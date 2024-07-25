В России сделали первый планшет и начали продавать KVADRA_T. Сколько он стоит и что умеет

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Герман Вологжанин

В последнее время мы довольно часто слышим о российских смартфонах и планшетах. Однако проблема заключается в том, что многие из них существуют только на бумаге. К примеру, смартфон Р-ФОН анонсировали летом 2023, официально представили в конце того же года, но купить его до сих пор нельзя. Другое дело — планшет KVADRA_T, который уже продается на российских маркетплейсах.

В России сделали первый планшет и начали продавать KVADRA_T. Сколько он стоит и что умеет. Его называют первым российским планшетом. Фото.

Его называют первым российским планшетом

Анонс KVADRA_T тоже состоялся в 2023 году, когда на него открыли предзаказ, но лишь сейчас он поступил в розницу. Правда ли, что это — российский планшет, какие у него характеристики, и какова цена устройства? Давайте смотреть.

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Планшет российского производства KVADRA_T

Как утверждается на сайте производителя, планшет KVADRA_T действительно делают в России, а точнее — на подмосковном заводе в Дубне (справедливости ради, кадры сборки создатели не демонстрируют). То есть, в отличие от прочих «наших» брендов, на него можно без зазрения совести наклеить шильдик «Сделано в России».

Планшет российского производства KVADRA_T. Утверждается, что планшет собирают в Дубне, но из кадров производства — общий план завода. Фото.

Утверждается, что планшет собирают в Дубне, но из кадров производства — общий план завода

Правда, российский планшет KVADRA_T выполнен из импортных комплектующих. Плохо ли это? Совсем нет. В рамках международного разделения труда почти все крупные технологические компании используют заграничные компоненты. Так, китайская Xiaomi устанавливает в свои смартфоны американские процессоры Qualcomm, сделанные на Тайване, а Apple заимствует экраны для своих iPhone у корейцев из Samsung и сдабривает свое детище японскими камерами Sony.

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Характеристики планшета KVADRA_T

Характеристики планшета KVADRA_T. Так планшет описывают на официальном сайте. Фото.

Так планшет описывают на официальном сайте

Глядя на характеристики российского устройства, сразу становится ясно, что KVADRA_Tбюджетный планшет. Во всяком случае с точки зрения начинки.

ХарактеристикиKVADRA_T
Экран10.95 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорRockchip RK3588
Память6/128 ГБ
Аккумулятор9000 мАч
Зарядка20 Вт

Купить KVADRA_T

Главная загадка — процессор KVADRA_T. На сайте производителя не указана его модель, но, судя по всему, российский планшет использует 8-ядерный Rockchip RK3588, который тоже является загадкой. Известно лишь о техпроцессе 8 нм и ядрах с частотой 2.4 ГГц. Он набирает солидные 650 тысяч баллов в AnTuTu, но почему-то совместим только с медленными накопителями стандарта eMMC 5.1. Короче говоря, кот в мешке.

Характеристики планшета KVADRA_T. Выглядят похоже, правда? Фото: Wylsacom. Фото.

Выглядят похоже, правда? Фото: Wylsacom

Также сам KVADRA_T подозрительно похож на HTC A102. Это вызывает большие сомнения относительно слов производителя, сообщающих, будто планшет не только делали, но и разрабатывали в России. Есть подвох, но где…

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Операционная система kvadraOS

Еще один повод, заставляющий назвать KVADRA_T российским планшетом, — операционная система kvadraOS. Как сообщается на сайте разработчиков, она создана компанией ООО «КНС ГРУПП» и является полноценной ОС. Точнее, это перелопаченный Android с вырезанными сервисами Google и российскими аналогами вместо них. Не Google Play, а RuStore; не YouTube, а RUTUBE и так далее.

Операционная система kvadraOS. Оболочку на базе Android называют собственной операционной системой. Фото.

Оболочку на базе Android называют собственной операционной системой

То есть, в отличие от той же РОСА Мобайл, kvadraOS позволяет устанавливать Android-приложения напрямую без эмуляторов и прочих костылей. Плохой это или хорошо? С точки зрения пользовательского опыта — однозначно хорошо, однако позиционирование подобной системы в качестве российской представляется очень сомнительным.

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Сколько стоит KVADRA_T

Официальная цена KVADRA_T, объявленная во время прошлогодней презентации, — 41 990 ₽. Но не спешите хвататься за голову. Сейчас можно купить KVADRA_T примерно за 30 000 ₽ на Яндекс Маркете и приблизительно за 40 000 ₽ с кэшбэком 39% на Мегамаркете.

Сколько стоит KVADRA_T. Сейчас планшет продают со скидкой. Фото.

Сейчас планшет продают со скидкой

Как бы то ни было, стоит планшет все равно дорого. С одной стороны, нужно делать скидку на то, что это — российский продукт. Но с другой — комплектующие импортные, операционная система kvadraOS, по сути, является оболочкой Android, а производство устройства в Дубне тщательно скрываются (нет никаких кадров изнутри, а на официальном сайте демонстрируется лишь общий план завода).

KVADRA_T на Яндекс Маркете

KVADRA_T на Мегамаркете

KVADRA_T — по-своему интересный продукт, но, безусловно, сомнительный. Покупать его ради невероятного пользовательского опыта точно не стоит: характеристики далеко не топ за свои деньги, да и отсутствие сервисов Google без достойных альтернатив вызовет массу неудобств у многих потенциальных покупателей. А зачем он нужен? Ну, прикольно же, когда у тебя в руках первый российский планшет.

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