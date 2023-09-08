Этот планшет для дома и работы может почти все. Обзор HONOR Pad X9

Сейчас, когда планшеты существуют уже больше 10 лет, а вторая волна их популярности подстегнула производителей выпускать действительно хорошие конкурентные модели, от этого опять выиграли мы — простые покупатели. Планшеты стали не только невероятно хорошими, но и стоят относительно недорого. Как и в мире смартфонов, в среднем ценовом сегменте появилось как минимум несколько моделей, которые точно достойны внимания, и последняя версия HONOR Pad X9 является отличным свидетельством того, как эти устройства снизились в цене, но при этом повысили производительность и получили функции, которые производители могут втиснуть в них, не жертвуя при этом качеством сборки и дизайном.

Обзор HONOR Pad X9

HONOR Pad X9 — планшет, который имеет большое количество преимуществ. Среди них: большой дисплей с частотой 120 Гц, элегантный и современный дизайн, множество полезных функций, которые вполне могут понравиться обычным пользователям, а также процессор, который превосходно справляется с повседневными задачами, легкими играми и многозадачностью.

Приятнее всего то, что планшет не является очень дорогим, а относится к средней ценовой категории. Несмотря на отсутствие некоторых функций премиум-класса и топового чипсета, в Pad X9 есть все необходимое, что требуется большинству пользователей в повседневной жизни.

Что в комплекте с планшетом

HONOR Pad X9 поставляется в стандартной белой коробке, на которой сверху нанесено название устройства и его изображение. Внутри коробки мы находим сам планшет, кабель USB-A — USB-C и адаптер питания мощностью 10 Вт. Как по мне, лучше было бы использовать более универсальный кабель USB-C — USB-C и соответствующий адаптер питания. Хотя, возможно, это было одним из способов сэкономить на производстве и сделать цену планшета ниже для конечного покупателя.

Как выглядит HONOR Pad X9

HONOR Pad X9 выглядит и ощущается превосходно. Со всех сторон его внешний вид можно даже назвать премиальным. Минимальный брендинг, простая эстетика и однотонный цвет делают устройство свежим и элегантным. Гаджет не самый легкий и весит около 499 граммов, но для планшета это не так критично, ведь вряд ли вы будет носить его в кармане, а в сумке или рюкзаке лишние 100 граммов ничего не решат. Зато тактильно он очень основательный и монолитный. Нет никаких сомнений в качестве его сборки. Единственные, для кого это может быть недостатком, это дети. Поэтому, покупая планшет для них, лучше не пренебрегать защитным чехлом.

Размер планшета идеально подходит для повседневного использования. У него хороший размер и плоские грани. Все это позволяет пользоваться им в течение долгого времени, хоть лежа на диване, хоть сидя в поезде. Тем более, что несмотря на алюминиевый корпус, задняя часть планшета не скользкая.

Если взять HONOR Pad X9 горизонтально, то сверху на экране будет камера, а на верхней рамке кнопки регулировки громкости и питания. По бокам вы найдете довольно громкие динамики. Снизу будет еще один комплект динамиков. А на задней стенке находится большой модуль камеры с одним объективом. Сначала применение такой большой конструкции для размещения единственной камеры мне показалось странным, но потом я понял, что на большом корпусе просто камера (без основания) смотрится очень странно.

Недорогой планшет для дома и игр

HONOR Pad X9 оснащен чипсетом Snapdragon 685 среднего уровня. Это позволяет играть в довольно требовательные игры на низких или средних настройках. Например, Call of Duty Mobile и Asphalt отлично работают на минимальных настройках. Этого достаточно, чтобы играть и даже получать удовольствие от происходящего на большом экране с частотой 120 Гц.

В комплекте с этим процессором предлагается 4 ГБ оперативной памяти. Это не очень много, но для комфортного использования приложений, социальных сетей или просмотра страниц в Интернете этого должно хватить сполна. При этом MagicOS позволяет расширять объем оперативки на 3 ГБ за счет встроенного хранилища, получая в сумме 7 ГБ.

Pad X9 в целом работает хорошо, и вы вряд ли столкнетесь с проблемами при выполнении основных операций. Более дорогие планшеты работают быстрее в играх, но в этой ценовой категории не стоит рассчитывать на что-то более производительное. Поэтому я столько внимания в начале уделил другим возможностям устройства, на которых часто экономят иные производители.

Планшет с экраном 120 Гц

Просмотр контента на планшете или телевизоре всегда будет приятнее, чем на маленьком экране смартфона. HONOR Pad X9 оснащен большим 11,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц. Панель имеет разрешение 1200 x 2000 с плотностью пикселей 203 точек на дюйм. Такое сочетание характеристик само по себе достойно за эти деньги, а при реальном использовании экран и вовсе выглядит отлично.

Видео и изображения выглядят великолепно. Четкость и плавность на очень высоком уровне, а еще больше я оценил яркость и углы обзора. На улице хотелось бы, чтобы экран был чуть более ярким, но в помещении вы вряд ли будете поднимать ползунок больше, чем на половину. Пиковая яркость экрана составляет 400 нит — не самый большой, но неплохой показатель.

Углы обзора хорошие, а искажения цвета если и есть, то минимальные и то при самом большом наклоне. Таким образом можно не только пользоваться устройством самому, но и, например, вдвоем смотреть кино в дороге.

Дисплей HONOR Pad X9 конкурентоспособен в этой ценовой категории и может сравниться с некоторыми более дорогими аналогами. Он не идеален, но что-то лучшее будет стоить существенно дороже, хотя и такой экран подойдет большинству пользователей.

