Xiaomi представила новый фитнес-браслет. Что лучше купить: Mi Band 7 Pro или Mi Band 8 Pro

Xiaomi провела традиционную летнюю презентацию, на которой показала довольно нестандартные устройства: новый складной смартфон Mi Mix Fold 3, новый планшет Xiaomi Pad 6 на 14 дюймов, игровой Redmi K60 Ultra, а также робота-собаку CyberDog 2. Среди них оказался и более универсальный гаджет, который любят, наверное, все — фитнес-браслет Smart Band 8 Pro. Год назад Xiaomi выпустила увеличенный Mi Band с GPS, который поначалу не всем пришелся по душе из-за внешнего сходства с Apple Watch и Amazfit. Но если бы все было действительно так плохо, вряд ли китайцы выпустили бы второе поколение. А получилось оно уж очень интересным.

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Новый фитнес-браслет Xiaomi

Похоже, в Xiaomi посчитали форм-фактор довольно успешным и решили использовать его при создании нового Smart Band 8 Pro. При этом в 2023 году обычный Mi Band и Pro-версия стали похожими из-за того, что базовая версия получила обновленный дизайн. Mi Band 8 Pro оснастили 1.74-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой 60 Гц, как и у стандартного браслета 2023 года. Казалось бы, для смартфонов — прошлый век, но для фитнес-браслетов — настоящий прорыв.

Особо внимательные фанаты наверняка заметили, что у Mi Band уменьшилась рамка вокруг дисплея и подросла диагональ на 0,1 дюйма, а вместе с ней — и плотность пикселей: теперь она составляет 336 PPI против 326 годом ранее. Вкупе характеристики дисплея Smart Band 8 Pro уже превосходят Apple Watch Series 8.

Яркость дисплея составляет 600 нит — в прошлой версии было 500 нит.

Новый браслет Xiaomi также получил Always On Display, поэтому посмотреть время можно будет без касания экрана.

также получил Always On Display, поэтому посмотреть время можно будет без касания экрана. Крепление ремешков вновь обновили, сделав его похожим на аналогичное из базового Mi Band.

Остался прежний уровень защиты от воды — 5АТМ. Можно не снимать в душе или бассейне.

В настройках свыше 150 фирменных циферблатов.

Вдобавок компания выпустила новую коллекцию ремешков из эко-кожи, силикона и металла, благодаря чему фитнес-браслет больше не стыдно носить каждый день. Есть изменения и внутри гаджета, о которых нельзя не сказать.

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Фитнес-браслет с мощным аккумулятором

У Xiaomi Mi Band никогда не было проблем с автономностью, но в этом году компания, по всей видимости, не смогла серьезно прокачать аккумулятор в фитнес-браслете из-за нового дисплея. Smart Band 8 Pro теперь может проработать до 14 дней в смешанном режиме (вместо 12 — в прошлой версии) и до 6 дней с включенным Always On Display.

Как видите, показатели практически те же, что и у базовой версии, но выше прошлогоднего 7 Pro. Не сомневаюсь, что и в новинке увеличить автономность можно самостоятельно, отключив часть функций по наблюдению за здоровьем. Здесь, кстати, есть все необходимое.

Измерение уровня кислорода в крови.

Мониторинг сна.

Пульсометр.

По словам разработчиков, датчики в новом Mi Band обновили — теперь они стали точнее отслеживать все показатели. А еще устройство поддерживает более 150 спортивных режимов — гаджет по-прежнему топ для спортсменов.

Фитнес-браслет с NFC

Если у базовых Mi Band традиционная путаница с NFC-версиями для Китая и глобального рынка, то «Прошка» этого лишена: в нее по умолчанию встроен модуль для бесконтактной оплаты. Однако работать за пределами Поднебесной он, скорее всего, не будет — во всяком случае, в прошлом году было именно так. По данным западных изданий, в Mi Band 8 Pro установлен Bluetooth 5.3 вместо 5.1 из прошлогодней модели, за что китайцев раскритиковали.

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Какой Mi Band купить в 2023

В 2022 году лично мне Smart Band 8 Pro очень понравился из-за обновленного крепления, которое не позволит вам потерять гаджет. В этом году его вновь решили прокачать, из-за чего прошлогодние аксессуары стали бесполезными, но я по-прежнему рекомендую выбирать свежую версию именно из-за этого типа ремешка.

Имейте в виду, что новый Mi Band 8 Pro стал тяжелее на 2 грамма — речь о самой капсуле. Зато она стала немного крупнее в размерах и тоньше — более чем на 1 мм, что серьезно для такого типа электроники.

Казалось бы, не так много серьезных изменений — наверняка и цена Mi Band 8 Pro окажется прежней. Не совсем: если в 2022 году новинка стоила 379 юаней, то теперь на старте за нее просят 399 юаней (около 5400 рублей). Для российских покупателей покупка омрачается еще и падением курса рубля по отношению к китайской валюте: если год назад новый Mi Band стоил около 5000 рублей после появления в рознице, то теперь за него попросят как минимум на тысячу больше.

Купить Mi Band 7 Pro

Для фитнес-браслета — это чересчур, поэтому проще купить прошлогодний 7 Pro, так как отличия минимальны, или подождать пару месяцев, пока новинка не подешевеет. И не забудьте подписаться на Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», чтобы заказать ее одним из первых!

Что думаете по поводу нового гаджета Xiaomi и планируете ли его покупать? Делитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате!