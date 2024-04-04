Помянем: 30 популярных смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновления Android и HyperOS

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Совсем недавно мы рассказывали, какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0. Но, во-первых, второе поколение прошивки начнет распространяться не раньше конца года. Во-вторых, опубликованные ранее сведения носят неподтвержденный характер. Зато сейчас мы можем с уверенностью сказать, какие смартфоны Xiaomi перестанут получать обновления в 2024 году. Они не только лишатся свежей оболочки, но и больше не будут защищены актуальными патчами безопасности, а это — повод для намного более серьезного разговора.

Помянем: 30 популярных смартфонов Xiaomi, которые больше не получат обновления Android и HyperOS. Больше никаких обновлений, фанаты Xiaomi! Фото: GSMArena Official. Фото.

Больше никаких обновлений, фанаты Xiaomi! Фото: GSMArena Official

Что будет, если Xiaomi перестанет обновляться

Отсутствие обновлений Xiaomi — это в первую очередь ограничение доступа к интересным функциям. В меньшей степени прекращение поддержки влияет на возможность установки приложений, ведь для большинства из них сейчас достаточно даже Android 7.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Однако, если не приходят патчи безопасности Xiaomi, устройство начинает подвергаться повышенной опасности. Конечно, вероятность взлома все равно останется на низком уровне, но со временем она начнет повышаться по мере появления у мошенников новых механизмов удаленного доступа и отсутствия своевременной реакции на них.

Xiaomi, которые получат последнее обновление летом

Xiaomi, которые получат последнее обновление летом. Легенда Redmi Note 10 Pro уходит в небытие. Фото: The Tech Chap. Фото.

Легенда Redmi Note 10 Pro уходит в небытие. Фото: The Tech Chap

Информация о прекращении поддержки смартфонов была опубликована на сайте центра поддержки Xiaomi. Согласно приведенным сведениям, следующие устройства получат свое последнее обновление до конца второго квартала 2024 года:

  • смартфоны серии Redmi Note 10;
  • представители линейки Redmi 10;
  • POCO X3 GT;
  • POCO C31;
  • POCO C40.

Эти смартфоны Xiaomi точно не получат HyperOS, а летом 2024 года для них даже перестанут выпускаться патчи безопасности. Так что их владельцам определенно стоит позаботиться о поиске новой модели.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Какие Xiaomi перестанут обновляться после 2024 года

Какие Xiaomi перестанут обновляться после 2024 года. Поддержка Xiaomi 11 Lite тоже прекращается. Фото: gizmochina. Фото.

Поддержка Xiaomi 11 Lite тоже прекращается. Фото: gizmochina

До конца 2024 года свое последнее обновление патчей безопасности получат следующие смартфоны Xiaomi:

  • вся линейка Redmi K40;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11 Pro;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11T;
  • Redmi 11;
  • Redmi A1;
  • серия Xiaomi Mi 10;
  • Xiaomi Civi 1;
  • Xiaomi MIX 4;
  • Xiaomi MIX Fold;
  • Xiaomi 11 Lite;
  • планшеты Xiaomi Pad 5;
  • POCO F3;
  • POCO M4 Pro 5G;
  • POCO M5s;
  • POCO C50;
  • POCO X4 GT.

Некоторые из этих смартфонов получат HyperOS (например, Xiaomi 11 Lite и его модификации), но отдельные модели останутся на MIUI 14 или чистом Android (в частности, Redmi A1). В то же время патчи безопасности Xiaomi в 2025 году выпускаться для них перестанут.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Какие Xiaomi обновляются дольше всего

Какие Xiaomi обновляются дольше всего. Если хотите получать много обновлений, покупайте флагманы наподобие Xiaomi 13T. Фото: Lim Reviews. Фото.

Если хотите получать много обновлений, покупайте флагманы наподобие Xiaomi 13T. Фото: Lim Reviews

Если вы хотите, чтобы смартфон Xiaomi получал много обновлений, необходимо сразу покупать модель с расширенной поддержкой, а именно:

  • все смартфоны Xiaomi за исключением Redmi и POCO получают поддержку 3 года на обновления ОС и 4 года на патчи безопасности;
  • начиная с Xiaomi 13T, срок поддержки расширен до 4 и 5 лет соответственно.

Как правило, устройства Redmi и POCO получают 2 номерных апдейта операционной системы и в течение 3-х лет с момента выхода остаются защищены патчами безопасности. Однако для некоторых дешевых моделей, не пользующихся высоким спросом, сроки могут быть сокращены, так как Xiaomi дает обязательства поддержки исключительно обладателям флагманов (то есть не Redmi и POCO).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Также стоит обращать внимание на хитрые уловки Xiaomi. Так, вышедший в 2023 году Redmi Note 12 Pro 4G базировался на Android 12, хотя почти все остальные прошлогодние смартфоны изначально получали Android 13. Установку старой версии Андроид в данном случае стоит рассматривать как намеренный шаг для сокращения фактического срока поддержки в области апдейтов ОС.

Теги
Лонгриды для вас
Android
Что будет, если Android-смартфон перестанет обновляться

Времена, когда обновления для Android-смартфонов были чем-то факультативным и совершенно необязательным, давно прошли. Сегодня производители уделяют этому аспекту гораздо больше внимания и стараются не только своевременно выпускать даже незначительные апдейты, но и планомерно увеличивают сроки программной поддержки. Если раньше большинство смартфонов обновлялось в лучшем случае 2 года, то теперь этот срок может составлять и 3, и 4, а в ряде случаев даже 5 лет. Другое дело, что так долго поддерживаются все равно не все устройства, и тогда возникает вопрос: что делать, если телефон перестал обновляться?

Читать далее
Очень важные настройки звука Xiaomi, на которые вы до сих пор не обращали внимания

Для рядового пользователя настройка звука на Андроид ограничивается выбором рингтона и в лучшем случае изменением эквалайзера по принципу «тут повыше, здесь пониже, вроде, ОК». Но производители смартфонов предлагают куда больше возможностей. В частности, настройки звука Xiaomi включают в себя несколько полезных функций общей направленности, а также огромное количество параметров для меломанов. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон зазвучал по-новому, обязательно попробуйте их.

Читать далее
Нашел лучший смартфон до 10 тысяч рублей. Ему уже 2 года, но он до сих пор тащит!

На рынке смартфонов сложно встретить модель, которая бы успешно продавалась на протяжении более чем двух лет. Ведь ежегодно появляются новинки, отправляющие своих предшественников на свалку истории. Но в 2023 году Redmi 10 никто так и не смог сместить с пьедестала. Несмотря на то, что эта модель вышла еще осенью 2021-го, она до сих пор остается актуальной и сейчас является лучшим смартфоном до 10000.

Читать далее