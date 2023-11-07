Разбираемся, какой планшет купить для ребенка. Здесь 5 лучших моделей на любой возраст

Трудно переоценить важность планшета для ребенка, ведь это устройство решает сразу несколько задач. Во-первых, освобождает руки и внимание родителей. Во-вторых, позволяет ребенку развлекаться за игрой или просмотром видео, а также помогает учиться благодаря образовательным приложениям. Если вы решили купить планшет для детей, то взгляните на модели из нашего рейтинга, где точно найдется лучший вариант в зависимости от возраста.

Wintouch K717 — планшет для детей от 3 лет

Wintouch K717 всем своим видом показывает, что он представляет собой детский планшет. Это выражается в комплекте поставки, содержащем в себе несколько игрушек, а также противоударный чехол с удобной подставкой. По умолчанию на планшете уже установлены детские приложения для Android, но при желании можно загрузить дополнительные программы из Google Play.

Цена: от 4 090 ₽

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Увы, этот планшет для ребенка с 7-дюймовым экраном не может порадовать своей производительностью. Он базируется на очень слабом процессоре и работает на старой версии операционной системы Android 7. Но, в целом, этого достаточно для просмотра видео на YouTube, да и цена позволяет рассматривать Wintouch K717 в качестве планшета для ребенка 3 лет, который в случае чего не жалко выбросить.

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Weelikeit 7” Kids — планшет для ребенка 5 лет

Следом идет модель посерьезнее. Weelikeit 7” Kids работает на более современной операционной системе Android 11 и уже существенно меньше лагает. Впрочем, этот планшет для детей 5 лет тоже является таким вариантом, чтобы поломка, спровоцированная ребенком, не вызвала у вас приступ ярости, благо цена Weelikeit 7” Kids составляет примерно 5 тысяч рублей.

Цена: от 4 940 ₽

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Если рассматривать Weelikeit 7” Kids исключительно как планшет для ребенка, то стоит выделить противоударный чехол с подставкой и детский режим из коробки с целой россыпью развлекательных и образовательных приложений.

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Недорогой планшет Chuwi Hi 10 X Pro

Производительно не позиционирует Chuwi Hi 10 X Pro как детский планшет, но никто не запрещает вам рассматривать его в качестве такового. Да, в комплекте с ним нет чехла и подставки, а из коробки предустановлены только базовые приложения Google, однако вы будете сполна вознаграждены за то, что сделали выбор в пользу планшета Chuwi.

Цена: от 7 650 ₽

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Несмотря на низкую стоимость, он работает на довольно мощном процессоре Unisoc T606, производительности которого хватит как для Brawl Stars, так и для других игр. Кроме того, здесь используется экран принципиально более высокого уровня, а работает все это великолепие на актуальной операционке Android 13.

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Детский планшет HUAWEI MatePad SE Kids

Еще более интересным кажется HUAWEI MatePad SE Kids. Это в полной мере детский планшет, о чем свидетельствует не только название модели, но и ее внешний вид. Устройство поставляется вместе с чехлом и стилусом для рисования. Просто идеальный вариант! Но цена HUAWEI MatePad SE Kids заметно выше, чем у предыдущих моделей.

Цена: от 17 500 ₽

Купить HUAWEI MatePad SE Kids

Не самый привлекательный ценник объясняется техническим оснащением. HUAWEI MatePad SE Kids работает на производительном чипе Snapdragon 680 и обладает очень классным экраном с разрешением 2K. А для детей разработчики подготовили специальные приложения и функцию, позволяющую следить за осанкой. Но учтите, что компания HUAWEI все еще находится под санкциями США, из-за чего вам будет сложно установить программы Google и некоторые игры.

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Redmi Pad SE — лучший планшет для ребенка

Если вы планируете брать планшет для школьника или желаете получить устройство с запасом на 3-4 года вперед, купите Redmi Pad SE. Это оптимальная модель с продвинутыми характеристиками, не требующая переплаты за чехол и прочие детские фишки, которые многим покажутся ненужными.

Цена: от 14 400 ₽

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У планшета Redmi Pad SE классный экран с частотой обновления 90 Гц, мощный процессор Snapdragon 680, отменный звук, большое количество встроенной памяти и все сервисы Google на борту. Так что эта модель понравится не только детям, но и родителям.