Может ли планшет с клавиатурой заменить ноутбук. Обзор Ninkear T40 на Intel и Windows 11 Pro

В мире портативных устройств, где мобильность и производительность идут рука об руку, Ninkear T40 выделяется как истинный гибрид, сочетающий в себе лучшие качества планшета и ноутбука. С элегантным и тонким корпусом это устройство легко помещается в сумку или рюкзак, что важно для офисных работников, которые время от времени должны поработать в дороге, и студентов. Однако не стоит обманываться его компактными размерами – под капотом скрывается мощный процессор, способный справиться с самыми требовательными задачами. А съемная клавиатура делает его максимально близким к ноутбуку. На нем даже можно рисовать. Я попробовал его на себе и хочу рассказать о своих впечатлениях.

Характеристики Ninkear T40

Новинка действительно работает на неплохом процессоре — Intel N100. Но говорить о том, что это скорее ноутбук, чем планшет не совсем правильно. В первую очередь это именно планшет на Windows и только потом он превращается в ноутбук, который имеет клавиатуру и может работать с подключенной мышкой.

Среди основных характеристик стоит отметить следующие:

Характеристика Значение Экран 14″ IPS, 1920×1200 (16:10), 60 Гц Процессор Intel N100 Графика Intel UHD Graphics 24EUs встроенная ОЗУ 16 ГБ LPDDR5 4800 МГц Накопитель SSD M.2 SATA 512 ГБ Камеры 5 + 2 Мп Передача данных Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2, разъёмы USB-C, micro HDMI Операционная система Windows 11 Pro Аккумулятор 5000 мА·ч или 38 Вт·ч (несъемный) Размеры 317 x 215 x 10,2 мм Вес 0,95 кг Где купить Купить здесь

Обзор гибридного планшета Ninkear T40

На первый взгляд, дизайн Ninkear T40 довольно стандартный — прямоугольный корпус с большим экраном на лицевой панели и фронтальной камерой. Рамки составляют примерно 1.2 см сверху и снизу. По бокам рамки меньше — 0.7 мм. А без дополнительных аксессуаров устройство весит примерно 970 граммов. В максимальном оснащении с клавиатурой и подставкой вес его переваливает за полтора килограмма.

На задней панели есть отдельная камера для создания снимков. Корпус на ощупь очень приятный. Он металлический и выкрашен в серебристый цвет. Сборка неплохая для этой ценовой категории, но кнопки далеко не самые информативные. Всего их три — регулировка громкости и кнопка включения/выключения.

С одной из сторон находится разъем micro HDMI для подключения внешних экранов и два порта USB Type-C. Один полноценный и поддерживает как питание, так и передачу данных. Второй позволяет только передавать данные: подключать флешки и внешние диски, мышки, камера и прочее.

Сверху располагается вывод воздуха для системы вентиляции. Отверстия разной формы, что немного смущает. Часть из них большие, а часть — мелкие. Но устройству этого достаточно, просто смотрится такое решение немного странно.

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Может ли планшет с клавиатурой заменить ноутбук

Подставка и клавиатура включены в комплект, и именно они превращают планшет в почти полноценный ноутбук. Есть даже большой удобный трекпад. Крепление обоих аксессуаров магнитное, но подставка выглядит довольно странной. Логично было бы отгибать нижнюю часть, но отгибается именно верхняя. Клавиатура тоже крепится на магнитах, но если вы захотите пользоваться Ninkear T40 в режиме планшета, то ее придется отсоединить. При попытке загнуть ее к задней стенке магниты отстегиваются. Как по мне, это немного странное решение, ведь не всегда есть возможность куда-то ее положить, если она не нужна.

Несмотря на большую диагональ устройства, клавиатура недостаточно велика для размещения на ней цифрового блока. Зато остальные кнопки большие и качественные. Их даже можно назвать приятными, что является большой редкостью в подобных аксессуарах. А еще у нее есть три уровня подсветки, но при ярком свете подсветку почти не видно. Зато это отличное решение для работы в темное время суток.

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Рисование на планшете

Стилус — еще один аксессуар, который расширяет возможности планшета. С его помощью можно рисовать или просто управлять интерфейсом. В руке он лежит комфортно, заряжается через USB Type-C, а подключается через Bluetooth. Время работы стилуса составляет примерно 8 часов. В комплекте со стилусом идет зарядный кабель и несколько сменных наконечников. Я ожидал от него большей точности, но пользоваться им все равно можно. Можно даже рисовать, хотя это не основная функция Ninkear T40.

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Планшет с большим экраном

Диагональ экрана действительно большая и составляет 14 дюймов. Разрешение не очень большое, но достаточное — 1920х1080 с соотношением сторон 16:10. Поддерживается полное сенсорное управление (до 10 касаний одновременно). Частота обновления стандартная и находится на уровне 60 Гц. При этом интерфейс на экране может переворачиваться в зависимости от положения устройства. Даже в вертикальной ориентации вы сможете пользоваться привычной всем «Виндой».

