Samsung ещё не успела раздать One UI 9 всем своим смартфонам, а в сети уже появились первые подробности о следующей большой версии — One UI 10. И это, похоже, будет не очередное обновление с парой новых настроек и обоев. Судя по утечке, Samsung готовит большую переделку оболочки, и далеко не все изменения владельцам Galaxy понравятся. А если ваш смартфон куплен в последние два-три года, есть и ещё один вопрос, который вас точно касается. Я собрал всё, что известно на сегодня: что нового, когда ждать и какие модели обновятся.

One UI 10 на смартфоне Samsung

One UI 10 на смартфоне Samsung

Samsung может сменить ей имя

Подробности появились 11 октября. Инсайдер phonefuturist рассказал, что Samsung вместе с Google работает над новой оболочкой, и внутри компании проект называют не только One UI 10, но и Galaxy OS. То есть привычное имя, с которым смартфоны Samsung живут с 2018 года, может уступить место новому.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Момент для такого шага символичный: первая One UI вышла в конце 2018 года, так что новая версия совпадёт с десятилетием оболочки, а на юбилеи Samsung обычно готовит что-то крупное. Журналисты Sammy Fans, которые подхватили утечку, считают, что One UI за эти годы стала удобной, но перегруженной, и полная переделка с нуля — как раз то, чего давно ждут пользователи. Но сразу честная оговорка: официально Samsung об One UI 10 не сказала ни слова, и до релиза планы могут поменяться. Но новое имя — далеко не самая громкая часть утечки. Куда больше споров вызвало другое.

Часть функций может стать платной

Главная ставка новой оболочки — искусственный интеллект, встроенный глубоко в систему вместе с Google. И, по данным инсайдера, в это партнёрство входят платные функции сторонних сервисов. Получается двойная схема: часть ИИ-возможностей будет встроена в систему, а другую часть откроют для внешних сервисов, за которые, возможно, придётся платить отдельно.

Визуализация частичного перехода Galaxy AI на платную основу

Визуализация частичного перехода Galaxy AI на платную основу

Владельцы Galaxy уже несколько лет гадают, какие функции Galaxy AI останутся бесплатными, а какие уйдут в подписку, и Samsung отвечает на этот вопрос по-разному. Ожидается, что базовые возможности оставят бесплатными, а платные сервисы партнёров будут дополнением по желанию. Но если Samsung ошибётся с балансом, One UI 10 запомнят совсем не за новый дизайн.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Для России здесь есть свой нюанс. Gemini, на котором держится часть ИИ-функций Samsung, у нас официально не работает, а оплатить зарубежную подписку российской картой не получится. Поэтому чем сильнее новая оболочка будет завязана на Google, тем больше шансов, что часть её возможностей у нас окажется недоступна. Зато то, что увидят все, Samsung, похоже, уже показала сама.

Каким будет новый интерфейс — подсказка от самой Samsung

В 2026 году Samsung получила премию Red Dot за концепцию интерфейса Fluid AI Design System. Её идея в том, что экран перестаёт быть набором неподвижных иконок и окон: система понимает, чем вы заняты, и сама меняет расположение и вид элементов.

Вариант дизайна оболочки One UI 10

Вариант дизайна оболочки One UI 10

На картинках концепции приложения и виджеты выглядят как матовое стекло. Над ними парит круглый значок-шар — так показан ИИ-помощник, который выполняет задачи за вас: ищет место на карте, находит запись в календаре и работает сразу с несколькими приложениями и устройствами. Когда шар подлетает к элементу интерфейса, тот словно притягивается или прогибается, а при сборе данных из приложений на экране появляются линии, показывающие, откуда берётся информация. Звучит как фантастика, и Samsung не подтверждала, что эта концепция станет частью One UI 10. Но направление понятно: интерфейс, построенный вокруг ИИ-помощника.

Что ещё ждут от обновления, кроме дизайна

Официального списка изменений пока нет, но журналисты SamMobile, которые много лет следят за Samsung, называют самые вероятные новинки:

  • больше настроек внешнего вида, обновлённые приложения и новые виджеты;
  • ИИ-помощники, которые выполняют задачи в фоне;
  • подробный журнал того, что ИИ делает на смартфоне, — в One UI 9 для этого уже появился отдельный раздел;
  • улучшенные DeX и Защищённая папка;
  • больше приложений, удобных на планшетах и складных смартфонах;
  • тесная связка с другими устройствами Samsung: гарнитурой Galaxy XR, умными очками и кольцом Galaxy Ring.

