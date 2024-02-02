5 причин, почему я всегда переношу данные со старого смартфона на новый

Покупка новенького смартфона для многих — это праздник. Большая скорость работы, плавность интерфейса, в некоторых ситуациях более емкий накопитель и лучшая автономность. И это я еще не вспоминал про камеры. Как раз прошлым летом у меня получилось испытать все эти эмоции при покупке POCO F5 Pro. И первое, что я сделал, то подключил смартфоны проводом друг к другу и перенес данные со старого устройство на новое. Для этого мне потребовалось совсем немного времени, и я ничего не потерял при подобной миграции.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Однако мой коллега, автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов считает, что делать этого не стоило и лучше настроить смартфон как новый. Так как я в корне не согласен с этой позицией, приведу вам пять аргументов за то, чтобы не тратить время на настройку смартфона, а перенести все данные со старого устройства.

Перенос данных с Андроида на Андроид

Первый и самый главный аргумент за то, чтобы переносить данные с одного смартфона на другой — это значительная экономия времени. Вам достаточно просто войти под своей учетной записью Гугл на новом устройстве и при наличии кабеля USB-C на USB-C соединить два аппарате с его помощью. При таком раскладе вы переместите все ваши файлы и приложения между гаджетами буквально за 15-20 минут, что я и сделал прошлым летом, когда мигрировал с Xiaomi Mi 10T Pro на POCO F5 Pro. Мне не пришлось делать каких-то дополнительных настроек и о чем-то переживать.

Устройства и операционные системы все сделали за меня. При этом я просто сидел рядом и занимался своими делами в то время, пока шел перенос. Если бы мне пришлось настраивать смартфон как новый, я бы точно не обошелся таким коротким промежутком времени. Скорее всего, столько пришлось потратить только на перенос почти 50 Гб фотографий. Да, часть из них хранится в облаке, но я предпочитаю, чтобы изображения как минимум за последние два года всегда были на актуальном смартфоне.

Перенос файлов с телефона на телефон

Если время для вас не имеет значения, и вы готовы посидеть и поковыряться в своем новом устройстве, то подумайте о полноте тех данных, которые вы собираетесь переносить. У меня в проводнике на старом смартфоне хранились некоторые документы, которые время от времени мне были нужны. Когда я мигрировал на новый смартфон, то просто забыл про них. А вот операционная система взяла и благополучно их переместила. И это не говоря про все банковские СМС-сообщения с движением средств и остатками баланса.

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

К сожалению, Тинькофф не показывает полную историю PUSH-уведомлений, и мне приходится пользоваться смсками, чтобы всегда можно было посмотреть, когда и куда ушли мои деньги, не переходя в приложение. Когда-нибудь Тинькофф начнет, как и Сбер, показывать остаток на каждой записи о расходной операции и хранить СМС мне не потребуется. Но пока целостность данных для меня находится на одном из самых важных мест при переходе с одного смартфона на другой.

Приложения со старого телефона на новый

Не забывайте, что при переносе данных со старого смартфона на новый система автоматически установит и все приложения, которые у вас были. При этом на аппаратах Xiaomi не мигрируют программы, которых нет в Google Play или GetApps, а вот Самсунги перенесут абсолютно все, что я испытал при миграции с Galaxy A40 на Galaxy A54.

При таком раскладе не придется вспоминать, какие приложения вам нужны. Именно это и занимает больше всего времени при переходе с одного смартфона на другой. Настраивая аппарат как новый, регулярно ловил себя на мысли, что забыл ту или иную программу, и приходилось догружать остатки уже в дороге.

Перенести фотографии на другой телефон

Больше всего проблем у пользователей при переходе с одного смартфона на другой возникает с фотографиями. И вот здесь миграция данных поможет вам как нельзя лучше. Просто смотрите: все мои фотографии уже давно хранятся в Яндекс Диске. Там почти 100 ГБ данных из них примерно 50 ГБ за последние пару лет лежит на самом смартфоне, чтобы к ним был постоянный доступ.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Если бы я просто авторизовался в облаке и начал качать фото на телефон, то потратил бы на это много времени и мог бы пропустить какие-то изображения. А при миграции все нужные мне изображения с одного аппарата переместились в галерею на другом и все это произошло очень быстро. И никакой зависимости от облака при этом не было.

Пароли со старого телефона на новый

При переносе данных со старого смартфона на новый вы получаете еще одно незаметное преимущество. В некоторых приложениях сохраняется ваша авторизация, и вам не приходится входить под своими данными повторно. Это, безусловно, касается далеко не всех программ, но в кое-каких это все же работает. Что это вам дает? Как минимум экономию времени, а как максимум — не придется напрягать голову, вспоминая логины и пароли, если вы их по какой-то причине не сохранили в свою учетную запись Гугл.

Кстати, при переходе с одного смартфона на другой у меня никогда не было проблем с какими-то глюками и лагами. Если они и были, то оставались на старом устройстве и не появлялись на новом. Так что не тратьте время на настройку телефона как нового. Просто перенесите все со старого аппарата и пользуйтесь в свое удовольствие.