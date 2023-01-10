Нашли недорогой планшет за 10 тысяч рублей, который заменит вам ноутбук

Если вы еще не успели отойти от новогодних праздников, то сейчас самое время привести себя в чувство, ведь с самого начала января в продажу поступает огромное количество техно-новинок. Одна из них — планшет OSCAL Pad 10, над созданием которого трудилась гонконгская компания Blackview. Это довольно интересное устройство, способное конкурировать за потенциального покупателя с ноутбуками. Старт продаж Blackview OSCAL Pad 10 совпал с началом первой распродажи на AliExpress в 2023 году. Значит, его можно купить с большой скидкой. Какой — узнаете далее.

Новый планшет Blackview

Внешне Blackview OSCAL Pad 10 представляет из себя классический 10-дюймовый планшет, чья масса составляет 536 граммов, а толщина — 8,9 мм. В отличие от устройств конкурентов, эксплуатирующих тренд на плоские грани, девайс Blackview более приятный с точки зрения эргономики за счет скруглений на торцах. При диагонали 10 дюймов — это самое то.

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Помимо того, что планшет удобен, он еще и красив. Каждому, кто захочет купить OSCAL Pad 10, на выбор будет доступно 3 расцветки:

черная;

серебряная;

синяя.

Корпус планшета выполнен из металла и имеет выделенный слот, поддерживающий как карты памяти объемом до 1 ТБ, так и SIM-карты. Лоток комбинированный, а среди поддерживаемых диапазонов связи заявлены все необходимые диапазоны частот 4G для России, включая Band 7 и Band 20.

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Характеристики Blackview OSCAL Pad 10

Как бы то ни было, визуально оценить возможности устройства сложно. А потому нам так или иначе нужно взглянуть на характеристики OSCAL Pad 10, имеющие немало интересных особенностей.

Характеристика Значение Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T606 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 6580 мАч Зарядка 10 Вт

Все о характеристиках OSCAL Pad 10

Прежде всего предлагаю обратить внимание на мультимедийную оставляющую планшета, так как многие потенциальные покупатели наверняка будут использовать его для потребления контента. В этом отношении Blackview OSCAL Pad 10 способен предложить 10-дюймовый экран с высоким разрешением и поддержку Widevine L1, гарантирующую просмотр потокового видео в FullHD и выше на всех стриминговых платформах. Кроме того, девайс оснащен двумя динамиками Smart-K Dual Box с насыщенными басами, которые в горизонтальной ориентации направлены прямо на пользователя.

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За работу планшета отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T606, успевший хорошо зарекомендовать себя в недорогих смартфонах Blackview, а также в устройствах других брендов. Это сбалансированное решение, производительности которого достаточно для комфортного просмотра видео и веб-серфинга. Игры OSCAL Pad 10 тоже по зубам, но придется идти на определенные компромиссы, понижая настройки графики в ресурсоемких 3D-проектах. Тем не менее, результат свыше 220 тысяч баллов в AnTuTu — отличная заявка на обеспечение стабильной работы при решении самых разных задач.

Планшет для работы

Blackview OSCAL Pad 10 — это, возможно, лучший планшет для работы в ценовой категории до 10 тысяч рублей. И дело тут не столько в чипсете Unisoc T606 и солидном объеме оперативной памяти (8 ГБ) с возможностью дополнительного расширения еще на 6 ГБ за счет внутреннего накопителя, сколько в программной среде устройства.

Узнать точную цену OSCAL Pad 10

Планшет с операционной системой Android 12 обрамлен фирменной оболочкой Doke OS 3.0. Одной из главных фишек ОС является режим ПК, позволяющий выводить на экран сразу несколько окон запущенных программ. При этом все вкладки отправляются на панель задач, внешне напоминающую аналогичный элемент интерфейса на компьютерах с Windows.

Чтобы окончательно превратить Blackview OSCAL Pad 10 в планшет для работы с документами, к нему можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь. А в момент, когда вам потребуется принять участие в онлайн-конференции, настоящей находкой станет фронтальная камера, расположенная ровно по центру, благодаря чему вы всегда будете в кадре.

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Где купить планшет недорого

Планшет OSCAL Pad 10 — один из участников распродажи Возвращение скидок, которая открывает новый год на AliExpress. В период с 9 по 13 января вам удастся купить Blackview OSCAL Pad 10 менее чем за 10 тысяч рублей. На текущий момент цена составляет 9 906 ₽, но она может корректироваться в зависимости от курса валют.

Купить Blackview OSCAL Pad 10

Дополнительная скидка в размере 600 ₽ применится автоматически, когда вы перейдете на страницу оплаты заказа. А, чтобы получить максимальную выгоду, не забудьте взять купон продавца. Тогда итоговый размер скидки составит более 50%.