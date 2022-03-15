Этот телефон получает обновления Android уже 7 лет. И это не предел

Не так давно Samsung и Google увеличили время обновления своих новых устройств. Им пока далеко до iOS, которая обновляется по шесть-семь лет, но это уже большой шаг вперед, и теперь смартфоны названных и некоторых других брендов могут предложить по 4 года обновлений. Вот только это все меркнет на фоне того, что предлагает один очень интересный телефон. Он вышел уже 7 лет назад, но несмотря на это, он получил очередное обновление операционной системы. Интересен даже не сам факт существования такого устройства, которое и купить-то сейчас не получится, а то, что его существование объясняет многие вещи. Например, то, что производители Android-телефонов просто не хотят их обновлять в течение долгого времени. Это возможно — было бы желание.

Телефон с самыми долгими обновлениями

Все производители на рынке стараются занять свою нишу. Кто-то выбирает премиальный сегмент, кто-то — бюджетный, другие делают упор на камеру или игровые возможности, но есть Fairphone. Этот малоизвестный бренд занял для себя нишу в качестве производителя телефонов, который создает ремонтопригодные, долговечные и экологичные устройства.

Стоит ли обновлять телефон сейчас и как меньше потерять на этом.

Бренд Fairphone не представлен на некоторых крупных рынках, включая даже США, но это не делает его менее интересным, ведь это чрезвычайно ремонтопригодный телефон. Fairphone 2 был с нами с 2015 года, когда его выпустили с Android 5 на борту. Сейчас Fairphone объявляет о доступности обновления Android 10 для смартфона — семь лет спустя.

И пусть это не 12-ая версия, но это говорит о том, что производитель помнит о своих пользователях и старается делать их устройства, насколько это возможно, актуальными. И это еще не предел. С большой долей вероятности он получит и более новые версии операционной системы, но чуть позже.

Может ли телефон обновляться несколько лет

Стоит отметить, что производителям действительно всегда было трудно поддерживать обновления ОС для своих устройств больше двух или трех лет. Некоторые вещи даже не зависят от самих производителей. Например, если чипмейкер прекратил дальнейшую поддержку устаревшего чипа в телефоне или Google больше не поддерживает версию ОС. Но, как мы видим на примере Fairphone, выход из положения найти можно.

Что такое Фэирфон 2

Fairphone 2 оснащен чипсетом Snapdragon 801, поддержка которого Qualcomm прекратила с 2016 года. В будущем Fairphone планирует выпустить от 2 до 5 обновлений для своих телефонов. Даже если обновления операционной системы больше выходить не будут, компания собирается выпускать обновления безопасности до тех пор, пока Google просто не отключит Android 10.

Этот рекорд уже сложно побить, но приятно, что компания и не собирается останавливаться. Это уже самый долгообновляемый телефон на Android, и мы будем с интересом следить за его дальнейшей судьбой.

Несмотря на это и на то, что Samsung может поддерживать до четырех обновлений для своих устройств, золотым стандартом в индустрии является всего два года. Повезет, если после этого вы еще 1-2 года будете получать обновления безопасности. В противном случае ваш телефон просто ”превратится в тыкву”. А ведь некоторые производители даже не утруждают себя выпуском обновлений дольше одного года.

Почему iPhone обновляется дольше Android

В качестве объяснений, почему Apple стремиться как можно дольше обновлять свои телефоны, можно вспомнить одно важное отличие iOS от Android. Apple сама получает прибыть от продажи своих сервисов и комиссию от продажи приложений. Значит, она заинтересована в том, чтобы пользователи как можно дольше оставались в рамках ее платформы. Android-производители зарабатывают на продаже устройств, а сливки с рынка сервисов собирает Google.

Таким образом, условной Xiaomi просто нет смысла давать пользователям устройства, которые будут актуальны в течение 5-6 лет. Кстати, во многом поэтому iPhone так хорошо держится на вторичном рынке. Даже 3-4-летние модели отлично продаются и теряют в цене не так много относительно Android смартфонов. По примерным данным, iPhone потеряет за это время около 50% изначальной стоимости, а Android-смартфон может потерять до 80% от исходного ценника.