Можете перестать копить на ноутбук. Это лучший планшет для работы, а стоит он всего ничего

Споры о том, зачем нужен планшет (и нужен ли вообще), не утихают до сих пор. С одной стороны, нашим основным инструментом коммуникации является смартфон, а работать многие привыкли за ноутбуком. Однако экран первого типа устройств слишком мал для просмотра видео, а лэптоп все-таки не является компактным, чтобы часами лежать с ним на диване, поглядывая любимый сериал. Плюс ко всему ноутбуки шумят, стоят дорого и обладают, по сути, избыточной производительностью для большинства пользователей. Если вы хотите получить универсальное устройство, которое станет заменой компьютера для работы с документами и позволит с комфортом потреблять контент, новый планшет Blackview Tab 16 — ваш оптимальный выбор.

Во время Великой Китайской распродажи на АлиЭкспресс приобрести новинку удастся всего за 13 230 ₽, получив стилус в подарок. Предложение выглядит очень заманчиво. Но неужели такой недорогой планшет способен заменить смартфон или даже ноутбук? Давайте разбираться.

Купить планшет с бесплатным стилусом

Планшет с большим экраном

На фоне смартфонов главным достоинством любого планшета будет большой экран. Однако в случае с Blackview Tab 16 превосходство выражено как никогда сильно. В отличие от прочих моделей, он оснащен дисплеем с диагональю 11 дюймов, а не 10.1″. Казалось бы, мелочь, но именно в таких деталях скрывается преимущество одного устройства над другим.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Учитывая тот факт, что мы имеем дело с недорогим планшетом, можно было бы предсказать экономию на качестве матрицы. Но разрешение 2K (1200×2000) и сертификация TÜV Rheinland (снижение синего излучения) говорят о четкости и безопасности экрана.

Еще один плюс Blackview Tab 16 — наличие сразу четырех динамиков, которые обеспечивают по-настоящему объемное звучание. А теперь вспомните невыразительный звук смартфона или направленную в стол акустическую систему ноутбука. Понимаете, насколько более удобным является планшет для просмотра видео?

Планшет или ноутбук — что лучше

Я честно пытался найти ноутбук легче одного килограмма. Но не получилось. Даже пластиковые ультрабуки весят почти 1.5 кг, в то время как масса Blackview Tab 16 в металлическом корпусе составляет 533 грамма. И не забывайте о внушительной диагонали экрана.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Обычно, когда дело доходит до программного обеспечения, становится ясно, что мобильная ОС никогда не сравнится с Windows. Однако Blackview Tab 16 справедливо может называться одним из лучших планшетов для работы с документами. Во-первых, оболочка DokeOS_P 3.0, обрамляющая Android 12, оснащена режимом ПК, идеально адаптирующим устройство под многозадачность.

Во-вторых, оболочка планшета поставляется с пакетом приложений WPS Office. С их помощью можно создавать и редактировать текстовые документы, работать с таблицами, презентациями и PDF. В-третьих, вы можете купить Blackview Tab 16 в комплекте с беспроводными клавиатурой (латинской, но с тачпадом) и мышкой, доплатив при этом всего 1-2 тысячи рублей. Ну, все еще хотите ноутбук?

Характеристики Blackview Tab 16

Думаю, вы уже понимаете, что новый планшет идеально подходит для просмотра видео и работы с документами. Но нельзя обойти стороной и другие характеристики Blackview Tab 16, влияющие на общее впечатление от взаимодействия с устройством.

Характеристики Blackview Tab 16 Экран 11 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 13 Мп Фронтальная камера 8 Мп Процессор Unisoc T606 Память 8/256 Гб Аккумулятор 7680 мАч Зарядка 18 Вт

Все характеристики Blackview Tab 16

Прежде всего на себя обращает внимание память планшета. 8/256 Гб — это конфигурация, свойственная ноутбукам за 40-45 тысяч рублей, в чем вы можете убедиться, изучив каталог любого магазина электроники. Здесь же мало того, что цена в 3 раза ниже, так еще и расширение ОЗУ на дополнительные 6 Гб предусмотрено. Поэтому можно смело открывать пару десятков вкладок в браузере и наконец-то вести нормальные веб-конференции с приличной фронталкой на 8 Мп.

Процессор Unisoc T606 — это далеко не самое мощное решение, чей результат в тесте AnTuTu составляет 260 тысяч баллов. Но стоит помнить о цене устройства, а также о том, что подобного уровня производительности хватит за глаза и для работы с документами, и для веб-серфинга, и для просмотра потокового видео в разрешении FullHD.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Наконец, Blackview Tab 16 — это планшет для звонков. Производитель не пожертвовал слотом для NanoSIM, благодаря чему вы можете установить как пару симок с 4G, так и MicroSD-карту в качестве замены одной из них. Похоже, ребята из Blackview смогли угодить всем.

Где купить планшет с клавиатурой

Купить планшет с клавиатурой

Цена Blackview Tab 16 была раскрыта в самом начале. Тем не менее, важно напомнить, что для максимальной экономии нужно взять купон продавца на странице товара. Тогда с учетом автоскидки в корзине и в зависимости от комплектации купить Blackview Tab 16 получится за:

13 230 ₽ (планшет + стилус);

14 587 ₽ (планшет + стилус + клавиатура);

16 386 ₽ (планшет + стилус + клавиатура + мышка).

Предложение актуально только в период Великой Китайской распродажи, которая закончится уже 26 февраля. Поторопитесь и не забывайте, что цена планшета с АлиЭкспресс постоянно меняется из-за колебания курса валют.