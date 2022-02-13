Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android

Тема обсуждения выбора телефона между iPhone и Android стара, как мир. Даже до появления Android в тот короткий промежуток времени, пока существовал только iPhone, многие спорили, надо его покупать или лучше выбрать Simbian и тому подобное. Постепенно все ”кнопочные” операционные системы перестали быть массовым явлением и спор закрепился в поле ”iOS/Android”. Вот только аргументы часто сводятся к непечатным словам, характеризующим одну или другую операционную систему, как что-то мягкое и коричневое. Свои аргументированные мнения мы, авторы AndroidIsider, уже высказывали. Теперь я решил расширить список мнений, собрав несколько независимых. Вот, что у меня получилось.

Что купить — iOS или Android

Не поймите меня неправильно, мне очень нравятся телефоны на Android. Однако, когда друзья и семья спрашивают меня, какой телефон им следует выбрать или какая модель является наиболее эффективной, я почти всегда склонен рекомендовать iPhone любому конкуренту Android. Это действительно очень простая и понятная ОС. Тот, кто годами пользуется Android, не согласится со мной, но это дело привычки. У меня всегда есть два телефона и в 95% случаев они на разных ОС. Плюс у меня всегда есть iPad, и поэтому я могу объективно их сравнивать. Например, сейчас у меня Honor 50 и iPhone 13 Pro Max, и у каждого есть свои плюсы. И вот мое окружение помогло мне убедиться в том, что я даю правильные советы тем, кто ко мне обращается. Хотя я никогда не говорил и не скажу, что iOS лучше Android или наоборот. Это слишком разные вещи, которые дополняют друг друга.

Spotify или Apple Music: что выбрать.

Экосистема Apple

Одна вещь, которая ставит Apple выше конкурентов — это, безусловно, ее экосистема. Именно это в первую очередь говорят те, у кого есть хотя бы два устройства от Apple. Даже если это iPhone и AirPods или AppleTV, не говоря уже о Mac или iPad. Тот факт, что компания имеет полный контроль как над программным обеспечением, так и над оборудованием, дает ей большое преимущество. Ее инженеры могут настраивать свои продукты так, как им надо, предлагать больший контроль над ними, легко устранять ошибки, предлагать более качественно дополняющие друг друга услуги и многое другое.

Они могут делать все, что угодно, чтобы система работала как единое целое. Возьмем, к примеру, App Store, который все без исключения опрошенные ставят выше Google Play. То же самое можно наблюдать и с некоторыми другими сервисами, включая подкасты, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и многое другое. А единая подписка на все (кроме отдельных приложений) делает их очень удобными. Да, у Google есть YouTube, Документы и тому подобное, но они есть и для iOS. Кроме того, этот факт только подтверждает сказанное мной выше о том, что Apple и Google дополняют друг друга.

Но это не все. iPhone отлично работает с Mac, Apple TV, HomePod, Apple Watch, AirPods и другими продуктами компании. Поэтому, когда люди говорят, что Apple загоняет людей в цифровое рабство, это не так, ведь она просто предлагает продукты, которые хочется покупать, если у тебя уже что-то из них есть. Одни iCloud, функция непрерывность и синхронизация чего стоят.

Удобная оплата

Да, есть Samsung Pay и даже Google Pay, но они не так популярны, как Apple Pay во всем мире. Это довольно простой метод оплаты для каждого: вы просто добавляете свою карту в кошелек Apple, и вы сразу готовы покупать что угодно бесконтактно. Просто поднесите iPhone к поддерживаемому платежному терминалу на кассе, а затем дважды нажмите кнопку питания для оплаты. Аутентификация производится либо по FaceID, либо по Touch ID, если это старая модель.

