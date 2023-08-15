Xiaomi представила новый фитнес-браслет. Что лучше купить: Mi Band 7 Pro или Mi Band 8 Pro

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Иван Герасимов

Xiaomi провела традиционную летнюю презентацию, на которой показала довольно нестандартные устройства: новый складной смартфон Mi Mix Fold 3, новый планшет Xiaomi Pad 6 на 14 дюймов, игровой Redmi K60 Ultra, а также робота-собаку CyberDog 2. Среди них оказался и более универсальный гаджет, который любят, наверное, все — фитнес-браслет Smart Band 8 Pro. Год назад Xiaomi выпустила увеличенный Mi Band с GPS, который поначалу не всем пришелся по душе из-за внешнего сходства с Apple Watch и Amazfit. Но если бы все было действительно так плохо, вряд ли китайцы выпустили бы второе поколение. А получилось оно уж очень интересным.

Xiaomi представила новый фитнес-браслет. Что лучше купить: Mi Band 7 Pro или Mi Band 8 Pro. Новый Mi Band 8 Pro — почти Apple Watch! Фото.

Новый Mi Band 8 Pro — почти Apple Watch!

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Новый фитнес-браслет Xiaomi

Похоже, в Xiaomi посчитали форм-фактор довольно успешным и решили использовать его при создании нового Smart Band 8 Pro. При этом в 2023 году обычный Mi Band и Pro-версия стали похожими из-за того, что базовая версия получила обновленный дизайн. Mi Band 8 Pro оснастили 1.74-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой 60 Гц, как и у стандартного браслета 2023 года. Казалось бы, для смартфонов — прошлый век, но для фитнес-браслетов — настоящий прорыв.

Новый фитнес-браслет Xiaomi. Новый Mi Band 8 Pro получил дисплей с 60 Гц! Фото.

Новый Mi Band 8 Pro получил дисплей с 60 Гц!

Особо внимательные фанаты наверняка заметили, что у Mi Band уменьшилась рамка вокруг дисплея и подросла диагональ на 0,1 дюйма, а вместе с ней — и плотность пикселей: теперь она составляет 336 PPI против 326 годом ранее. Вкупе характеристики дисплея Smart Band 8 Pro уже превосходят Apple Watch Series 8.

  • Яркость дисплея составляет 600 нит — в прошлой версии было 500 нит.
  • Новый браслет Xiaomi также получил Always On Display, поэтому посмотреть время можно будет без касания экрана.
  • Крепление ремешков вновь обновили, сделав его похожим на аналогичное из базового Mi Band.
  • Остался прежний уровень защиты от воды — 5АТМ. Можно не снимать в душе или бассейне.
  • В настройках свыше 150 фирменных циферблатов.

Вдобавок компания выпустила новую коллекцию ремешков из эко-кожи, силикона и металла, благодаря чему фитнес-браслет больше не стыдно носить каждый день. Есть изменения и внутри гаджета, о которых нельзя не сказать.

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Фитнес-браслет с мощным аккумулятором

У Xiaomi Mi Band никогда не было проблем с автономностью, но в этом году компания, по всей видимости, не смогла серьезно прокачать аккумулятор в фитнес-браслете из-за нового дисплея. Smart Band 8 Pro теперь может проработать до 14 дней в смешанном режиме (вместо 12 — в прошлой версии) и до 6 дней с включенным Always On Display.

Фитнес-браслет с мощным аккумулятором. Автономность гаджета подросла, но его по-прежнему можно не заряжать неделями. Фото.

Автономность гаджета подросла, но его по-прежнему можно не заряжать неделями

Как видите, показатели практически те же, что и у базовой версии, но выше прошлогоднего 7 Pro. Не сомневаюсь, что и в новинке увеличить автономность можно самостоятельно, отключив часть функций по наблюдению за здоровьем. Здесь, кстати, есть все необходимое.

  • Измерение уровня кислорода в крови.
  • Мониторинг сна.
  • Пульсометр.

По словам разработчиков, датчики в новом Mi Band обновили — теперь они стали точнее отслеживать все показатели. А еще устройство поддерживает более 150 спортивных режимов — гаджет по-прежнему топ для спортсменов.

Фитнес-браслет с NFC

Фитнес-браслет с NFC. Pro-версия Mi Band поставляется с NFC модулем. Фото.

Pro-версия Mi Band поставляется с NFC модулем

Если у базовых Mi Band традиционная путаница с NFC-версиями для Китая и глобального рынка, то «Прошка» этого лишена: в нее по умолчанию встроен модуль для бесконтактной оплаты. Однако работать за пределами Поднебесной он, скорее всего, не будет — во всяком случае, в прошлом году было именно так. По данным западных изданий, в Mi Band 8 Pro установлен Bluetooth 5.3 вместо 5.1 из прошлогодней модели, за что китайцев раскритиковали.

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Какой Mi Band купить в 2023

В 2022 году лично мне Smart Band 8 Pro очень понравился из-за обновленного крепления, которое не позволит вам потерять гаджет. В этом году его вновь решили прокачать, из-за чего прошлогодние аксессуары стали бесполезными, но я по-прежнему рекомендую выбирать свежую версию именно из-за этого типа ремешка.

Имейте в виду, что новый Mi Band 8 Pro стал тяжелее на 2 грамма — речь о самой капсуле. Зато она стала немного крупнее в размерах и тоньше — более чем на 1 мм, что серьезно для такого типа электроники.

Какой Mi Band купить в 2023. Smart Band 8 Pro подорожал и уже не выглядит так привлекательно. Фото.

Smart Band 8 Pro подорожал и уже не выглядит так привлекательно

Казалось бы, не так много серьезных изменений — наверняка и цена Mi Band 8 Pro окажется прежней. Не совсем: если в 2022 году новинка стоила 379 юаней, то теперь на старте за нее просят 399 юаней (около 5400 рублей). Для российских покупателей покупка омрачается еще и падением курса рубля по отношению к китайской валюте: если год назад новый Mi Band стоил около 5000 рублей после появления в рознице, то теперь за него попросят как минимум на тысячу больше.

Купить Mi Band 7 Pro

Для фитнес-браслета — это чересчур, поэтому проще купить прошлогодний 7 Pro, так как отличия минимальны, или подождать пару месяцев, пока новинка не подешевеет. И не забудьте подписаться на Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», чтобы заказать ее одним из первых!

Что думаете по поводу нового гаджета Xiaomi и планируете ли его покупать? Делитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате!

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