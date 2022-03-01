Honor доказала, что готова побороться с Apple и Samsung, выпустив новый супер-флагман

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Артем Сутягин 0

С недавнего времени компания Honor, которая обрела независимость, стала один за одним выпускать отличные телефоны. Самое главное, что они поддерживают сервисы Google и предлагают хорошие характеристики. Что касается стоимости, она тоже находится на приятном уровне, хотя иногда и перешагивает определенные границы. Сейчас в рамках проходящей в Барселоне MWC компания представила свой новый телефон, который закрепляет ее претензии на статус производителя флагманов. Он получил название HONOR Magic4 Pro и интересен именно претензиями компании на флагманский сегмент. Вот, что нам о нем рассказали, а флагман это или нет, решайте сами.

Honor может делать хорошие телефонны.

Новый телефон Honor

Новинка получила топовое железо из того, что сейчас представлено на рынке, но это не все, что было пока продемонстрировано компанией. Впрочем, к этому мы вернемся ближе к концу статьи. Пока посмотрим, что HONOR может противопоставить признанным лидерам рынка.

Характеристики Honor Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G. Отдельно останавливаться на этом процессоре не стоит, так как вы, скорее всего, уже знаете о нем все. Если хотите освежить его характеристики, в этой статье мой коллега Иван Герасимов подробно рассказывал о нем.

Новинка оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Она поддерживает технологию HONOR Turbo Engine. Это позволяет разогнать процессор, выжав из него больше производительности в те моменты, когда это нужно. HONOR уже доказала, что может делать большой упор на производительность и оптимизировать ее на своих устройствах. В этот раз телефоны тоже оснащены технологией HONOR OS Turbo X, обеспечивающей стабильность работы и увеличение частоты кадров в играх.

Скругленный экран нравится не всем, но смотрится эффектно.

Любители игр и просто те, кто используют телефон в горизонтальной ориентации, оценят симметричный экран. Диагональ экрана HONOR Magic4 Pro — 6,81 дюйма с разрешением Quad HD. Он изогнутый, и лично мне такое решение не очень нравится, но выглядит телефон от этого более интересно. Он отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3. Есть поддержка HDR 10+ и частоты обновления экрана 120 Гц.

Производители все больше делают упор на то, чтобы избавиться от ШИМ. В смартфонах серии HONOR Magic4 ШИМ-частота 1920 Гц. Это самый высокий показатель для LTPO-экранов. Проще говоря, так глаза будут меньше уставать, а потреблять контент будет комфортнее.

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Камера Honor Magic4

HONOR Magic4 Pro получил тройную камеру: сверхширик и ширик на 50 Мп, и телевик на 64 Мп (3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум). Впечатляет то, что компания не использовала модули ”на сдачу” с разрешением 2 Мп для каких-нибудь не нужных функций, вроде макро. А еще есть увеличение четкости за счет искусственного интеллекта. Но это надо проверять, прежде чем верить в то, что функция будет работать

Удивительно, что это первые в отрасли телефоны, которые обеспечивают 10-битную запись видео Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В теории это должно обеспечить профессиональное качество видео.

Выглядит неплохо

Все это питается от аккумулятора емкостью 4 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Такая же мощность у беспроводной зарядки. Это обеспечивает 50% заряда за 15 минут.

А еще HONOR Magic4 Pro имеет 3D распознавание лиц, отдельный чип безопасности, датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 для распознавания отпечатка на большей площади и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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На глобальном рынке смартфоны серии HONOR Magic4 будут представлены в четырех цветах: черный, белый, зеленый и золотой. Позже будут доступны и другие цвета. Цены пока не сообщаются, а в России новинки будут доступны в ближайшие месяцы.

С выходом этого телефона Honor доказала всем, что готова побороться с Apple и Samsung в элите производителей смартфонов. Надо проверить лично, что у нее получилось, но пока новинка впечатляет уже сама по себе. Даже не смотря на то, что в ней нет ничего по-настоящему уникального, кроме подхода к камере, это просто отличный телефон.

Honor

Цена тоже флагманская

Новые смарт-часы и TWS наушники Honor

Так же в ходе MWC 2022 нам показали cмарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro.

Часы HONOR Watch GS 3

HONOR Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Их оснастили восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта. Это позволяет им точнее определять показатели сердечного ритма.

HONOR Watch GS 3

Предусмотрено более 100 режимов тренировок, функция отслеживания маршрута во время бега и двухчастотная навигация для более точного определения положения. Часы доступны в трех цветах: ”полночный черный”, ”классический золотой” и ”синий океан”.

Наушники HONOR Earbuds 3 Pro

Новые беспроводные TWS-наушники HONOR Earbuds 3 Pro получили по два драйвера на каждое ухо. Есть и система активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта. А еще это первые наушники в отрасли, которые могут измерять температуру.

HONOR Earbuds 3 Pro

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