Почему вы должны включить реверберацию, если слушаете музыку на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Смартфон является настолько удобным и функциональным устройством, что для многих людей он заменил сразу несколько гаджетов. К примеру, подобный девайс нередко используется для прослушивания музыки. Если вы не считаете себя искушенным меломаном, то нет смысла покупать Hi-Fi проигрыватель. Достаточно лишь подключить наушники к телефону, воспользовавшись инструкцией, и можно наслаждаться музыкальными произведениями, полностью абстрагировавшись от окружающих событий. То, какие впечатления вы получите от прослушивания музыки, зависит не только от аппаратуры, но и от звуковых эффектов.

С этим эффектом можно попасть на концерт, не выходя из дома

Пожалуй, каждому человеку известно, что такое эквалайзер, и мы подробно рассказывали об этой программной фишке, позволяющей скорректировать искажения звука и адаптировать воспроизведение трека под определенный жанр. Вместе с тем существуют другие эффекты, способные переместить вас из тесной комнаты квартиры прямиком на концертную площадку, чтобы получить незабываемые эмоции при использовании самых обыкновенных наушников.

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Реверберация — что это

Какими бы качественными ни были наушники, звук на выходе всегда получается сухим. Если вы запускаете воспроизведение студийной композиции, то не получите тех эмоций, которые могли бы ощутить, находясь на концертной площадке. По умолчанию звук в наушниках стерильный, что помогает нам четко разграничить вокальные и инструментальные партии, однако не дает столь желаемого эффекта погружения.

Реверберация создается путем отражения звуковых волн от окружающих нас поверхностей

Дело в том, что при посещении концерта вы чувствуете эффект реверберации — отражения звуковых волн от различных поверхностей. В помещениях, где звук отражается от каждой стены, вы получаете ощущение эйфории от обволакивающей вас музыки. Согласитесь, испытать подобные эмоции в наушниках без дополнительных настроек плеера не получится. Возможно, это вам и не нужно. Но, если вы хотите не просто послушать хорошую музыку, но и как бы переместиться на концертную площадку, вам обязательно понадобятся звуковые эффекты.

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Виртуалайзер и другие звуковые эффекты

Если вы слушаете музыку через колонки и даже внешний динамик смартфона, то реверберация получается сама по себе. Стены помещения отражают звуковые волны, благодаря чему создается ощущение объема, чего в наушниках по умолчанию нет. Однако исправить ситуацию помогают различные эффекты реверберации, доступные в музыкальных проигрывателях и эквалайзерах. Подробнее познакомиться с особенностями подобных программ вы можете здесь, а сейчас сосредоточимся на эффектах объемного звучания.

Цифровая реверберация позволяет создать эффект присутствия на концерте

Во-первых, в настройках музыкального проигрывателя может присутствовать вкладка «Эффекты», где среди прочего есть «Зал» или просто «Эхо». Все это — эффекты объемного звучания, отличающиеся степенью выраженности. Также на их месте бывает вкладка «Реверберация», предлагающая выбрать силу отражения в соответствии с определенным видом помещения. Так, в приложении Music Player можно создать эффект присутствия в небольшой комнате или в концертном зале.

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При использовании отдельных приложений с эквалайзером вы можете заметить среди настроек пункт «Виртуализация». Если не вдаваться в детали, это все та же опция, отвечающая за реверберацию, только настраиваемая вручную. Как правило, здесь нет пресетов, и пользователь сам должен выбрать степень выраженности эффекта при помощи ползунка или переключателя.

Наконец, некоторые разработчики приложений предпочитают не заваливать пользователей сложными терминами и просто среди эффектов заявляют объемный звук. Но еще раз: как бы они ни назывались, речь идет о реверберации, создающей ощущение эха и присутствия на концерте.

Выбираем приложение для музыки

Искусственным созданием реверберации сегодня никого не удивишь, и подобная фишка присутствует едва ли не в каждом приложении для музыки. Главное — не полениться и внимательно изучить настройки. Так, если вы слушаете песни через сервис Яндекс Музыка, сделайте следующее:

  1. Подключите наушники к телефону.
  2. Запустите приложение и перейдите в раздел настроек.
  3. Откройте вкладку «Эквалайзер».
  4. Отрегулируйте ползунок, расположенный напротив пункта «Объемный звук».

В приложении Яндекс Музыки реверберация создается за счет эффекта «Объемный звук»

Разумеется, в другом музыкальном приложении настройка реверберации будет выглядеть иначе. Например, в Music Player, который я вскользь упомянул ранее, регулировка параметров осуществляется через раздел «Эквалайзер». Интересующая нас настройка реверберации скрывается во вкладке «Эхо», где можно выбрать степень ее выразительности.

Поддержка этого эффекта есть в большинстве музыкальных проигрывателей

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Но я бы рекомендовал использовать эквалайзер от студии iJoysoft, так как он позволяет включить эффект присутствия сразу во всех приложениях, через которые вы слушаете музыку. Здесь есть несколько предустановок эквалайзера для определенных жанров и помещений. Вот как раз-таки последние нас и интересуют, поскольку именно пресет большой комнаты или зала создает цифровую реверберацию.

Я предпочитаю настраивать реверберацию через отдельный эквалайзер

Также вы можете увеличить глубину, воспользовавшись виртуализатором. Но помните, что хоть подобные эффекты и преображают звучание, но они не смогут сделать из дешевых наушников конфетку для меломана. Так или иначе все равно придется идти на уступки, балансируя между чистым звуком и дополнительными эффектами. А потому важно знать, как выбрать наушники, в чем вам помогут наши рекомендации.

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