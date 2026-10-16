Samsung почти восемь лет называет свою оболочку One UI, и за это время к имени привыкли все владельцы Galaxy. Но на этой неделе в сети заговорили, что привычное название может уйти, а смартфоны Samsung получат Galaxy OS. Звучит как революция, и такие слухи обычно разлетаются быстрее, чем их успевают проверить. Я разобрался, откуда взялось новое имя, насколько всё это серьёзно, когда ждать перемен и какие смартфоны до них доживут.

Возможный дизайн оболочки GalaxyOS на Samsung

Возможный дизайн оболочки GalaxyOS на Samsung

Новое имя из утечки phonefuturist

Всё началось с публикации инсайдера phonefuturist в X. По его данным, Samsung вместе с Google работает над новой версией оболочки. Внутри компании проект называют то One UI 10, то Galaxy OS.

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Главная идея — встроить искусственный интеллект в саму систему, а не добавлять его отдельными функциями. В пример приводят сценарий, когда одной просьбой можно найти фото, отредактировать его и отправить знакомому. Что ещё известно о новой оболочке — от платных ИИ-функций до интерфейса из «матового стекла», — мы подробно разбирали в статье о том, что нового будет в One UI 10.

Samsung меняет имя оболочки не в первый раз

One UI — уже третье название фирменной оболочки Samsung:

  • TouchWiz — на ней работали первые смартфоны Galaxy, и многие ругали её за перегруженность;
  • Samsung Experience — сменила TouchWiz в 2017 году;
  • One UI — появилась в конце 2018 года вместе с новым дизайном, удобным для работы одной рукой.

То есть новое название у Samsung обычно означает большую переделку, а не просто новую вывеску. Была у компании и попытка сделать полностью свою систему — Tizen. На ней выходили недорогие смартфоны серии Z, а дольше всего она прожила в часах и телевизорах. Но часы Galaxy Watch4 в 2021 году перешли на Wear OS от Google, и с тех пор Samsung развивает свои мобильные устройства вместе с Google, а не вместо неё. Galaxy OS, судя по утечке, тоже не станет отдельной системой: её делают вместе с Google, а значит, в основе останется Android.

Переделку ждут не раньше Galaxy S28

По данным источника, большое обновление может появиться вместе с серией Galaxy S28, то есть в 2028 году. К тому моменту One UI будет почти десять лет. Проект, по тем же данным, ещё на ранней стадии.

Возможный дизайн смартфона Galaxy S28 Ultra

Возможный дизайн смартфона Galaxy S28 Ultra

Это позже, чем можно было ожидать по обычному графику Samsung. В начале 2027 года на Galaxy S27 выйдет промежуточная One UI 9.5, и список моделей, которые её получат, уже примерно понятен. Следующая крупная версия по привычке должна была выйти летом 2027 года. Если утечка верна, полную переделку Samsung растянет ещё на год. И тогда главный вопрос — какие смартфоны будут получать обновления в 2028 году.

Кто дождётся новой оболочки

Если переделка выйдет в 2028 году, её смогут получить только модели с долгими обещаниями обновлений. В 2028-м на поддержке ещё будут:

  • серия Galaxy S24 и все более новые флагманы — семь лет обновлений Android;
  • складные Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 — тоже семь лет;
  • Galaxy A16, A26, A36 и A56 — по шесть обновлений Android.

А вот у части популярных моделей крупные обновления закончатся раньше. До новой оболочки, скорее всего, не доживут:

  • Galaxy S23 — для него последней большой версией станет One UI 9;
  • Galaxy A35 и A55.

Так или иначе, Samsung действительно готовит самую большую переделку оболочки за много лет, но называться она, скорее всего, будет по-прежнему One UI, а ждать её стоит не раньше 2028 года. Если вы покупаете Samsung сейчас и хотите застать новую систему, выбирайте Galaxy S24 и новее или A16 и новее. Обсудить, нужно ли Samsung новое имя, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.