Всё это пока прогнозы, а не утечки, но они логично продолжают то, что Samsung делает последние два года: многие функции One UI 9 тоже связаны с ИИ, а некоторые полезные вещи и вовсе спрятаны так, что их не найти без инструкции. А в основе One UI 10, скорее всего, будет Android 18: One UI 8 вышла на Android 16, One UI 9 — на Android 17, и каждая следующая целая версия оболочки получает новую версию системы.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Здесь же развею частую путаницу. Многие ищут «One UI Android 10», но это совсем другая история: Android 10 смартфоны Samsung получили ещё в 2019 году вместе с One UI 2. То же касается Galaxy Note 10 — его поддержка закончилась на One UI 4.1 с Android 12. Номера оболочки и Android давно не совпадают. А вот как новая версия попадёт на смартфон, известно заранее.

Как будет приходить обновление и как его установить

Ничего особенного делать не придётся: One UI 10 придёт так же, как приходили предыдущие версии, — по воздуху. Проверить, есть ли обновление, можно так:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Обновление ПО».
  3. Нажмите «Загрузка и установка».
  4. Если обновление найдено, нажмите «Загрузить», а после скачивания — «Установить сейчас».
Установка обновления One UI 10 на Samsung

Установка обновления One UI 10 на Samsung

Перед установкой большого обновления стоит сохранить фото и контакты в облако или через Smart Switch, освободить несколько гигабайт памяти и зарядить смартфон хотя бы наполовину. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели и версии прошивки.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Обновление приходит волнами: сначала в Южной Корее, потом в Индии, Европе и США, и только затем в остальных странах. Перед стабильной версией Samsung проводит бета-тестирование через приложение Samsung Members, но оно открыто лишь в нескольких странах, и в последние годы Россия в этот список не входила. Остаётся главный вопрос — когда всё это начнётся.

Когда выйдет One UI 10 — два сценария

Официальной даты нет, но у Samsung очень устойчивый график, и по нему можно прикинуть сроки. Вот как выходила One UI 9:

  • май 2026 — первая бета-версия на Galaxy S26;
  • июль 2026 — стабильная версия вместе с новыми складными Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8;
  • сентябрь 2026 — обновление для Galaxy S26;
  • октябрь 2026 — обновление для S24, на очереди S23 и другие модели.

Если Samsung повторит этот путь, бета-версия One UI 10 появится примерно в мае 2027 года, стабильная — в июле 2027 года вместе с Galaxy Z Fold 9 и Z Flip 9, а флагманы прошлых лет начнут обновляться с августа–сентября. Между ними, в начале 2027 года, выйдет промежуточная One UI 9.5 — она дебютирует на Galaxy S27, и список моделей, которые её получат, уже примерно понятен.

Какие смартфоны получат One UI 10 — и для кого она станет последней

Смартфоны Samsung, претендующие на One UI 10

Смартфоны Samsung, претендующие на One UI 10

Официального списка ещё нет, но Samsung заранее обещает каждой модели определённое число крупных обновлений Android. По этим обещаниям One UI 10 должны получить:

  • Galaxy S — S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, вся серия S25, включая Edge и FE, серия S26 и будущая S27;
  • складные — Z Fold 6 и Z Flip 6, Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, Z Fold 8 и Z Flip 8, а также TriFold;
  • Galaxy A — A16, A26, A36 и A56, которым Samsung обещает шесть обновлений Android, и более новые модели серии.

Для четырёх популярных моделей One UI 10 станет последним крупным обновлением: Galaxy A15, A25, A35 и A55 получили обещание на четыре обновления Android, и Android 18 как раз четвёртое. А вот Galaxy S23 и S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, A54, A34 и A24 One UI 10 уже не получат: их последней большой версией станет One UI 9. Обновления безопасности на них ещё будут приходить, но новые функции — нет.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если вы собираетесь покупать Samsung в ближайшее время и хотите получить и One UI 10, и всё, что будет после неё, выбирайте модели не старше Galaxy S24 или A16. Обсудить, ждёте ли вы новую оболочку на своём смартфоне, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.