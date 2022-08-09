В WhatsApp можно будет скрывать свой номер во время переписки

Если вы пользуетесь Telegram, вы знаете, что там можно не делиться своим номером. Для авторизации он обязательно нужен, но для переписки его можно скрыть. Даже добавлять вас другие пользователи могут только по идентификатору. Те, кто выбрал для себя WhatsApp, такой роскошью похвастаться не могут. Этот мессенджер, несмотря на все попытки прокачать себя, все еще во многом отстает от мессенджера Павла Дурова. Но, похоже, теперь многое может измениться. Не у всех и не везде, но номер телефона, с которым вы авторизовались в мессенджере, можно будет скрыть.

Новые функции WhatsApp

Если вы ждали описанную функцию, сейчас у нас появилась информация о будущей возможности для пользователей мессенджера. Если тестовую функцию не отбросят, то мы сможем скрывать свои номера телефонов от собеседников в приложении для Android. В данный момент эта функция доступна только участникам программы бета-тестирования.

Пока функция находится в разработке, мы даже примерно не сможем сказать, когда она появится ее финальная версия и когда ей смогут воспользоваться все. А еще, будет ли она доступна на других платформах. Более всего, вообще неизвестно, появится ли новая возможность для всех пользователей.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Заходи!

Можно ли в Вотсап скрыть свой номер

По данным портала WABetaInfo, который обычно публикует достоверную инсайдерскую информацию о новых разработках WhatsApp, в скором времени пользователи смогут скрывать свои номера телефонов от собеседников, но пока только в определенных группах в Android-приложении.

По умолчанию опция неактивна, кроме того, она будет действовать только для участников сообщества. Номер телефона человека, который присоединяется к сообществу, по умолчанию не отображается. После того, как пользователь присоединяется к определенной группе внутри сообщества, можно будет сделать его номер видимым, но только участникам этой группы. То есть эта настройка не распространяется на всех пользователей, которые имеют доступ к вашей учетной записи.

Можно ли скрыть номер телефона в Telegram

В Telegram номер можно скрыть один раз и навсегда. То есть все, с кем вы общаетесь, вне зависимости от того, чем является переписка — группой или частной беседой — видят только ваш ник. По нему же они могут вас искать, чтобы начать беседу.

Те скромные крупицы информации, которые у нас есть, позволяют нам оценить, как примерно будет выглядеть новая функция. Скриншот показывает, как нововведение будет выглядеть в настройках группы. За пределами сообществ такая функциональность может появиться позже. Но, как мы говорили выше, ее может и не быть — это пока неизвестно. Впрочем, было бы логично обеспечить более широкие возможности использования новой функции. В конце концов, в Telegram это очень удобно и этим не просто можно, но и нужно пользоваться.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Удаление сообщений в группах WhatsApp

Еще среди новых функций мессенджера появились новые возможности для администраторов групп. Когда она станет доступной для всех, они смогут удалять любые сообщения для всех пользователей. Эта возможность не так популярна, как описанная выше, но она не может не вызывать интерес. Хотя, сценарии ее использования можно притянуть только к самым большим группам.

Эта функция доступна бета-тестерам WhatsApp на Android версии 2.22.17.12. Администратор группы, который захочет удалить входящее сообщение, увидит опцию «удалить для всех». Во время удаления имя пользователя будет отображаться в пузыре чата. Все участники группы узнают, что он удалил сообщение.

WhatsApp недавно добавил много новых функций, таких как увеличенный размер общего доступа к файлам, отключение сообщений от определенных пользователей в групповом чате и скрытие последнего изображения профиля и онлайн-статуса от определенных контактов. Вот только функции в мессенджере появляются как-то очень неспешно, а с этим надо что-то делать. Telegram существенно более развит, и пусть он пока уступает по аудитории WhatsApp, но он стремительно набирает популярность. Кстати, в Telegram у нас есть свой чат, в котором вы можете высказать свое мнение о новой функции.