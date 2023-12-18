Вышел Р-ФОН — российский смартфон на отечественной ОС, доступный только избранным

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Герман Вологжанин

Разговоры о выходе российского смартфона Р-ФОН идут с лета 2023 года. Релиз неоднократно откладывался, но история с длительным ожиданием наконец-то закончилась. 18 декабря состоялась презентация Р-ФОНа — устройства, которое в ходе мероприятия неоднократно было назван продуктом мирового класса. Разберемся, действительно ли это российский смартфон, какие у него характеристики, и когда он появится на прилавках магазинов, вышвырнув оттуда приевшиеся Apple iPhone, Samsung и Xiaomi.

Вышел Р-ФОН — российский смартфон на отечественной ОС, доступный только избранным. Долгожданный российский смартфон все-таки вышел. Фото: Эксплойт. Фото.

Долгожданный российский смартфон все-таки вышел. Фото: Эксплойт

Российский смартфон Р-ФОН

Разработчики Р-ФОНа честно заявляют, что их смартфон полностью выполнен из импортных комплектующих. В этом нет ничего плохого и уж тем более удивительного. Даже какой-нибудь Xiaomi — не совсем китайский смартфон, ведь в нем как минимум установлен американский процессор Snapdragon, японская камера Sony и корейский экран Samsung.

Российский смартфон Р-ФОН. Кадры процесса сборки смартфона на российском заводе. Фото: НТЦ ИТ РОСА. Фото.

Кадры процесса сборки смартфона на российском заводе. Фото: НТЦ ИТ РОСА

Более интересным выглядит другой факт. Р-ФОН собирают в России, а конкретнее — в Саранске (Республика Мордовия) на заводе Рутек, и в качестве доказательства производитель демонстрирует несколько кадров с предприятия, где импортные детали руками сотен сотрудников превращаются в российский смартфон.

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Характеристики телефона Р-ФОН

Начинка устройства не является откровением. О ней стало известно несколько месяцев назад. По своим характеристикам Р-ФОН — типичный недорогой смартфон, за который в рыночных условиях просят 10-25 тысяч рублей в зависимости от жадности производителя.

ХарактеристикиР-ФОН
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорHelio G99
Память8/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка18 Вт

Как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения аппаратных компонентов Р-ФОН не представляет собой эксклюзивный продукт. В других странах еще летом появились клоны отечественного смартфона: в Бангладеш вышел Symphony Helio 80, а в Турции — General Mobile GM 24 Pro. Сколько бы Рутек не опровергал внешнее и внутреннее сходство, Р-ФОН — китайская болванка, применяемая в устройствах третьего эшелона.

Характеристики телефона Р-ФОН. Сложно не заметить сходство, правда? Фото.

Сложно не заметить сходство, правда?

Впрочем, есть две особенности, позволяющие назвать Р-ФОН отечественным смартфоном. Во-первых, он собирается на территории нашей страны. Во-вторых, устройство работает на российской операционной системе РОСА Мобайл, а не на классическом Android.

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Смартфон на РОСА Мобайл

РОСА Мобайл — это российская операционная система, созданная инженерами АО «НТЦ ИТ РОСА». Внешне она выглядит плюс-минус так же, как и любая другая оболочка Android. Можете убедиться в этом сами, сравнив интерфейс своего смартфона с Р-ФОН на РОСА Мобайл. Отечественная ОС разве что выделяется овальными, а не круглыми или квадратными иконками.

Смартфон на РОСА Мобайл. В интерфейсе РОСА Мобайл отчетливо прослеживается сходство с iOS. Фото: rozetked.me. Фото.

В интерфейсе РОСА Мобайл отчетливо прослеживается сходство с iOS. Фото: rozetked.me

Не имея никаких практических преимуществ в сравнении с Android, РОСА Мобайл позиционируется просто как безопасная и конфиденциальная операционная система. В качестве аргументации приводится тот факт, что драйверы для аппаратных компонентов пишут инженеры АО «НТЦ ИТ РОСА», благодаря чему данные пользователя не должны попасть в руки других государств. Как бы то ни было, странно опасаться слежки со стороны спецслужб страны, в которой ты не живешь. Тут, скорее, действует обратная логика, а потому доводы в пользу конфиденциальности выглядят странно. Написали свои драйверы — хорошо, но антишпионским смартфон от этого не становится.

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Помимо отечественных драйверов РОСА Мобайл предлагает набор собственных сервисов. Всего на Р-ФОНе доступно около десятка предустановленных программ, среди которых есть свой магазин приложений РОСА Маркет. Но необходимо понимать, что ассортимент в нем крайне скудный. Многих привычных программ и сервисов на смартфоне с РОСА Мобайл просто не будет. Правда, уже в течение 2024 года разработчики обещают полную поддержку всех Android-приложений через эмулятор.

Когда можно будет купить Р-ФОН

Когда можно будет купить Р-ФОН. Комплект поставки Р-ФОНа. Фото: НТЦ ИТ РОСА. Фото.

Комплект поставки Р-ФОНа. Фото: НТЦ ИТ РОСА

Купить Р-ФОН, оформив предзаказ, можно уже сейчас на сайте rfon.ruteq.ru. Но есть нюанс. Смартфон доступен только корпоративным клиентам. Кроме того, его отгрузка начнется только в 2024 году. Когда именно — не сообщается.

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Создатели устройства допускают его появление в рознице. Однако ничего о конкретной дате выхода Р-ФОНа для рядовых потребителей неизвестно. Также закрытой остается цена Р-ФОНа. Ее не раскрывают, хотя ранее уже просачивалась информация о сумме ~ 40 000 ₽. С подобным ценником у российского смартфона отсутствует коммерческий потенциал, а потому с высокой долей вероятности он так и останется корпоративным продуктом для государственных компаний.

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