Заявленная яркость составляет 250 нит. Это не самый высокий показатель и рассчитывать на комфортное использование на улице не приходится. Но в помещении можно полноценно пользоваться устройством на 70–80% яркости. А еще тут довольно высокая по меркам IPS контрастность — 1338:1.

Работать с графикой на этом экране получится только на базовом уровне, так как цветовой охват пространства sRGB едва превышает 60%. Но для недорогого устройства это хороший показатель. Кроме этого, экран немного уходит в холодные оттенки, но смотреть фотографии и даже монтировать видео на базовом уровне можно без каких-либо проблем.

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Планшет на Intel и Windows

Установленный в Ninkear T40 процессор Intel N100 имеет четырехъядерную архитектуру и работает на частоте 3,4 ГГц. Энергопотребление заявлено на уровне 6 Вт. Для работы и выполнения базовых задач этого вполне достаточно. Так же можно смотреть видео в высоком разрешении. Можно даже поиграть в не самые требовательные игры. Кстати, для этого очень хорошо подойдет комплектная клавиатура. А если подключить мышку, то и вовсе будет отлично.

Внутри установлено сразу 512 ГБ памяти. Этого достаточно буквально для всего, что вы захотите возложить на это устройство. Это SSD, распаянный на плате. Я не смогу с ходу назвать планшет с таким же объемом памяти, который еще и стоить будет хотя бы столько же. Можно будет взять с собой в дорогу десятки фильмов, сохранить десятки тысяч фотографий или уместить внутрь бесчисленное количество других файлов. Такой большой объем однозначно является плюсом. На фоне этого даже про 16 ГБ оперативки сказать нечего. Разве только напомнить, что во многих ноутбуках установлено только 8 ГБ.

Стоит еще добавить, что все это работает под управлением Windows 11 Pro. Она хорошо работает на этом устройстве, явных фризов и подтормаживаний я не заметил. Интерфейс может разворачиваться в зависимости от ориентации устройства. Сенсорное управление интерфейсом удобное, но не на столько, чтобы полностью отказаться от мышки или трекпада, встроенного в клавиатуру.

Благодаря хорошей системе отвода горячего воздуха даже тонкий корпус Ninkear T40 греется совсем не сильно. Его можно держать в руках даже при выполнении требовательных задач. Если просто работать с документами или просматривать WEB-страницы, то проблема вовсе не возникает — корпус устройства сохраняет нормальную температуру.

Как снимает Ninkear T40

Про камеру сказать особенно нечего. Она просто есть и на большее рассчитывать просто не приходится. На нее можно сфотографировать какие-то документы, сделать пару фотографий при хорошем освещении, но не более того. Я говорю даже не только о недостаточном динамическом диапазоне, а в целом о камере. Даже разрешение не очень большое — всего 5 Мп с возможностью снимать видео в FullHD при разрешении 30 кадров в секунду. Снимки можно посмотреть ниже.

Примеры фотографий на основную камеру Ninkear T40:

Фронтальная камера тоже подходит исключительно для общения по видеосвязи. При разрешении 2 Мп вести на нее стримы или снимать хорошие ролики вряд ли получится. Обе камеры подходят исключительно для минимальных по сложности задач. И это хорошо, ведь в планшете требовать от нее большего нелогично. Зато стоимость устройства существенно снижается. Хотя добавить механическую шторку для фронталки было бы не лишним.

Что касается времени автономной работы от встроенного аккумулятора на 5000 мАч, то можно рассчитывать примерно на 5 часов расслабленного использования или просмотра видео. Из-за большого размера яркость экрана сильно влияет на время автономной работы. Максимальное значение приведет к тому, что батарея будет садиться существенно быстрее. А для полной зарядки от комплектной зарядки придется подождать примерно три часа. Использование более мощных блоков питания вряд ли существенно ускорит процесс, так как штатный зарядный аксессуар хорошо подобран под возможности батареи.

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Стоит ли покупать планшет-ноутбук Ninkear T40

Ninkear T40 представляет собой интересный Windows-планшет, который при необходимости легко может превратиться в почти полноценный ноутбук. Он уже из коробки предлагает все необходимые возможности как на программном уровне, так и на уровне аксессуаров.

Устройство отличается хорошей производительностью, удобством использования и качественным звуком из динамиков, особенно если использовать его для несложной работы. А если понадобится, то на нем можно будет даже поиграть на не самых высоких настройках графики.

К минусам я могу отнести только камеру. Если вам важно качество снимков, стоит обратить внимание на другие модели. Зато, если не хотите переплачивать за камеру, которой не будете пользоваться, то Ninkear T40 вам отлично подойдет.

Купить планшет-трансформер Ninkear T40