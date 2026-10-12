Samsung ещё не успела раздать One UI 9 всем своим смартфонам, а в сети уже появились первые подробности о следующей большой версии — One UI 10. И это, похоже, будет не очередное обновление с парой новых настроек и обоев. Судя по утечке, Samsung готовит большую переделку оболочки, и далеко не все изменения владельцам Galaxy понравятся. А если ваш смартфон куплен в последние два-три года, есть и ещё один вопрос, который вас точно касается. Я собрал всё, что известно на сегодня: что нового, когда ждать и какие модели обновятся.

Samsung может сменить ей имя

Подробности появились 11 октября. Инсайдер phonefuturist рассказал, что Samsung вместе с Google работает над новой оболочкой, и внутри компании проект называют не только One UI 10, но и Galaxy OS. То есть привычное имя, с которым смартфоны Samsung живут с 2018 года, может уступить место новому.

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Момент для такого шага символичный: первая One UI вышла в конце 2018 года, так что новая версия совпадёт с десятилетием оболочки, а на юбилеи Samsung обычно готовит что-то крупное. Журналисты Sammy Fans, которые подхватили утечку, считают, что One UI за эти годы стала удобной, но перегруженной, и полная переделка с нуля — как раз то, чего давно ждут пользователи. Но сразу честная оговорка: официально Samsung об One UI 10 не сказала ни слова, и до релиза планы могут поменяться. Но новое имя — далеко не самая громкая часть утечки. Куда больше споров вызвало другое.

Часть функций может стать платной

Главная ставка новой оболочки — искусственный интеллект, встроенный глубоко в систему вместе с Google. И, по данным инсайдера, в это партнёрство входят платные функции сторонних сервисов. Получается двойная схема: часть ИИ-возможностей будет встроена в систему, а другую часть откроют для внешних сервисов, за которые, возможно, придётся платить отдельно.

Владельцы Galaxy уже несколько лет гадают, какие функции Galaxy AI останутся бесплатными, а какие уйдут в подписку, и Samsung отвечает на этот вопрос по-разному. Ожидается, что базовые возможности оставят бесплатными, а платные сервисы партнёров будут дополнением по желанию. Но если Samsung ошибётся с балансом, One UI 10 запомнят совсем не за новый дизайн.

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Для России здесь есть свой нюанс. Gemini, на котором держится часть ИИ-функций Samsung, у нас официально не работает, а оплатить зарубежную подписку российской картой не получится. Поэтому чем сильнее новая оболочка будет завязана на Google, тем больше шансов, что часть её возможностей у нас окажется недоступна. Зато то, что увидят все, Samsung, похоже, уже показала сама.

Каким будет новый интерфейс — подсказка от самой Samsung

В 2026 году Samsung получила премию Red Dot за концепцию интерфейса Fluid AI Design System. Её идея в том, что экран перестаёт быть набором неподвижных иконок и окон: система понимает, чем вы заняты, и сама меняет расположение и вид элементов.

На картинках концепции приложения и виджеты выглядят как матовое стекло. Над ними парит круглый значок-шар — так показан ИИ-помощник, который выполняет задачи за вас: ищет место на карте, находит запись в календаре и работает сразу с несколькими приложениями и устройствами. Когда шар подлетает к элементу интерфейса, тот словно притягивается или прогибается, а при сборе данных из приложений на экране появляются линии, показывающие, откуда берётся информация. Звучит как фантастика, и Samsung не подтверждала, что эта концепция станет частью One UI 10. Но направление понятно: интерфейс, построенный вокруг ИИ-помощника.

Что ещё ждут от обновления, кроме дизайна

Официального списка изменений пока нет, но журналисты SamMobile, которые много лет следят за Samsung, называют самые вероятные новинки:

больше настроек внешнего вида, обновлённые приложения и новые виджеты;

ИИ-помощники, которые выполняют задачи в фоне;

подробный журнал того, что ИИ делает на смартфоне, — в One UI 9 для этого уже появился отдельный раздел;

улучшенные DeX и Защищённая папка;

больше приложений, удобных на планшетах и складных смартфонах;

тесная связка с другими устройствами Samsung: гарнитурой Galaxy XR, умными очками и кольцом Galaxy Ring.

