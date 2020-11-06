Apple обновляет iPhone по семь лет. Попробуйте сказать, что Android лучше

Все знают, что по части качества и сроков обновления iPhone нет равных. Даже несмотря на то что в этом году Samsung и Microsoft объявили о продлении сроков программной поддержки своих смартфонов с двух до трёх лет, из-за этого ничего принципиально не изменилось. Потому что, во-первых, ещё одна лишняя версия Android для нескольких смартфонов мало что меняет для отрасли, а, во-вторых, соперничать со стабильными пятью годами поддержки iPhone конкурентам было всё равно не под силу. Но в этом году Apple разнесла их просто в пух и прах.

Чему производители Android-смартфонов должны поучиться у Apple iPhone 12

Если вы не следите за развитием линейки iPhone, то, возможно, не знаете, что официально поддержка iPhone 5s и iPhone 6 прекратилась осенью 2018 года. То есть с этого момента Apple перестала адаптировать для этих смартфонов новые версии iOS. Это было вполне ожидаемо, учитывая, что iPhone 6 вышел в 2014 году, а iPhone 5s – в 2013-м. Но, несмотря на то что iOS 13 эти аппараты не получили, Apple продолжила выпускать для них обновления, которые выходили с поражающей периодичностью.

Сколько обновляются iPhone

Если не ошибаюсь, только за 2019 год они получили не менее 5 патчей, меняющих номер версии ОС. Да, они всё ещё относились к iOS 12, которая официально стала для них последней итерацией, но это были всё-таки обновления, которые им положены не были.

Цель Apple, выпускавшей все эти обновления, состояла в том, чтобы исправить ошибки, которые были допущены ранее, но так и не были исправлены. Например, разработчики компании исправили критический баг подсчёта времени, который мог бы вывести смартфоны из строя.

Почему Android начинает тормозить со временем, а iPhone — нет

Apple была не обязана этого делать, потому как заявленный срок службы фирменных аппаратов бренда составляет всего 5 лет, которые к тому моменту уже истекли, но она продолжала стабильно обновлять их и дальше, находя и исправляя порой даже совсем незначительные недостатки.

Что нового в iOS 12.4.9

Последнее такое обновление iOS за номером 12.4.8 вышло минувшей весной. Ну на этом-то в Купертино, наверное, успокоятся, решили все. Однако на этой неделе Apple нарушила молчание и выпустила iOS 12.4.9 для iPhone 5s и iPhone 6, которым в этом году исполнилось по 7 и 6 лет соответственно. Не меньше поразил список исправлений, который указал на то, что Apple не просто исправила один завалящий баг, о котором ей напели пользователи, а реально вела работы по выявлению всех недостатков. Смотрите сами:

Исправлена проблема, из-за которой видео в групповых звонках FaceTime могло включаться независимо от желания пользователя;

Исправлена уязвимость, которая позволяла вредоносным шрифтам выполнять произвольный код на устройстве;

Исправлена проблема повреждения памяти, которая могли привести к удалению данных;

Исправлена проблема, которая позволяла хакерам проникнуть в ядро операционной системы.

Аналог iPhone на Android

Не самый широкий, но довольно внушительный перечень нововведений, тем более если учесть, что обновление предназначается всего для нескольких устройств, которые давно не производятся и практически не используются. Вы можете себе представить что-то подобное на Android? Чтобы было понятнее, представьте, что Samsung выпустила обновление для Galaxy S4, а Xiaomi – для Xiaomi Mi 3.

Почему Google должна любить iPhone больше, чем Android

А ведь дело-то даже не в Google, которая против того, чтобы производители обновляли свои смартфоны и дальше. Дело в масштабном картельном сговоре, в который вступили почти все компании без исключения. Единственная, кто хоть как-то пытается этому противостоять, — это Xiaomi, которая обновляет MIUI на старых смартфонах, используя старые версии Android, и за это её нельзя не уважать. Другое дело, что даже Xiaomi не может соперничать с Apple по части поддержки. Поэтому, когда вас спросят, чем iPhone лучше Android, просто отправляйте им ссылку на эту статью.