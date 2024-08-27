Google придумала, как сделать смартфоны быстрее в следующем обновлении Android

Несмотря на то что у Android уже давно нет проблем с производительностью, Google продолжает работы по оптимизации мобильной операционки. Прямо сейчас инженеры компании осваивают новую методику управления памятью, которая обещает ускорить работу смартфонов и планшетов как минимум на 5-10% по сравнению с нынешними показателями. Ключевое изменение заключается в переходе на использование страниц памяти увеличенного размера, что позволит оптимизировать работу процессора и снизить нагрузку на систему.

Как разогнать Android-смартфон

Суть запланированных изменений заключается в том, что Google планирует внедрить поддержку страниц памяти размером 16 КБ вместо традиционных 4 КБ, которые используются в текущей версии Android. Эта, казалось бы, небольшая техническая деталь может привести к заметному повышению производительности Android-устройств и уменьшению времени отклика при реакции на большинство команд пользователя.

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Звучит классно, но что это за страницы такие, спросите вы, и почему они так влияют на скорость ОС? Отвечаем: память вашего смартфона — это большой склад с множеством виртуальных полок, где хранятся те или иные данные. Процессору нужно очень быстро находить нужные файлы на этом складе. А, чтобы облегчить ему задачу, у него есть специальная система навигации — блок управления памятью.

Что такое страницы памяти

Этот блок работает как умный каталог, который мгновенно подсказывает, где именно в памяти находится нужная информация. Он разбивает всю память на небольшие участки — страницы, и ведет учет, что и где хранится. Это позволяет процессору быстро находить и использовать данные, не тратя время на поиски по всему «складу» памяти.

Когда приложению нужно больше памяти, он должен найти свободное пространство и записать, что это место теперь занято. Это похоже на то, как если бы вы вели список, куда складываете свои вещи дома. Раньше Android записывал информацию маленькими частями, как будто вы записывали каждый носок отдельно, постоянно прерываясь на то, чтобы сложить его в коробку.

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А теперь Google хочет, чтобы он записывал информацию большими частями, как если бы вы записывали целую коробку носков за раз. Таким образом ОС будет тратить меньше времени на запись и больше на вычислительную работу, обрабатывая ваши команды, из-за чего ваш телефон станет быстрее. Не сказать, что увеличение скорости станет критичным, но оно точно будет заметным.

Обновление Android, которое разгоняет смартфоны

По данным Google, использование увеличенных страниц памяти в Android приведет к:

Общему повышению производительности на 5-10%

Снижению времени запуска приложений при нехватке памяти в среднем на 3,16% (для некоторых приложений улучшение может достигать 30%)

Уменьшению энергопотребления при запуске приложений в среднем на 4,56%

Ускорению запуска камеры: на 4,48% быстрее для «горячего» запуска и на 6,60% для «холодного» запуска

Улучшению времени загрузки системы в среднем на 1,5% (примерно 0,8 секунды)

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Благодаря этому изменению система сможет тратить больше времени на обеспечение качественного воспроизведения видео, плавной работы игр и приложений, и меньше времени на выполнение низкоуровневых операций по управлению памятью.

Внедрение новой технологии управления памятью требует существенных изменений в операционной системе. С выходом Android 15 Google полностью переработала ОС, чтобы обеспечить поддержку работы с разными размерами страниц памяти. Это означает, что Android перестанет быть чувствительным к размеру страниц, что позволит более гибко адаптироваться к различным конфигурациям устройств.

Почему приложения на Android медленно запускаются

Однако, чтобы все заработало, разработчикам приложений потребуется перекомпилировать свои приложения для поддержки устройств с 16 КБ страницами памяти. Это необходимо, чтобы софт тоже смог пользоваться новыми преимуществами ОС. Ведь это ему предстоит начать запускаться быстрее. Впрочем, если разработчики не захотят, Google предусмотрела возможность создания универсальных приложений, которые смогут работать как на устройствах с 4 КБ, так и с 16 КБ страницами.

На данный момент новая функция доступна для тестирования в Android 15 QPR1 Beta 1 на устройствах Pixel 8 и 8 Pro. Для ее активации требуется использование специальной опции разработчика «Boot with 16KB page size», что подразумевает полную очистку устройства и разблокированный загрузчик. Поэтому пока эта функция не подходит для повседневного использования.

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Google активно сотрудничает с производителями процессоров и устройств, чтобы в ближайшем будущем сделать эту опцию доступной на большем количестве устройств. Кроме того, компания предоставляет эмулятор для разработчиков, чтобы они могли начать адаптацию своих приложений уже сейчас.

Хотя на данный момент нет серийных Android-устройств, поддерживающих 16 КБ страницы памяти, и такие устройства не ожидаются к выпуску Android 15, Google рассматривает это как долгосрочную стратегию развития. Команда Android предполагает, что внедрение 16 КБ (и в будущем еще больших) размеров страниц памяти будет происходить параллельно с выпуском устройств с большим объемом физической памяти.