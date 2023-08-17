В Россию привезли недорогой планшет HONOR Pad X9 с экраном 120 Гц и мощной батареей

Несмотря на санкции, в России по-прежнему нет никаких проблем с наличием смартфонов и другой техники. На полках магазинов то и дело оказываются устройства самых разных брендов, но из-за роста курса валют некоторые гаджеты становятся не по карману покупателям. К счастью, есть и те, которых повышение цен не касается — например, бюджетный HONOR Pad X9 с экраном на 120 Гц и хорошим железом. Он, кстати, уже поступил в продажу — найти его можно в магазинах крупных торговых сетей, фактически, рядом с домом!

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Недорогой планшет с хорошим экраном

Компания HONOR в своем новом планшете традиционно сделала ставку не только на высокую производительность, но и на приятную внешность. Так HONOR Pad X9 имеет приятный наощупь металлический корпус толщиной всего 6,9 мм и впечатляющий своими размерами 11,5-дюймовый экран с тонкими рамками, но остается довольно легким — всего 495 г. Дисплей создан по технологии HONOR Fullview, имеет разрешение 2К и поддержку 120 Гц, что есть далеко не в каждом планшете 2023 года.

Но что самое интересное — полезная площадь экрана HONOR Pad X9 составляет 86%, поэтому работать на нем невероятно удобно. Высокое разрешение 2000*1200, поддержка 100% охвата sRGB делают картинку реалистичнее, а специальные технологии защиты зрения способствуют снижению нагрузки на глаза. В частности, есть режим Циркадный ночной экран, чтобы картинка имела теплые оттенки в темное время суток, снижая излучение синего света — такая фича наверняка пригодится любителям чтения книг перед сном.

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Мощный планшет на Андроид

HONOR Pad X9 работает на базе восьмиядерного Snapdragon 685 4G: для кого-то это совершенно пустая информация, но важно понимать, что этот чип пригоден для повседневных задач и даже игр. Разработчикам удалось достичь высокой производительности за счет HONOR Turbo, которая оптимизирует работу системы и энергопотребление.

Вдобавок в планшет HONOR установлено сразу 4 Гб оперативки, которую можно расширить еще на 3 Гб при помощи HONOR OS Turbo. При этом планшет поставляется в единственной комплектации со 128 Гб хранилища — наиболее оптимальным объёмом памяти в 2023 году, который выбирают многие.

Не менее важную роль в быстродействии планшета играет и операционка — MagicOS 7.1, работающая на основе Android 13 и имеющая массу крутых фишек. К примеру, HONOR Connect — удобная функция для передачи файлов или изображения с одного устройства на другое. Так, вы можете запустить со смартфона на HONOR Pad X9 до трех приложений одновременно, чтобы работать с ними на экране планшета, параллельно управляя уведомлениями.

Есть и специальный семейный режим Family Link для управления контентом на устройстве и установки ограничений по времени использования, чтобы дети не засиживались с гаджетом. И это далеко не все приятные мелочи экосистемы HONOR, которые можно найти внутри.

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Какой планшет купить до 30000 рублей

Как вы уже поняли, HONOR Pad X9 подойдет не только для работы, но и потребления контента. Производитель предусмотрел это и встроил в него сразу 6 разнонаправленных динамиков для создания эффекта объёмного звучания. При этом встроенная технология HONOR Histen автоматически определяет тип контента, подстраивая звучание под него без необходимости менять настройки эквалайзера.

Новый планшет от HONOR обладает высокой автономностью благодаря батарее на 7250 мА*ч — этого как раз хватит на 13 часов воспроизведения видео в онлайне. Довольно высокий показатель, учитывая, что популярные модели с трудом выдерживают 8-10 часов в таком режиме.

В итоге, с такими характеристиками получился неплохой планшет до 30 000 рублей вообще для любых повседневных задач. Как уже говорилось выше, проблем с его наличием нет: HONOR Pad X9 уже доступен в популярных торговых сетях, включая DNS, Ситилинк, МТС и Мегафон, а если вам лень выходить из дома, то можете заказать его на OZON в пару кликов.

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Традиционно компания дает хорошую скидку первым покупателям: купить HONOR Pad X9 можно за 22 999 рублей. Однако имейте в виду, что акция временная: она продлится с 16 августа по 11 сентября — менее месяца — после чего планшет подорожает до 24 999 рублей.