Samsung почти восемь лет называет свою оболочку One UI, и за это время к имени привыкли все владельцы Galaxy. Но на этой неделе в сети заговорили, что привычное название может уйти, а смартфоны Samsung получат Galaxy OS. Звучит как революция, и такие слухи обычно разлетаются быстрее, чем их успевают проверить. Я разобрался, откуда взялось новое имя, насколько всё это серьёзно, когда ждать перемен и какие смартфоны до них доживут.

Новое имя из утечки phonefuturist

Всё началось с публикации инсайдера phonefuturist в X. По его данным, Samsung вместе с Google работает над новой версией оболочки. Внутри компании проект называют то One UI 10, то Galaxy OS.

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Главная идея — встроить искусственный интеллект в саму систему, а не добавлять его отдельными функциями. В пример приводят сценарий, когда одной просьбой можно найти фото, отредактировать его и отправить знакомому. Что ещё известно о новой оболочке — от платных ИИ-функций до интерфейса из «матового стекла», — мы подробно разбирали в статье о том, что нового будет в One UI 10.

Samsung меняет имя оболочки не в первый раз

One UI — уже третье название фирменной оболочки Samsung:

TouchWiz — на ней работали первые смартфоны Galaxy, и многие ругали её за перегруженность;

— на ней работали первые смартфоны Galaxy, и многие ругали её за перегруженность; Samsung Experience — сменила TouchWiz в 2017 году;

— сменила TouchWiz в 2017 году; One UI — появилась в конце 2018 года вместе с новым дизайном, удобным для работы одной рукой.

То есть новое название у Samsung обычно означает большую переделку, а не просто новую вывеску. Была у компании и попытка сделать полностью свою систему — Tizen. На ней выходили недорогие смартфоны серии Z, а дольше всего она прожила в часах и телевизорах. Но часы Galaxy Watch4 в 2021 году перешли на Wear OS от Google, и с тех пор Samsung развивает свои мобильные устройства вместе с Google, а не вместо неё. Galaxy OS, судя по утечке, тоже не станет отдельной системой: её делают вместе с Google, а значит, в основе останется Android.

Переделку ждут не раньше Galaxy S28

По данным источника, большое обновление может появиться вместе с серией Galaxy S28, то есть в 2028 году. К тому моменту One UI будет почти десять лет. Проект, по тем же данным, ещё на ранней стадии.

Это позже, чем можно было ожидать по обычному графику Samsung. В начале 2027 года на Galaxy S27 выйдет промежуточная One UI 9.5, и список моделей, которые её получат, уже примерно понятен. Следующая крупная версия по привычке должна была выйти летом 2027 года. Если утечка верна, полную переделку Samsung растянет ещё на год. И тогда главный вопрос — какие смартфоны будут получать обновления в 2028 году.

Кто дождётся новой оболочки

Если переделка выйдет в 2028 году, её смогут получить только модели с долгими обещаниями обновлений. В 2028-м на поддержке ещё будут:

серия Galaxy S24 и все более новые флагманы — семь лет обновлений Android;

складные Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 — тоже семь лет;

Galaxy A16, A26, A36 и A56 — по шесть обновлений Android.

А вот у части популярных моделей крупные обновления закончатся раньше. До новой оболочки, скорее всего, не доживут:

Galaxy S23 — для него последней большой версией станет One UI 9;

Galaxy A35 и A55.

Так или иначе, Samsung действительно готовит самую большую переделку оболочки за много лет, но называться она, скорее всего, будет по-прежнему One UI, а ждать её стоит не раньше 2028 года. Если вы покупаете Samsung сейчас и хотите застать новую систему, выбирайте Galaxy S24 и новее или A16 и новее. Обсудить, нужно ли Samsung новое имя, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.