Всё это пока прогнозы, а не утечки, но они логично продолжают то, что Samsung делает последние два года: многие функции One UI 9 тоже связаны с ИИ, а некоторые полезные вещи и вовсе спрятаны так, что их не найти без инструкции. А в основе One UI 10, скорее всего, будет Android 18: One UI 8 вышла на Android 16, One UI 9 — на Android 17, и каждая следующая целая версия оболочки получает новую версию системы.

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Здесь же развею частую путаницу. Многие ищут «One UI Android 10», но это совсем другая история: Android 10 смартфоны Samsung получили ещё в 2019 году вместе с One UI 2. То же касается Galaxy Note 10 — его поддержка закончилась на One UI 4.1 с Android 12. Номера оболочки и Android давно не совпадают. А вот как новая версия попадёт на смартфон, известно заранее.

Как будет приходить обновление и как его установить

Ничего особенного делать не придётся: One UI 10 придёт так же, как приходили предыдущие версии, — по воздуху. Проверить, есть ли обновление, можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка». Если обновление найдено, нажмите «Загрузить», а после скачивания — «Установить сейчас».

Перед установкой большого обновления стоит сохранить фото и контакты в облако или через Smart Switch, освободить несколько гигабайт памяти и зарядить смартфон хотя бы наполовину. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели и версии прошивки.

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Обновление приходит волнами: сначала в Южной Корее, потом в Индии, Европе и США, и только затем в остальных странах. Перед стабильной версией Samsung проводит бета-тестирование через приложение Samsung Members, но оно открыто лишь в нескольких странах, и в последние годы Россия в этот список не входила. Остаётся главный вопрос — когда всё это начнётся.

Когда выйдет One UI 10 — два сценария

Официальной даты нет, но у Samsung очень устойчивый график, и по нему можно прикинуть сроки. Вот как выходила One UI 9:

май 2026 — первая бета-версия на Galaxy S26;

— первая бета-версия на Galaxy S26; июль 2026 — стабильная версия вместе с новыми складными Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8;

— стабильная версия вместе с новыми складными Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8; сентябрь 2026 — обновление для Galaxy S26;

— обновление для Galaxy S26; октябрь 2026 — обновление для S24, на очереди S23 и другие модели.

Если Samsung повторит этот путь, бета-версия One UI 10 появится примерно в мае 2027 года, стабильная — в июле 2027 года вместе с Galaxy Z Fold 9 и Z Flip 9, а флагманы прошлых лет начнут обновляться с августа–сентября. Между ними, в начале 2027 года, выйдет промежуточная One UI 9.5 — она дебютирует на Galaxy S27, и список моделей, которые её получат, уже примерно понятен.

Какие смартфоны получат One UI 10 — и для кого она станет последней

Официального списка ещё нет, но Samsung заранее обещает каждой модели определённое число крупных обновлений Android. По этим обещаниям One UI 10 должны получить:

Galaxy S — S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, вся серия S25, включая Edge и FE, серия S26 и будущая S27;

— S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, вся серия S25, включая Edge и FE, серия S26 и будущая S27; складные — Z Fold 6 и Z Flip 6, Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, Z Fold 8 и Z Flip 8, а также TriFold;

— Z Fold 6 и Z Flip 6, Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE, Z Fold 8 и Z Flip 8, а также TriFold; Galaxy A — A16, A26, A36 и A56, которым Samsung обещает шесть обновлений Android, и более новые модели серии.

Для четырёх популярных моделей One UI 10 станет последним крупным обновлением: Galaxy A15, A25, A35 и A55 получили обещание на четыре обновления Android, и Android 18 как раз четвёртое. А вот Galaxy S23 и S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, A54, A34 и A24 One UI 10 уже не получат: их последней большой версией станет One UI 9. Обновления безопасности на них ещё будут приходить, но новые функции — нет.

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Если вы собираетесь покупать Samsung в ближайшее время и хотите получить и One UI 10, и всё, что будет после неё, выбирайте модели не старше Galaxy S24 или A16. Обсудить, ждёте ли вы новую оболочку на своём смартфоне, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.