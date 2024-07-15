Новый планшет на Android 14 с 256 ГБ памяти продают за 15 тысяч. Ничего круче за эти деньги не найти

14 июля начинается очередная распродажа на AliExpress, и в этот день многие бренды анонсируют свои новинки. В частности, состоится дата выхода Teclast T50 Max — нового планшета на Android, предлагающего одну из самых сбалансированных начинок на рынке с актуальными железом и программным обеспечением. Стоит ли его покупать, или лучше посмотреть на конкурентов от других компаний?

В период с 14 по 20 июля купить Teclast T50 Max можно будет за $149.59 или примерно 14 000 ₽ по курсу AliExpress. При такой цене это действительно недорогой планшет на Android. Но мало того, что он стоит совсем немного по нынешним меркам, так еще и характеристики Teclast T50 Max не позволяют усомниться в его качестве.

Старт продаж Teclast T50 Max

Планшет с хорошим экраном

Одно из главных достоинств Teclast T50 Max — экран планшета. Модель использует 11-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920×1200 пикселей (читай — 2K) и при этом готова порадовать высокой частотой обновления 90 Гц. На фоне планшета со стандартными 60 Гц новый Teclast T50 Max демонстрирует более плавные анимации в интерфейсе и сторонних приложениях, благодаря чему визуально кажется, будто он работает быстрее, чем устройства на аналогичном железе.

Teclast T50 Max — отличный планшет для просмотра фильмов, ведь помимо хорошего экрана он имеет аж 4 стереодинамика, создающих объемное звучание, а наличие сертификата Widevine L1 позволяет запускать видео в разрешении FullHD на всех известных стриминг-платформах.

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Характеристики Teclast T50 Max

Экран и динамики — важные, но далеко не все особенности планшета Teclast. Поэтому для того, чтобы у вас сложилось полное впечатление об устройстве, посмотрите на его характеристики.

Характеристики Teclast T50 Max Экран 11 дюймов, IPS (1920х1200), 90 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Helio G99 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 18 Вт

Заказать Teclast T50 Max

На что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, на процессор Helio G99, который продолжает оставаться лучшим в своем ценовом сегменте. Демонстрируя результат свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, он тянет почти все игры минимум на средних настройках графики, а с техпроцессом 6 нм практически не греется и разумно расходует заряд аккумулятора. Поэтому Teclast T50 Max с батареей на 8000 мАч хватает на 9 часов непрерывного гейминга и 14 часов чтения электронных книг.

Вторая важная особенность заключается в том, что Teclast T50 Max — планшет с большой памятью. Тут тебе и 256 ГБ внутреннего накопителя для хранения данных, и 8 ГБ оперативки для стабильной работы в режиме многозадачности. А еще можно поставить MicroSD-карту, если места вдруг покажется мало. Также слот позволяет установить симку для звонков и мобильного интернета 4G.

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Обновление Андроид 14 на планшете

Пока миллионы людей до сих пор ждут обновление Android 14 на свои смартфоны и планшеты, Teclast T50 Max из коробки предлагает самое актуальное программное обеспечение. Но что это означает на практике?

Android 14 имеет широкие возможности кастомизации, имеет удобную панель задач и прекрасно адаптирован под использование планшета хоть в альбомной, хоть в портретной ориентации. Кроме того, наличие актуального ПО гарантирует, что вы сможете получать обновления приложений на протяжении всего срока эксплуатации.

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Стоит ли покупать Teclast T50 Max

Teclast T50 Max — определенно один из лучших планшетов до 15000 рублей. Как и большинство устройств в этом сегменте, он работает на хорошем чипе Helio G99, а еще выгодно отличается от конкурентов большим объемом памяти и экраном с частотой обновления 90 Гц. Также его преимуществом является поддержка SIM-карт и наличие GPS, благодаря чему планшет можно использовать в качестве навигатора.

Купить Teclast T50 Max

Вместе с тем планшет Teclast T50 Max не предлагает ничего революционного. Это просто сбалансированная модель, на которую не жалко потратить 15 тысяч рублей, чтобы после получения не жалеть о покупке. Он стоит своих денег, а вот нужен ли вообще планшет — тут каждый решит сам.