являетесь единственным участником. Однако эти методы полностью относятся к области обходных путей, а не к основным способам. Было бы неплохо увидеть опцию непосредственно в меню отправки. До тех пор пользователи, которые уже могут отправлять сообщения самим себе, могут закрепить этот чат с самим собой в своем списке чатов.

Так к нему можно будет легко получить доступ из всех приложений, которые поддерживают возможность отправки сообщений через этот мессенджер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Самый популярный мессенджер

В последнее время разработчики WhatsApp начали гораздо активнее работать над обновлениями и добавлением новых функций. На фоне того, как Telegram стремительно набирает аудиторию, у ”зеленого мессенджера” не остается выбора. Интереснее всего то, что все функции, о которых мы говорим как о новых, уже давно являются частью Telegram. В том числе и функция отправки сообщений самому себе. Она не просто давно существует, но и активно используется теми, кто выбрал для себя этот мессенджер.

Это очень удобно, и поэтому интересно посмотреть, как WhatsApp справится с задачей и сможет внедрить эту функцию. Ясно одно — когда у тебя почти два миллиарда пользователей, сложно что-то поменять так, чтобы не сломать все и у всех. Отчасти поэтому данный мессенджер такой неповоротливый.

А вы хотели бы отправлять сообщения через WhatsApp сами себе? Кажется ли вам эта функция удобной? Рассказать об этом можно в комментариях к статье или в нашем Telegram-чате. А еще подписывайтесь на наш Дзен, чтобы не пропускать большое количество интересных статей на самые разные темы из мира Android.