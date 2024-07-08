OnePlus готовит планшет, который вы захотите купить. Каким будет OnePlus Pad 2

OnePlus Pad по-прежнему остается одним из лучших планшетов на Android, но мы с нетерпением ждали его преемника, OnePlus Pad 2. Несколько дней назад компания подтвердила, что запустит новый планшет 16 июля, и теперь у нас есть информация о том, чего стоит ожидать от новинки. Если коротко, это будет еще один топовый планшет с хорошими характеристикам. Но тут лучше разобраться в деталях более подробно, ведь, как всегда, есть много «но». Мы собрали воедино все, что известно на данный момент.

Каким будет OnePlus Pad 2

Известный автор утечек Ишан Агарвал представил подробные спецификации OnePlus Pad 2 в своих социальных сетях. По словам Агарвала, глобальная версия OnePlus Pad 2 будет, по сути, ребрендингом OnePlus Pad Pro, который недавно был запущен в Китае.

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Характеристики OnePlus Pad 2

Характеристика Значение Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Экран 12,1-дюймовый (3000 x 2120 пикселей), 144 Гц IPS LCD с Dolby Vision и 900-нит пиковой яркости Память и хранилище 8/128ГБ и 12/256ГБ Аудио 6 динамиков Аккумулятор 9 510 мАч с зарядкой SUPERVOOC мощностью 67 Вт Основная камера 13 Мп Фронталка 8 Мп

Мощный планшет на Android

Главная новость здесь — чипсет Snapdragon 8 Gen 3, огромный скачок по сравнению с чипом MediaTek Dimensity в оригинальном OnePlus Pad. OnePlus уже называет его «самым мощным Android-планшетом», и это утверждение актуально на данный момент, поскольку ни один другой Android-планшет в настоящее время не оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus Pad 2, хотя и не представляет собой радикального обновления, демонстрирует приверженность компании к постепенному улучшению своих продуктов. Этот подход может быть привлекательным для пользователей, которые ценят надежность и последовательность, а не кардинальные изменения с каждым новым поколением устройств.

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Сохранение многих характеристик оригинальной модели, таких как емкость аккумулятора и скорость зарядки, может указывать на то, что OnePlus считает эти аспекты уже оптимизированными. Это также может помочь компании удержать цену устройства на конкурентоспособном уровне, что особенно важно в текущих мировых экономических условиях.

Увеличение размера экрана при сохранении общих габаритов устройства — это тенденция, которую мы наблюдаем в индустрии уже несколько лет. Это позволяет производителям предлагать более удобные дисплеи, не увеличивая корпус. Но, лично для меня тонкие рамки у планшета это не очень хорошо. Иногда его становится просто неудобно держать

Решение остаться с IPS LCD вместо перехода на OLED может вызвать смешанные реакции. С одной стороны, OLED предлагает лучшую контрастность и энергоэффективность. С другой стороны, хорошие IPS LCD панели могут обеспечивать отличное качество изображения при меньших затратах, что опять же может помочь удержать цену устройства на доступном уровне. Да и цветопередача в них лучше, если их правильно настроить.

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Устройства OnePlus

Выпуск новых аксессуаров, таких как OnePlus Stylo 2 и обновленная клавиатура, показывает, что OnePlus стремится создать полноценную экосистему вокруг своих планшетов. Это может сделать устройство более привлекательным для пользователей, которые ищут универсальное решение для работы и развлечений.

Ожидаемая цена, близкая к оригинальной модели, может сделать OnePlus Pad 2 очень конкурентоспособным предложением на рынке планшетов среднего класса. Это особенно важно в условиях, когда многие производители повышают цены на свои устройства.

Предстоящее мероприятие OnePlus Summer Launch Event демонстрирует амбиции компании по расширению своего присутствия на рынке. Представление нескольких новых продуктов одновременно может помочь OnePlus укрепить свои позиции в различных сегментах рынка электроники.

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В целом, OnePlus Pad 2 представляется как эволюционное, а не революционное обновление. Это может быть разумной стратегией для компании, которая все еще относительно нова на рынке планшетов и стремится укрепить свои позиции, прежде чем делать более смелые шаги. Будет интересно увидеть, как устройство будет принято пользователями и критиками, и как оно будет конкурировать с предложениями от более устоявшихся игроков на этом непростом рынке.