Публикуем список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление HyperOS 2.0. Попробуйте найти свой

Хотя обновление HyperOS пришло далеко не на все поддерживаемые устройства, а о втором поколении оболочки еще ничего не известно, на днях был опубликован список смартфонов, которые получат HyperOS 2.0. Информация была распространена порталом hyperosupdates.com — самым популярным фанатским ресурсом, посвященным прошивке Xiaomi. Она основана на сроке поддержки устройств китайской компании, который заявлен производителем, а также на имеющихся в сети утечках. При этом список телефонов с HyperOS 2.0 не является официальным.

Срок поддержки смартфонов Xiaomi

Вне зависимости от того, присутствует ваша модель в списке кандидатов на HyperOS 2.0 или нет, вы должны знать о том, сколько обновлений получают смартфоны Xiaomi. Исходя из этого, можно с высокой долей вероятности определить, придет ли апдейт на ваше устройство.

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Срок поддержки смартфонов Redmi и POCO — 2 года. Следовательно, если на старте продаж ваше устройство базировалось на MIUI 14, то оно обязательно получит апдейт HyperOS 2.0. Скорее всего, он станет для него последним, но есть небольшая вероятность, что Xiaomi решит продлить поддержку смартфона еще на одно поколение оболочки.

Смартфоны Xiaomi, выпущенные до 2024 года, гарантированно получают 3 больших обновления. То есть на HyperOS 2.0 могут претендовать владельцы устройств, с предустановленной на старте продаж MIUI 13 или MIUI 12.5. При этом, начиная с Xiaomi 13T, срок поддержки смартфонов китайского производителя был расширен до 4 лет. Поэтому владельцы новых флагманов Xiaomi могут рассчитывать и на HyperOS 4.0 в будущем.

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Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0

По данным hyperosupdates.com, HyperOS 2.0 получат следующие смартфоны Xiaomi:

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 LE;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi Mix Fold 3;

планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

планшет Xiaomi Pad 6 Max;

планшет Xiaomi Pad 6 Pro;

планшет Xiaomi Pad 6;

планшет Xiaomi Pad 6S Pro.

Обратите внимание, что список устройств Xiaomi с HyperOS 2.0 не является окончательным. В частности, под сомнением находится судьба представителей 11-й серии, выпущенных еще в 2021 году. В то же время список смартфонов с HyperOS 2.0 обязательно пополнится неанонсированными моделями 2024 года.

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Список телефонов Redmi, которые получат HyperOS 2.0

Смартфонов Redmi, которые получат HyperOS 2.0, тоже предостаточно. Однако большая часть из них продается на локальных рынках Индии и Китая, а потому недоступна в России. Тем не менее, в списке Redmi с HyperOS 2.0 наверняка найдется и ваш смартфон:

Redmi 10 Prime+ 5G;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi 12 5G;

Redmi 12;

Redmi 12C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13R;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11E;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 12 Pro Speed Edition;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Explorer Edition;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12R Pro;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi K50 Gaming Edition;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50i;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60E;

Redmi K60;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70E;

Redmi K70;

планшет Redmi Pad;

планшет Redmi Pad SE.

Как и в случае с устройствами Xiaomi, список телефонов Redmi, которые получат HyperOS 2.0, неокончательный. Однако в нем намного меньше сомнительных моделей, выпущенных до 2022 года, в связи с чем получение обновления почти для каждой из них выглядит вполне реальным.

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Какие POCO получат HyperOS 2.0

Список смартфонов POCO с HyperOS 2.0 самый скромный, поскольку устройства этого бренда выпускаются исключительно за пределами Китая и представляют собой переименованные модели Redmi. Вот они:

POCO F4 GT;

POCO F4 Pro;

POCO F4;

POCO F5 Pro;

POCO F5;

POCO X4 GT Pro;

POCO X4 GT;

POCO X5 Pro;

POCO X5;

POCO X6 Pro;

POCO X6;

POCO M4 5G;

POCO M5;

POCO M6 Pro 5G;

POCO M6 Pro;

POCO C55;

POCO C65.

Среди телефонов, которые не получат HyperOS 2.0, стоит выделить POCO F3. Для этой легендарной модели предыдущее обновление стало последним, как и для многих устройств бюджетных серий «X» и «M».

Когда выйдет HyperOS 2.0

Несмотря о том, что информации о втором поколении новой оболочки Xiaomi крайне мало, уже сейчас можно предсказать дату выхода HyperOS 2.0. Скорее всего, она будет анонсирована в октябре-ноябре 2024 года вместе с китайской презентацией флагманской серии Xiaomi 15.

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При этом релиз глобальной версии HyperOS 2.0 в лучшем случае произойдет в самом конце 2024 года, а процесс поступления апдейта на различные устройства Xiaomi растянется на весь 2025-й. Так что запаситесь терпением.