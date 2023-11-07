Разбираемся, какой планшет купить для ребенка. Здесь 5 лучших моделей на любой возраст

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Герман Вологжанин

Трудно переоценить важность планшета для ребенка, ведь это устройство решает сразу несколько задач. Во-первых, освобождает руки и внимание родителей. Во-вторых, позволяет ребенку развлекаться за игрой или просмотром видео, а также помогает учиться благодаря образовательным приложениям. Если вы решили купить планшет для детей, то взгляните на модели из нашего рейтинга, где точно найдется лучший вариант в зависимости от возраста.

Разбираемся, какой планшет купить для ребенка. Здесь 5 лучших моделей на любой возраст. Рассматриваем модели для детей разного возраста. Фото.

Рассматриваем модели для детей разного возраста

Wintouch K717 — планшет для детей от 3 лет

Wintouch K717 всем своим видом показывает, что он представляет собой детский планшет. Это выражается в комплекте поставки, содержащем в себе несколько игрушек, а также противоударный чехол с удобной подставкой. По умолчанию на планшете уже установлены детские приложения для Android, но при желании можно загрузить дополнительные программы из Google Play.

Wintouch K717 — планшет для детей от 3 лет. Максимально простая модель для тех, кто не хочет тратить много денег ради планшета для ребенка. Фото.

Максимально простая модель для тех, кто не хочет тратить много денег ради планшета для ребенка

Цена: от 4 090 ₽

Купить Wintouch K717

Увы, этот планшет для ребенка с 7-дюймовым экраном не может порадовать своей производительностью. Он базируется на очень слабом процессоре и работает на старой версии операционной системы Android 7. Но, в целом, этого достаточно для просмотра видео на YouTube, да и цена позволяет рассматривать Wintouch K717 в качестве планшета для ребенка 3 лет, который в случае чего не жалко выбросить.

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Weelikeit 7” Kids — планшет для ребенка 5 лет

Следом идет модель посерьезнее. Weelikeit 7” Kids работает на более современной операционной системе Android 11 и уже существенно меньше лагает. Впрочем, этот планшет для детей 5 лет тоже является таким вариантом, чтобы поломка, спровоцированная ребенком, не вызвала у вас приступ ярости, благо цена Weelikeit 7” Kids составляет примерно 5 тысяч рублей.

Weelikeit 7” Kids — планшет для ребенка 5 лет. Детский планшет с удобным чехлом и подставкой. Фото.

Детский планшет с удобным чехлом и подставкой

Цена: от 4 940 ₽

Купить Weelikeit 7” Kids

Если рассматривать Weelikeit 7” Kids исключительно как планшет для ребенка, то стоит выделить противоударный чехол с подставкой и детский режим из коробки с целой россыпью развлекательных и образовательных приложений.

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Недорогой планшет Chuwi Hi 10 X Pro

Производительно не позиционирует Chuwi Hi 10 X Pro как детский планшет, но никто не запрещает вам рассматривать его в качестве такового. Да, в комплекте с ним нет чехла и подставки, а из коробки предустановлены только базовые приложения Google, однако вы будете сполна вознаграждены за то, что сделали выбор в пользу планшета Chuwi.

Недорогой планшет Chuwi Hi 10 X Pro. Планшет для взрослых и детей любого возраста. Фото.

Планшет для взрослых и детей любого возраста

Цена: от 7 650 ₽

Купить Chuwi Hi 10 X Pro

Несмотря на низкую стоимость, он работает на довольно мощном процессоре Unisoc T606, производительности которого хватит как для Brawl Stars, так и для других игр. Кроме того, здесь используется экран принципиально более высокого уровня, а работает все это великолепие на актуальной операционке Android 13.

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Детский планшет HUAWEI MatePad SE Kids

Еще более интересным кажется HUAWEI MatePad SE Kids. Это в полной мере детский планшет, о чем свидетельствует не только название модели, но и ее внешний вид. Устройство поставляется вместе с чехлом и стилусом для рисования. Просто идеальный вариант! Но цена HUAWEI MatePad SE Kids заметно выше, чем у предыдущих моделей.

Детский планшет HUAWEI MatePad SE Kids. Один из лучших планшетов, разработанных специально для детей. Фото.

Один из лучших планшетов, разработанных специально для детей

Цена: от 17 500 ₽

Купить HUAWEI MatePad SE Kids

Не самый привлекательный ценник объясняется техническим оснащением. HUAWEI MatePad SE Kids работает на производительном чипе Snapdragon 680 и обладает очень классным экраном с разрешением 2K. А для детей разработчики подготовили специальные приложения и функцию, позволяющую следить за осанкой. Но учтите, что компания HUAWEI все еще находится под санкциями США, из-за чего вам будет сложно установить программы Google и некоторые игры.

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Redmi Pad SE — лучший планшет для ребенка

Если вы планируете брать планшет для школьника или желаете получить устройство с запасом на 3-4 года вперед, купите Redmi Pad SE. Это оптимальная модель с продвинутыми характеристиками, не требующая переплаты за чехол и прочие детские фишки, которые многим покажутся ненужными.

Redmi Pad SE — лучший планшет для ребенка. Идеальный планшет для подростков. Фото.

Идеальный планшет для подростков

Цена: от 14 400 ₽

Redmi Pad SE в России

Redmi Pad SE на AliExpress

У планшета Redmi Pad SE классный экран с частотой обновления 90 Гц, мощный процессор Snapdragon 680, отменный звук, большое количество встроенной памяти и все сервисы Google на борту. Так что эта модель понравится не только детям, но и родителям.

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