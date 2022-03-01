Honor доказала, что готова побороться с Apple и Samsung, выпустив новый супер-флагман

С недавнего времени компания Honor, которая обрела независимость, стала один за одним выпускать отличные телефоны. Самое главное, что они поддерживают сервисы Google и предлагают хорошие характеристики. Что касается стоимости, она тоже находится на приятном уровне, хотя иногда и перешагивает определенные границы. Сейчас в рамках проходящей в Барселоне MWC компания представила свой новый телефон, который закрепляет ее претензии на статус производителя флагманов. Он получил название HONOR Magic4 Pro и интересен именно претензиями компании на флагманский сегмент. Вот, что нам о нем рассказали, а флагман это или нет, решайте сами.

Новый телефон Honor

Новинка получила топовое железо из того, что сейчас представлено на рынке, но это не все, что было пока продемонстрировано компанией. Впрочем, к этому мы вернемся ближе к концу статьи. Пока посмотрим, что HONOR может противопоставить признанным лидерам рынка.

Характеристики Honor Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G. Отдельно останавливаться на этом процессоре не стоит, так как вы, скорее всего, уже знаете о нем все. Если хотите освежить его характеристики, в этой статье мой коллега Иван Герасимов подробно рассказывал о нем.

Новинка оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Она поддерживает технологию HONOR Turbo Engine. Это позволяет разогнать процессор, выжав из него больше производительности в те моменты, когда это нужно. HONOR уже доказала, что может делать большой упор на производительность и оптимизировать ее на своих устройствах. В этот раз телефоны тоже оснащены технологией HONOR OS Turbo X, обеспечивающей стабильность работы и увеличение частоты кадров в играх.

Любители игр и просто те, кто используют телефон в горизонтальной ориентации, оценят симметричный экран. Диагональ экрана HONOR Magic4 Pro — 6,81 дюйма с разрешением Quad HD. Он изогнутый, и лично мне такое решение не очень нравится, но выглядит телефон от этого более интересно. Он отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3. Есть поддержка HDR 10+ и частоты обновления экрана 120 Гц.

Производители все больше делают упор на то, чтобы избавиться от ШИМ. В смартфонах серии HONOR Magic4 ШИМ-частота 1920 Гц. Это самый высокий показатель для LTPO-экранов. Проще говоря, так глаза будут меньше уставать, а потреблять контент будет комфортнее.

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Камера Honor Magic4

HONOR Magic4 Pro получил тройную камеру: сверхширик и ширик на 50 Мп, и телевик на 64 Мп (3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум). Впечатляет то, что компания не использовала модули ”на сдачу” с разрешением 2 Мп для каких-нибудь не нужных функций, вроде макро. А еще есть увеличение четкости за счет искусственного интеллекта. Но это надо проверять, прежде чем верить в то, что функция будет работать

Удивительно, что это первые в отрасли телефоны, которые обеспечивают 10-битную запись видео Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В теории это должно обеспечить профессиональное качество видео.

Все это питается от аккумулятора емкостью 4 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Такая же мощность у беспроводной зарядки. Это обеспечивает 50% заряда за 15 минут.

А еще HONOR Magic4 Pro имеет 3D распознавание лиц, отдельный чип безопасности, датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 для распознавания отпечатка на большей площади и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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На глобальном рынке смартфоны серии HONOR Magic4 будут представлены в четырех цветах: черный, белый, зеленый и золотой. Позже будут доступны и другие цвета. Цены пока не сообщаются, а в России новинки будут доступны в ближайшие месяцы.

С выходом этого телефона Honor доказала всем, что готова побороться с Apple и Samsung в элите производителей смартфонов. Надо проверить лично, что у нее получилось, но пока новинка впечатляет уже сама по себе. Даже не смотря на то, что в ней нет ничего по-настоящему уникального, кроме подхода к камере, это просто отличный телефон.

Новые смарт-часы и TWS наушники Honor

Так же в ходе MWC 2022 нам показали cмарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro.

Часы HONOR Watch GS 3

HONOR Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Их оснастили восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта. Это позволяет им точнее определять показатели сердечного ритма.

Предусмотрено более 100 режимов тренировок, функция отслеживания маршрута во время бега и двухчастотная навигация для более точного определения положения. Часы доступны в трех цветах: ”полночный черный”, ”классический золотой” и ”синий океан”.

Наушники HONOR Earbuds 3 Pro

Новые беспроводные TWS-наушники HONOR Earbuds 3 Pro получили по два драйвера на каждое ухо. Есть и система активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта. А еще это первые наушники в отрасли, которые могут измерять температуру.