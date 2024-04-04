Помянем: 30 популярных смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновления Android и HyperOS

Совсем недавно мы рассказывали, какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0. Но, во-первых, второе поколение прошивки начнет распространяться не раньше конца года. Во-вторых, опубликованные ранее сведения носят неподтвержденный характер. Зато сейчас мы можем с уверенностью сказать, какие смартфоны Xiaomi перестанут получать обновления в 2024 году. Они не только лишатся свежей оболочки, но и больше не будут защищены актуальными патчами безопасности, а это — повод для намного более серьезного разговора.

Что будет, если Xiaomi перестанет обновляться

Отсутствие обновлений Xiaomi — это в первую очередь ограничение доступа к интересным функциям. В меньшей степени прекращение поддержки влияет на возможность установки приложений, ведь для большинства из них сейчас достаточно даже Android 7.

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Однако, если не приходят патчи безопасности Xiaomi, устройство начинает подвергаться повышенной опасности. Конечно, вероятность взлома все равно останется на низком уровне, но со временем она начнет повышаться по мере появления у мошенников новых механизмов удаленного доступа и отсутствия своевременной реакции на них.

Xiaomi, которые получат последнее обновление летом

Информация о прекращении поддержки смартфонов была опубликована на сайте центра поддержки Xiaomi. Согласно приведенным сведениям, следующие устройства получат свое последнее обновление до конца второго квартала 2024 года:

смартфоны серии Redmi Note 10;

представители линейки Redmi 10;

POCO X3 GT;

POCO C31;

POCO C40.

Эти смартфоны Xiaomi точно не получат HyperOS, а летом 2024 года для них даже перестанут выпускаться патчи безопасности. Так что их владельцам определенно стоит позаботиться о поиске новой модели.

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Какие Xiaomi перестанут обновляться после 2024 года

До конца 2024 года свое последнее обновление патчей безопасности получат следующие смартфоны Xiaomi:

вся линейка Redmi K40;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11T;

Redmi 11;

Redmi A1;

серия Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Civi 1;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi MIX Fold;

Xiaomi 11 Lite;

планшеты Xiaomi Pad 5;

POCO F3;

POCO M4 Pro 5G;

POCO M5s;

POCO C50;

POCO X4 GT.

Некоторые из этих смартфонов получат HyperOS (например, Xiaomi 11 Lite и его модификации), но отдельные модели останутся на MIUI 14 или чистом Android (в частности, Redmi A1). В то же время патчи безопасности Xiaomi в 2025 году выпускаться для них перестанут.

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Какие Xiaomi обновляются дольше всего

Если вы хотите, чтобы смартфон Xiaomi получал много обновлений, необходимо сразу покупать модель с расширенной поддержкой, а именно:

все смартфоны Xiaomi за исключением Redmi и POCO получают поддержку 3 года на обновления ОС и 4 года на патчи безопасности;

начиная с Xiaomi 13T, срок поддержки расширен до 4 и 5 лет соответственно.

Как правило, устройства Redmi и POCO получают 2 номерных апдейта операционной системы и в течение 3-х лет с момента выхода остаются защищены патчами безопасности. Однако для некоторых дешевых моделей, не пользующихся высоким спросом, сроки могут быть сокращены, так как Xiaomi дает обязательства поддержки исключительно обладателям флагманов (то есть не Redmi и POCO).

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Также стоит обращать внимание на хитрые уловки Xiaomi. Так, вышедший в 2023 году Redmi Note 12 Pro 4G базировался на Android 12, хотя почти все остальные прошлогодние смартфоны изначально получали Android 13. Установку старой версии Андроид в данном случае стоит рассматривать как намеренный шаг для сокращения фактического срока поддержки в области апдейтов ОС.