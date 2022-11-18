5 советов, как быстро навести порядок на рабочем столе телефона

После каждой разблокировки экрана своего смартфона владелец попадает на рабочий стол Андроид. Здесь располагаются виджеты и приложения, которыми мы пользуемся каждый день. Если устройство новое, то на первых порах главный экран всегда выглядит презентабельно и вполне логично. Но по мере установки новых программ рабочий стол телефона превращается в месиво, а искать приложение на нем сродни поиску иголки в стоге сена. Словом, не порядок, и что-то определенно нужно менять.

Хаос на рабочем столе затрудняет поиск нужных иконок и заставляет тратить больше времени на выполнение базовых задач. Взгляните на главный экран моего смартфона. Ну куда такое годится?

Сложившуюся ситуацию можно быстро исправить, и я решил сделать это вместе с вами, поделившись пятеркой лучших способов оптимизации рабочего стола Android. Вам понадобится всего 5-10 минут, чтобы навести порядок и избавиться от всего лишнего.

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Какие удалить приложения на Андроид

Не удивляйтесь, но первым делом нужно удалить лишние приложения, скопившиеся на вашем устройстве. Это значительно упростит дальнейшую оптимизации рабочего пространства. Так что действуйте по инструкции:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите лишнюю программу. Нажмите кнопку «Удалить».

Я вот, к примеру, нашел приложение S Reverb, которое месяц назад устанавливал для обзора программ, помогающих включить реверберацию на телефоне. Забыл удалить тогда — удалил сейчас.

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Как сделать меню приложений

В текущем состоянии, к которому я пришел за время использования смартфона, на рабочем столе появилось аж 8 экранов. Если вы хотите моментально сократить их количество до двух, включите меню приложений Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Рабочий стол». В одноименно вкладке выберите «Меню приложений».

После выполнения этих незамысловатых действий количество рабочих столов автоматически сократилось до двух штук, а все приложения попали в отдельное меню, вызываемое свайпом от верхней части экрана. Совсем другое дело, правда?

Создать папку на рабочем столе Андроид

Как бы то ни было, меню приложений Андроид — не самый оптимальный вариант для меня. Возможно, вам он понравится, но я предпочту отсортировать иконки программ по разным папкам. В одной будут игры, в другой — навигация, в третьей — развлекательные приложения и так далее. Для создания папки на рабочем столе нужно навести иконку одной программы на другую.

Далее вы можете добавить в каталог другие оставшиеся приложения, а также присвоить папке любое понравившееся название. Но я советую таким образом сортировать не все программы, а лишь часть. Наиболее часто используемые нужно оставить на рабочем столе, чтобы быстро получать к ним доступ.

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Главный экран Андроид

Вот мы и подошли к настройке главного экрана Андроид. Если после сортировки приложений у вас осталось 2-3 рабочих стола, то необходимо выбрать, какой из них будет основным:

Задержите палец на свободной области экрана. Перейдите в «Настройки». Откройте вкладку «Выбор основного экрана». Выберете страницу, которая будет главной.

Теперь после разблокировки экрана вы будете попадать на одну и ту же страницу рабочего стола телефона. Я предпочитаю располагать на главном экране виджет с часами и погодой, заметки, галерею, магазин приложений, проводник, настройки, карты и YouTube. Также обратите внимание на нижнюю панель иконок. Здесь располагаются ярлыки приложений, которые отображаются вне зависимости от того, на какой странице рабочего стола вы находитесь. Предлагаю разместить здесь телефон, сообщения, камеру и какой-нибудь браузер.

В целом, оптимизация рабочего стола получилась удачной. Но не исключено, что через несколько дней он вернется в свое прошлое состояние, когда на главном экране отображалось 7-8 страниц с несколькими десятками приложений. Поэтому, чтобы не испортить идиллическую картину, нужно обратиться к еще одной рекомендации.

Стол защищен от изменений

Я от этой проблемы не страдаю, но постоянно слышу от людей жалобы, что у них пропали значки с рабочего стола. Как правило, подобная ситуация возникает по причине случайного перемещения иконки приложения. И выйти из нее можно буквально активацией одной опции:

Задержите палец на свободной области экрана. Откройте «Настройки». Включите функцию «Защитить от изменений» и нажмите кнопку «Готово».

Теперь, когда вы попытаетесь переместить приложение, то увидите сообщение о том, что рабочий стол защищен от изменений. Для снятия ограничений нужно просто отключить опцию через настройки главного экрана.

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И последнее. Если вы часто устанавливаете и удаляете приложения, настоятельно рекомендую активировать функцию заполнения пустых ячеек в настройках рабочего стола. После удаления лишних программ оставшиеся будут автоматически подтягиваться друг к другу. Как следствие — никаких пустых пространств и образования пятых, шестых и седьмых рабочих столов.