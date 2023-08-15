Почему не работает быстрая зарядка на смартфоне и что сделать, чтобы включить её

Быстрая зарядка — это термин, который обозначает очень не универсальное явление, протекающее зачастую с несопоставимыми скоростями. Например, для Айфона быстрой считается зарядка на мощности 20 Вт, а для смартфонов Realme — 200 Вт и выше. В результате там, где первому на восполнение ёмкости аккумулятора требуется не меньше 2 часов, вторые справляются за 10-15 минут максимум. Сказываются разные технологии производства АКБ, а также самих методик подачи электроэнергии, которую разные аппараты обрабатывают и воспринимают совершенно по-разному. Отсюда и характер проблем, которые периодически возникают у владельцев смартфонов с быстрой зарядкой.

Не включается быстрая зарядка

Начну с себя. Одной из причин, по которой я перешёл на Huawei Nova 11 Pro, отказавшись от iPhone 12, была быстрая зарядка. Поскольку обычно я подключал смартфон к розетке где-то на 15-20%, ему было достаточно примерно 20 минут, чтобы восполнить ресурс своего аккумулятора. Единственное, что раздражало, — это то, что иногда турбо-зарядка, как её окрестила Huawei, просто не включалась.

Первое время я думал, что проблема в сетевом фильтре, который я использую. Через него у меня постоянно запитано ещё три устройства, и мне казалось, что он просто не тянет. Всё-таки ноутбук, планшет и ещё один смартфон создают ощутимую нагрузку на источник сети электропитания. Однако подключение к другой розетке зачастую ничего не меняло: зарядка как шла на минимальной скорости, так и продолжала идти дальше.

Поэтому в какой-то момент, не сумев включить быструю зарядку и не обнаружив закономерности, объясняющей эту проблему, я начал искать в интернете способы её решения. Как оказалось, причины у этого могут быть самые разные, поэтому я начал пробовать все, пока наконец не пришёл к выводу о том, что в моём случае никакой проблемы и не было. Просто это особенность конкретно моего смартфона. Но об этом чуть позже.

Какие бывают технологии быстрой зарядки

Главное условие для правильной работы быстрой зарядки (само собой, при условии, что ваш смартфон её поддерживает) — это совместимый блок питания и кабель с соответствующей пропускной способностью. Как правило, производители Android-смартфонов кладут их в комплект, но, если нет, вам придётся докупить их отдельно. В этом случае очень важно проверить не только номинальную мощность зарядного устройства, но и технологию быстрой зарядки.

Большинство производителей используют стандарт USB Power Delivery, но есть и проприетарные:

Huawei — SuperCharge

Samsung — Adaptive Fast Charge

OnePlus — Warp Charge

Oppo, Vivo, Realme — Super VOOC

Xiaomi, Redmi, Poco — HyperCharge

Какой зарядник быстрее заряжает

Особенность всех этих стандартов заключается в том, что они, как правило, не взаимозаменяемы. То есть вы не сможете заряжать смартфон Realme на максимальной скорости, используя зарядник, скажем, от Huawei. Поэтому лучше всего использовать фирменный блок питания, которым торгует сам производитель вашего аппарата. Впрочем, бывает и так, что смартфон поддерживает сразу две технологии.

Купить быстрый зарядник

В этом случае, как правило, проприетарная используется для максимально быстрой зарядки. Например, на мощности 200 Вт как у Xiaomi, а USB-PD — на мощности до 120 Вт. Да, во втором случае скорость будет ниже, но она останется всё равно довольно высокой. В результате если с проприетарным ЗУ аппарат зарядится за условные 10 минут, то со сторонним, использующим стандарт Power Delivery, — за какие-нибудь 20 или 25.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Кабель, кстати говоря, тоже очень важен. Он должен иметь соответствующую пропускную способность. Обычно их производители указывают в характеристиках ваттаж, но большее значение чаще всего играет ампераж. Просто посмотрите, сколько ампер через себя может пропустить конкретный шнур. Если это 5-6А, то скорее всего всё в порядке, и такой кабель будет поддерживать быструю зарядку. Его можно брать.

Как включить быструю зарядку

Но даже при правильно подобранных аксессуарах быстрая зарядка может не включиться автоматически. Такое бывает, если она требует принудительной активации. Обычно производители умышленно идут на этот шаг, чтобы замедлить износ аккумулятора, поскольку очень быстрая зарядка может негативно влиять на его физическое состояние. Несмотря на то что далеко не все смартфоны имеют ручной активатор быстрой зарядки, будет не лишним проверить его наличие:

Перейдите в «Настройки» у себя на смартфоне;

Откройте раздел «Батарея» или «Аккумулятор»;

Выберите вкладку «Ускорение зарядки» (название может отличаться);

Активируйте переключатель быстрой зарядки.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Важно понимать, однако, что некоторые смартфоны переключателя не имеют либо имеют, но появляется он только в тот момент, когда вы ставите его на зарядку. Поэтому, если вам не удалось обнаружить тумблер активации в настройках в моменты простоя, попробуйте подключить свой аппарат к розетке — возможно, активатор появится именно сейчас. Иногда, кстати, нужно не лезть в настройки, а нажать на анимированный баббл, указывающий на подачу питания, и задержать на нём палец для включения быстрой зарядки.

Кабель заряжает только с одной стороны

Впрочем, это далеко не всё. Есть ещё ряд причин, из-за которых не включается быстрая зарядка:

Произошёл сбой, и смартфон не распознал оригинальные аксессуары. В этом случае достаточно просто вытащить кабель из зарядного гнезда и вставить его повторно. Если не сработало, перезагрузите аппарат.

Повреждены блок питания или кабель. Иногда способность заряжать смартфон может сохраняться даже при повреждении, но скорость зарядки будет ниже, чем в обычных условиях. В этом случае имеет смысл попробовать другую пару зарядник-кабель.

В зарядном гнезде скопилась пыль. Нередко именно она может блокировать логические коннекторы, отвечающие за распознавание быстрой зарядки. Попробуйте его прочистить описанным нами способом. Но ни в коем случае не продувайте разъём, чтобы туда не попала слюна.

Неправильное подключение. В ряде случаев зарядка может не идти, если подключить кабель не той стороной. Попробуйте повернуть коннектор на 180 градусов и вставить в гнездо ещё раз.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Сам я столкнулся именно с последней проблемой. Как оказалось, некоторые смартфоны предполагают зарядку только при подключении кабеля определённой стороной. Несмотря на то что разъём USB-C является универсальным, именно быстрая зарядка в их случае идёт только по одной стороне и не идёт по другой. Это глупо, неудобно. Но в моём случае было именно так. Причём распознать верную сторону не составляло никакого труда. Нужно, чтобы значок 5А/6А смотрел на вас. Жаль, что мне об этом никто не сказал.