Можно ли снимать на планшет

Я всегда говорил, что планшеты не предназначены для фотографирования. Да и делать это с таким большим корпусом не очень удобно. Куда проще достать смартфон и сделать снимок. Я пользовался камерой в планшете примерно 3-4 раза за почти десять лет. Поэтому готов был бы вообще от нее отказаться, но производители со мной не согласны и продолжают устанавливать ее во все свои модели. В HONOR Pad X9 есть по одной камере с передней и задней стороны. Обе камеры имеют разрешение 5 Мп и светосилу f/2.2.

Если все же потребуется, ими можно пользоваться для создания фотографий. Задняя камера делает приличные снимки при хорошем освещении, но в темноте чудес ждать не стоит. Снять котика дома можно, но шумы будут очень сильными или картинка получится немного смазанной. Днем на улице можно даже снимать движущиеся объекты, и они будут четкими. Кроме этого, камера может подойти тем, кто использует планшет в работе и хочет сканировать документы, но для этого тоже нужно хорошее освещение, желательно дополненное руками, которые не будут дрожать.

Фронтальная камера расположена на экране в альбомной ориентации и идеально подходит для видеозвонков. Если надо быстро сделать селфи, ее тоже можно использовать, но чудес ждать не стоит. Все сказанное про основную камеру в полной мере относится к фронтальной. Зато, на удивление, микрофон отлично справляется и в том, и в другом случае. Звук получается довольно ровным и качественным. Конечно, если нет слишком сильного ветра или фонового шума.

Пример фото на основную камеру:

Пример фото на фронтальную камеру:

Какая операционная система у HONOR

Планшет работает под управлением собственной оболочки MagicOS 7.1 на базе Android 13. Я уже не раз отмечал, что это очень приятная и нативная операционная система, в которой сразу понимаешь, где что находится. Она хорошо оптимизирована и даже на недорогих устройствах работает очень плавно. А еще, смартфоны и планшеты HONOR, включать модель Pad X9, поддерживают работу с сервисами Google, чтобы вы могли нативно пользоваться всей экосистемой от YouTube до Google Документов и других специальный решений.

На HONOR Pad X9 можно использовать два приложения одновременно, при этом, открывая в небольшом окне третье и даже четвертое прилжоение. Для себя я не нашел сценарий, в котором это было бы удобно, но так можно было бы смотреть ролики или сериал, общаться с друзьями и листать заметки или покупать что-то на маркетплейсе. И все это одновременно, не закрывая другие окна.

Пользователи с совместимым устройством также могут подключать свои смартфоны или компьютеры к этому планшету и пользоваться всеми преимуществами экосистемы. Одним из вариантов будет возможность получать и обрабатывать уведомления с синхронизированных смартфонов. Поэтому, если у вас уже есть устройства HONOR, то выбирать планшет стоит среди моделей этого бренда.

Самый громкий планшет

Выше я уже упоминал динамики, и вы могли подумать, что я ошибся, сказав, что они есть на трех сторонах планшета, но это действительно так. Всего имеется шесть динамиков, которые обеспечивают отличное качество звучания. Это относится не только к звонкам или просмотру фильмов. Через них даже можно слушать музыку вместо портативной колонки.

Даже на уровне громкости, близком к максимальному, звук почти не срывается. Благодаря этому динамики могут легко наполнить звуком большую комнату. Это выглядит очень хорошо даже на фоне премиальных моделей, а в своем ценовом сегменте и подавно. Мало кто из производителей так серьезно задумывается о качестве звучания своих планшетов.

Аккумулятор, который не надо часто заряжать

Аккумулятор тоже является одним из узлов, которые часто ”пускают под нож”, когда надо сделать планшет более дешевым. Однако, похоже, это не относится к HONOR Pad X9. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через USB-C.

Даже если вообще не выпускать устройство из рук, то на просмотр роликов, социальные сети или чтение статей на AndroidInsider.ru его хватит с утра и до вечера. Если пользоваться им время от времени, как я, то заряжать вы его будете раз в несколько дней.

Интересно, что несмотря на наличие только 10 Вт адаптера, заряжать HONOR Pad X9 можно с более высокой скоростью. Например, если у вас есть адаптер от смартфона HONOR мощностью более 20 Вт, скорость зарядки увеличится в два раза.

Если вам нужен планшет, который может работать целый день и несколько дней находиться в режиме ожидания, требуя минимального обслуживания и ухода, HONOR Pad X9 обеспечит именно это по доступной цене.

Стоит ли покупать HONOR Pad X9

HONOR Pad X9 однозначно стоит купить тем, кто ищет бюджетный планшет, который будет использоваться дома, для учебы или работы на большом экране. Если вы хотите просматривать веб-страницы, общаться с друзьями в социальных сетях, просматривать ролики, кино и сериалы, вам эта модель тоже подойдет. Вы даже сможете поиграть в не очень требовательные игры.

Для себя в качестве самых интересных функций я отметил многозадачность на четыре приложения, долгое время работы, звук с трех сторон и качественный экран. И все это стоит относительно недорого. Купить HONOR Pad X9 можно меньше, чем за 25 000 рублей, что сегодня редкость.

Ближайшие конкуренты от крупных брендов давно не обновлялись, а тут вы получите новое современное устройства. А это значит, что как минимум обновления вы будете получать дольше. В итоге его однозначно можно рекомендовать к покупке, если вам нужно подобное устройство.