Этой же картой можно платить в системе и даже на сторонних сайтах с компьютера. Один мой знакомый, постоянно покупает так билеты в местный кинотеатр, который предлагает расписание на популярных агрегаторах, но не дает возможности приобретения. Купить билеты можно только через сайт. Зато там есть кнопка ”оплатить через Apple Pay”. Нажимаешь ее, сразу же приходит уведомление об оплате на телефон, ты его подтверждаешь и билет добавляется в Wallet. Подобное есть на Android, но работает это не так стабильно.

Конфиденциальность данных

В последней версии iOS 15 многим очень нравится возможность анонимизации данных учетной записи. Когда вы запускаете приложение, вам предлагают зарегистрироваться. Вы можете сделать это просто по электронной почте, а можете выбрать учетную запись Apple и позволить компании указать рандомные данные адреса, который для этого зарегистрируют в один клик. Вы даже не будете знать его, но вам и не надо. Авторизация есть, почта в памяти iCloud, а вы просто пользуетесь приложением или сервисом без лишней регистрации. Если будет надо, вам перешлют важное письмо на основную почту, которую не будет знать третья сторона. Apple в данном случае выступает неким буфером между вами и разработчиками приложения.

Почему мы сами виноваты в том, что у нас есть только Apple и Google.

Можно даже скрыть свой IP-адрес с помощью iCloud Private Relay (правда в России эта функция пока не работает). Таким образом, ваш фактический IP-адрес заменяется одним из ряда анонимных адресов, основанных на вашем общем регионе. Так вы скроете ваше конкретное местоположение. А если вы не хотите, чтобы даже Apple знала, где вы, можно включить ”примерное местоположение” в настройках. У Android и вовсе можно задать любое значение местоположения через режим разработчика и сторонние приложения. Но много ли кто знает, как это сделать?

Впрочем, об этом вспомнило намного меньше тех, к кому я подходил с вопросами. Функция подменной почты людям понравилась куда больше. Нравится им и индикация работы микрофона и камеры в верхней части экрана. ОС Android только-только получила такую возможно, а пользователи iPhone имеют ее уже много лет.

iPhone всегда как новый

Это немного заденет фанатов Android, но это правда. Сейчас iOS 15, выпущенная меньше полугода назад, установлена примерно на 80% устройств. Не говоря уже о том, что Apple продолжает поддерживать смартфоны, которым уже 4, 5, а иногда и 6 лет. Многим это очень нравится. Тем более, что вопреки расхожему мнению, часто с обновлением старые телефоны начинают работать даже быстрее, чем на предыдущей версии iOS.

Несколько лет назад был скандал со снижением производительности ради экономии батареи, но это в прошлом. Даже удивительно, как компания делает это, учитывая сложность новых ОС. Зато даже iPhone 6s (модель 2016 года) можно легко обновить до актуальной версии iOS 15. Где на Android такое возможно? А если и возможно, то как долго новая версия оптимизируется конкретным производителем для его устройств? iOS на поддерживаемые устройства прилетает сразу после анонса.

Android предлагает отличные устройства и большой набор возможностей. Вот только часто это все просто не нужно рядовому пользователю. Постоянная очистка кэша, расширения для оптимизации, и тому подобное просто не нужно iOS. Она сделана, как хороший автомобиль, в котором все есть. Пускай можно потратить много сил и настроить акустическую систему, чтобы она была лучше, чем штатная, но это удел фанатов. Машина с хорошей аудиосистемой будет дороже, но там все будет «работать из коробки». Кстати, это одно из сравнений, которые я услышал от своих друзей.

Интересно и то, что я задавал им вопрос ”что лучше — iOS или Android”, а в итоге убедился, что вопрос не корректен, и понятия ”лучше” тут быть не может. Есть понятие ”нравится или нет” и ”подходит или нет”. Как выяснилось, почти всем нравится и подходит iPhone. Даже некоторые из наших опросов на этом сайте показывали, что люди готовы скорее купить iPhone, если опустить вопрос его стоимости. А вы что думаете? Можете высказаться в комментариях или в нашем Telegram-чате.