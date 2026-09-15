Выпустив обновление One UI 9.0, про которое у нас есть отдельный текст, Samsung начала подготовку к следующему — One UI 9.5. Мы составили список устройств, претендующих на свежую прошивку, а также разгадали примерные сроки выхода One UI 9.5 для разных смартфонов Samsung. Рассказываем обо всём по порядку.

Samsung ещё не подтвердила ни одно устройство

Главная оговорка, которую стоит держать в голове: это прогноз, а не анонс. Samsung не публиковала список устройств для One UI 9.5, а перечень ниже построен на её обещаниях по числу крупных обновлений для каждой модели и на опыте прошлых лет.

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Но на практике такие прогнозы обычно сбываются: у Samsung чёткая политика, сколько версий Android положено каждой линейке, и промежуточные выпуски вроде 9.5 получают те же устройства, что и основная версия. Но гарантий это не даёт.

Дебют вместе с Galaxy S27 в 2027 году

Первыми One UI 9.5 получат флагманы Galaxy S27, о которых уже многое известно: прошивка будет предустановлена на них с завода. Остальные устройства из списка получат её уже после этого, а до тех пор им ещё предстоит дождаться One UI 9.0, которую Samsung пока раздаёт только новым складным.

Что именно будет внутри, известно мало: как и предыдущие промежуточные выпуски, One UI 9.5 меняет детали интерфейса и добавляет новые функции. Более подробно мы описывали нововведения в предварительном обзоре One UI 9.5.

Складные Galaxy Z и флагманы Galaxy S

Здесь всё ожидаемо: в списке все складные устройства, начиная с шестого поколения и все флагманы начиная с Galaxy S24. Из складных Galaxy Z в перечень попали:

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 6, Z Fold Special Edition, Z Fold 7, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra;

Galaxy Z TriFold.

В серии Galaxy S обновление ожидают:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE.

Для владельцев S24 это будет уже далеко не первое крупное обновление, и по прошлому опыту именно старшие поколения получают его позже флагманов текущего года. Galaxy S26 и S26 FE, наоборот, окажутся в первой волне после S27.

Galaxy A, M, F и защищённые XCover

Средний и бюджетный сегменты представлены широко: в списке есть даже самые доступные модели вроде Galaxy A07 и A08. Ожидаемый перечень серии A выглядит так:

Galaxy A07 (LTE/5G), A08;

Galaxy A15 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A17 (LTE/5G), A18;

Galaxy A25, A26, A27;

Galaxy A35, A36, A37;

Galaxy A54, A55, A56, A57.

Серии M и F, которые Samsung продаёт в основном на отдельных рынках, тоже не остались в стороне:

Galaxy M06, M15, M16, M54 5G, M55, M56;

Galaxy F06, F07, F15, F16, F36, F55, F56.

Из защищённых смартфонов в список вошли Galaxy XCover 7 и XCover 7 Pro. Для бюджетных моделей стоит помнить об одном нюансе, который прямо не связан с этой новостью: они традиционно получают прошивки позже флагманов, и промежуточные версии здесь не исключение.

Планшеты от S9 FE до S12 Ultra

Планшетов в списке двенадцать, и почти все они существуют в версиях Wi-Fi и 5G, обе учтены. Полный список:

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S12+, Tab S12 Ultra;

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Самые старые модели в перечне относятся к линейке Tab S9 FE, самые свежие — к Tab S12. Вне зависимости от срока выпуска все они получат обновление.

Кого в списке нет и почему

В перечне не оказалось Galaxy S23, складных пятого поколения вроде Z Fold 5 и Z Flip 5, а также планшетов Galaxy Tab S9 без приставки FE. Вероятно, дело в том, что срок крупных обновлений для этих моделей по политике Samsung подходит к концу, но сама компания об этом пока ничего не говорила, так что окончательный ответ появится только с официальным списком.

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Для владельцев устройств из списка практический вывод простой: ближайшее событие — не One UI 9.5, а One UI 9.0, которую развернули ещё не полностью. Следить стоит за двумя вещами: когда Samsung начнёт раздавать девятую версию на старые модели и появится ли официальный список для 9.5 ближе к анонсу Galaxy S27.