5 отличных планшетов на Андроид, которые можно взять в отпуск

Планшеты — такая категория устройств, которые последнее время приобрели статус «для домашнего использования». Но мы забываем, что они обладают большой диагональю экрана и отличной автономностью. Два этих фактора позволяют им быть, наверно, лучшими гаджетами для использования по пути следования к месту отдыха или чтобы скрасить время вечерами на даче. Но, как и в мире смартфонов на Андроид, количество планшетов тоже очень велико и непонятно, какой лучше всего подойдет под конкретные цели и задачи.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДАЮТ НА САЙТ

Чтобы вам не пришлось долго ломать голову и выискивать лучшее, подобрали для вас пять отличных планшетов на Android, которые помогут хорошо провести время и при этом не разориться на их покупку.

Xiaomi Pad 5 — цена

На сегодняшний день это, наверное, самый оптимальный планшет на Андроид в принципе. Не только в своей ценовой категории, но и вообще. За абсолютно адекватные 24 тысячи рублей вы получаете:

Большой и качественный 11 дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц.

Процессор Snapdragon 860 , который является доработанным флагманским чипсетом 2019 года Snapdragon 855.

, который является доработанным флагманским чипсетом 2019 года Snapdragon 855. Оперативную память 6 Гб и встроенную 128 или 256 Гб.

Емкий аккумулятор на 8720 мАч и быструю зарядку на 33 Вт.

В дополнение ко всем этим характеристикам будет еще отличный дизайн и приятная оболочка. С таким железом можно не просто смотреть фильмы и играть в игрушки по типу «три в ряд», но и замахнуться не что-то большее. Если вы остановите выбор на этом варианте, то совсем не пожалеете.

Купить Xiaomi Pad 5

Lenovo Tab M10 Plus — характеристики

Если вы не планируете играть в какие-то тяжелые игрушки, а планшет необходим только для комфортного просмотра фильмов, сериалов и веб-страниц, то нет смысла переплачивать за производительное железо. За 15 тысячи рублей можно остановить выбор на Lenovo Tab M10 Plus. За эту сумму планшет имеет следующие возможности:

8-ми ядерный процессор MediaTek P22T.

4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

IPS-экран диагональю 10,3 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей.

Слот для карты памяти MicroSD.

Аккумулятор на 7000 мАч.

Если смотреть на сухие характеристики, то они не поражают воображение. Это просто устройство для спокойного потребления контента. Оптимальный по размеру дисплей с хорошим разрешением и слот под карту памяти позволят взять с собой в дорогу очень большое количество различных фильмов и сериалов и не переживать об отсутствие качественного интернета. Если же вы решите поубивать время в каких-нибудь простеньких казуалках, то и это не вызовет проблем у этого устройства. Чтобы вы понимали, именно такой планшет я выбрал для своей мамы под эти задачи и она им очень довольна.

Купить Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab P11 Pro — экран

Lenovo Tab P11 Pro по цене находится ровно посередине между предыдущими двумя устройствами. Самое интересное, что не только по цене, но и по характеристикам. По всем спецификациям он превосходит Lenovo Tab M10 Plus, но не дотягивает до Xiaomi Pad 5. Поэтому тем, кто ищет золотую середину между этими устройствами, могу посоветовать именно Lenovo Tab P11 Pro. Примерно за 20 тысяч рублей вы получаете следующее:

Snapdragon 730G.

11,5 дюймовый OLED-экран с разрешением 2560х1600 пикселей.

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

4 стереодинамика.

Аккумулятор — 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.

Как видите, достаточно неплохие показатели для устройства за его стоимость. Производитель правильно сделал, что не оснастил устройство высокой частотой обновления экрана. Скорее всего, через какое-то время мощности процессора просто перестало бы хватать, и интерфейс вместо плавности получил бы подлагивания. Что его выделяет на фоне конкурентов, так это наличие датчика отпечатка пальца и OLED экран. Если вы хотите ограничить доступ к своему устройству, то, в отличие от предыдущих двух планшетов, здесь, помимо лица, пароля и графического ключа, можно использовать еще и палец.

Купить Lenovo Tab P11 Pro

Huawei MatePad 11 — цена

Huawei MatePad 11 — самый мощный и дорогой планшет в сегодняшней подборке. Подойдет тем, кто хочет максимально производительное устройство, чтобы не задумываться о том, пойдет ли на нем игрушка, если когда-нибудь захочется поиграть. Единственным минусом этого гаджета можно считать только отсутствие сервисов Google. Но ApkMirror никто не отменял, и проблем с приложениями возникнуть не должно. За 45 тысяч рублей планшет оснащается следующими характеристиками:

Snapdragon 865 — флагманский процессор 2020 года.

11 дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560х1600 пикселей.

6 Гб оперативной памяти и 64, 128 или 256 Гб встроенной с поддержкой карт памяти до 1 Тб.

Аккумулятор — 7250 мАч.

4 стереодинамика.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Huawei не поленились и оснастили свое устройство действительно хорошим железом. Если вам принципиально, чтобы Google не имел доступа к вашему устройству и при этом не ущемлять себя в мощности планшета, Huawei MatePad 11 — ваш выбор. Пользуясь устройством со сходными характеристиками, могу точно сказать, что его мощности хватит еще не на один год. А в случае использования Huawei MatePad 11 только для веб-серфинга и просмотра фильмов, то вы вообще можете не почувствовать недостатка в производительности.

Купить Huawei MatePad 11

Samsung Galaxy Tab A7 — характеристики

Если вы являетесь категорическим противником устройств от китайских компаний, но тратить большие деньги на планшет не хотите, то советую обратить внимание на Samsung Galaxy Tab A7. Следует отметить, что при стоимости в 22 тысячи рублей железо в нем находится на уровне Lenovo Tab M10 Plus. То есть это устройство не будет оптимальным по соотношению цена-качество. В такой ситуации переплата за бренд просто неизбежна. Что же вы получите за эту стоимость:

10,4 дюймовый TFT-экран с разрешением 2000х1200 пикселей.

Snapdragon 662.

Аккумулятор — 7040 мАч.

Оболочку OneUI от Samsung.

3 Гб оперативной памяти и 32 или 64 Гб встроенной с поддержкой карт MicroSD.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

В этом устройстве нет совсем ничего выдающегося. А 3 Гб оперативки вообще смотрятся как издевательство. Поэтому запуск даже игр в стиле «три в ряд» будет очень неторопливым. Этот планшет стоит использовать исключительно для просмотра фильмов и серфинга в интернете. Причем нельзя гарантировать, что даже при этом он не будет подлагивать. С другой стороны, есть пользователи, кому действительно важен бренд и небольшая цена. Если вы относитесь к ним и готовы мириться с минусами устройства, то, думаю, такой гаджет вам подойдет.

Купить Samsung Galaxy Tab A7