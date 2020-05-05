ТОП-5 моих любимых браузеров для телефона

Обычно при покупке смартфона на Android в нем установлено два браузера. Первым, конечно, является Google Chrome, а вторым фирменный браузер производителя смартфона. Зачем он нужен не очень понятно, но это правило хорошего тона — он должен быть и компания должна его как-то развивать. Возможно, вас в таком положении вещей что-то не устраивало и вы хотели попробоваться что-то иное. Так вот это иное есть и его очень много. Существует масса браузеров для смартфона, с которыми тоже можно жить и у каждого их которых есть свои преимущества. Если мысли о чем-то новом вас не покидают, я постараюсь помочь вам с выбором.

Какой браузер выбрать для телефона

Возможность установить любой браузер является фирменной особенностью Android. В отличии от Apple, которая не позволяет устанавливать на iPhone и iPad другие браузеры в качестве вариантов по умолчанию, в Google Play можно скачать любой браузер на любом движке и сделать его базовым. Это приятно, но иногда глаза от этого разбегаются.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших веб-браузеров для Android. Вы, несомненно, слышали о некоторых из них, но мы сравним их напрямую, чтобы понять, чего вам не хватает.

Mozilla Firefox — самобытный браузер

Большинство веб-браузеров, доступных для Android, основаны на Chromium, версии Google Chrome с открытым исходным кодом. Это означает, что все они загружают веб-страницы одинаково, они почти равны по производительности, имеют очень схожие характеристики и так далее. Firefox является основным исключением из этого правила — это один из немногих браузеров на Android с полностью настраиваемым механизмом рендеринга. В мобильной версии используется тот же движок Gecko, который есть в настольной версии Firefox.

Спеки Mozilla Firefox:

Рендеринг на движке Gecko

Нет темного режима

Есть синхронизация рабочего стола

Firefox для Android традиционно отстает от Chrome на Android с точки зрения производительности и отзывчивости, но за последний год (или около того) произошло много изменений. В настоящее время Firefox более или менее соответствует Chrome на Android по скорости работы. Правда, не со всеми страницами.

Основным преимуществом использования Firefox на Android является обширная коллекция расширений. Другие функции включают синхронизацию с учетными записями Firefox, режим чтения и дополнительный блокировщик отслеживания.

Скачать Mozilla Firefox

Firefox Preview — старый браузер на новый лад

Этот браузер является альтернативой Mozilla и долгое время был недоступен. Сейчас его уже можно попробовать. Просмотр полностью переписан с нуля с несколькими ключевыми преимуществами перед другими браузерами. У него есть настраиваемый интерфейс, поддержка темного режима, улучшенная производительность (благодаря более новому движку GeckoView) и обновленная система управления вкладками.

Спеки Firefox Preview

Рендеринг движка GeckoView

Есть темный режим

Частичная синхронизация с рабочим столом (синхронизация паролей реализована не полностью)

Несмотря на все преимущества, все еще есть некоторые отсутствующие функции, отсюда и название «Предварительный просмотр». Расширения не поддерживаются, за исключением нескольких доступных в настоящее время партнеров-разработчиков Mozilla, но компания работает над этим. Синхронизация паролей также не полностью реализована. Если вам это нужно, надо будет установить менеджер паролей Firefox Lockwise.

Скачать Firefox Preview

Google Chrome — самый стандартный браузер

Список лучших веб-браузеров для Android не был бы полным без Google Chrome. Этот браузер установлен по умолчанию на большинстве телефонов и планшетов, но Google и не думает почивать на лаврах. Обновления Chrome выпускаются каждые шесть недель, причем каждое обновление обычно имеет несколько новых функций. Впрочем, часто они сделаны не для широкого пользователя.

Спеки Google Chrome

Рендеринг движка Blink

Есть темный режим

Есть синхронизация рабочего стола

Chrome является доминирующим веб-браузером на настольных и мобильных платформах, поэтому рассказывать не о чем. Многие из вас читают эти строки именно через Google Chrome на смартфоне. Даже я в основном пользуюсь именно этим браузером, так как не вижу смысла в чем-то другом.

Скачать Google Chrome

DuckDuckGo — самый безопасный браузер

Возможно, вы уже знаете, что DuckDuckGo — это поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, но знаете ли вы, что у компании есть и веб-браузер? Браузер DuckDuckGo для Android очень легок в использовании, при этом обеспечивает высокий комфорт использования.

Спеки DuckDuckGo

Рендеринг движка Android WebView

Темный режим есть частично (интерфейс может потемнеть, но не веб-страницы)

Нет синхронизации рабочего стола

Это, пожалуй, самый простой браузер из нашего списка, поскольку у него нет поддержки синхронизации с рабочим столом, расширений и дополнительных функций. Однако отслеживание активности по умолчанию заблокировано и браузер присваивает каждому сайту рейтинг конфиденциальности с полным списком всех заблокированных средств отслеживания. На данный момент большинство браузеров (кроме Chrome) имеют своего рода защиту от слежения, но DuckDuckGo самый простой и понятный из них.

DuckDuckGo имеет также кнопку для быстрой очистки всех вкладок и локальных данных, аналогично Firefox Focus. Под капотом DuckDuckGo используется встроенный движок рендеринга Android, поэтому он должен работать так же хорошо, как и Chrome.

Скачать DuckDuckGo

Opera Browser — браузер с VPN

Opera знакома многим по старым временам. Мне кажется, сейчас ее популярность прошла. Я все реже встречаю людей, которые ей пользуются и сам не обращаюсь к ней. Но при этом у нее есть пара особенностей, которые делают ее очень интересной для многих пользователей.

Спеки Opera Browser

Блокировка рекламы

Встроенный VPN

Экономия трафика

Если вы пользуетесь этим браузером, отпишитесь в Telegram-чате, что вы думаете по поводу него. Интересно собрать статистику, кто пользуется этим браузером сейчас и понять, насколько он интересен для большинства.

Скачать Opera